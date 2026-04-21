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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: ForexMart
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس ForexMart. وهي ليست الموقع الرسمي لـ ForexMart، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
- المكافآت
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- VPS
- برنامج الشراكة
- تعليم مجاني
شركات
Tradomart SV Ltd
Instant Trading EU Ltd
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
السودان
الولايات المتحدة
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
خيارات الدفع
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
التحويل المصرفي إلى البنوك المحلية
FasaPay
بتكوين
Bitcoin Cash
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 4
عملات الحساب
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
RUB
روبل روسي
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CZK
AUD/DKK
AUD/HKD
AUD/HUF
AUD/JPY
AUD/MXN
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/CZK
CAD/DKK
CAD/HKD
CAD/HUF
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/NOK
CAD/PLN
CAD/SEK
CAD/SGD
CAD/ZAR
CHF/CZK
CHF/DKK
CHF/HKD
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/MXN
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
CHF/ZAR
CZK/JPY
DASH/USD
DKK/JPY
DOG/USD
EOS/USD
ETC/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
HUF/JPY
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/CZK
NZD/DKK
NZD/HKD
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/MXN
NZD/NOK
NZD/PLN
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
NZD/ZAR
SEK/JPY
SGD/JPY
SOL/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUR
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
ZAR/JPY
ZEC/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 266/15
لجنة الخدمات المالية (بليز), 000160/344
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
البلغارية
البنغالية
التشيكية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
الأندونيسية
اليابانية
الملايو
البولندية
البرتغالية
الروسية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
الروسية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
المنتدى
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
مجاني للإيداعات الأكبر من
$1,000
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Classicفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$15
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:3000
تَأثِير
Forex
1:3000
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5
Zero Spreadفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5
Centsفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$15
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:3000
تَأثِير
Forex
1:3000
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5
Proفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$200
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:3000
تَأثِير
Forex
1:3000
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5