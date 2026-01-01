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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: IQ Broker
Esta página describe el bróker de Forex IQ Broker. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
Compañías
Cortex Engine LLC.
Países prohibidos
Australia
Canadá
Estados Unidos
Reino Unido
Unión Europea
Métodos de pago
WebMoney
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
CashU
Perfect Money
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/SGD
EIR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/BRL
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/SGD
USD/THB
USD/ZAR
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Francés
Indonesio
Malayo
Portugués
Tailandés
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Correo-e
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta20 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:800
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:1000
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:5