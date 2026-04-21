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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: ForexMart
Данная страница описывает Форекс-брокера ForexMart. Это — не официальный сайт ForexMart, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
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1 000 $
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Типы счетов
ClassicОткрыть подробности
Минимальный размер счета15 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:3000
Кредитное плечо
Forex
1:3000
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5
Zero SpreadОткрыть подробности
Минимальный размер счета500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5
CentsОткрыть подробности
Минимальный размер счета15 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:3000
Кредитное плечо
Forex
1:3000
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5
ProОткрыть подробности
Минимальный размер счета200 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:3000
Кредитное плечо
Forex
1:3000
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5