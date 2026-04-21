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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: ForexMart
Esta página describe el bróker de Forex ForexMart. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Bonos
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- VPS
- Programa de afiliación
- Educación gratis
Compañías
Tradomart SV Ltd
Instant Trading EU Ltd
Países prohibidos
Corea del Norte
Estados Unidos
Siria
Sudán
Métodos de pago
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
Transferencia bancaria local
FasaPay
Bitcoin
Bitcoin Cash
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 4
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
RUB
Rublo ruso
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CZK
AUD/DKK
AUD/HKD
AUD/HUF
AUD/JPY
AUD/MXN
AUD/NOK
AUD/NZD
AUD/PLN
AUD/SEK
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/CZK
CAD/DKK
CAD/HKD
CAD/HUF
CAD/JPY
CAD/MXN
CAD/NOK
CAD/PLN
CAD/SEK
CAD/SGD
CAD/ZAR
CHF/CZK
CHF/DKK
CHF/HKD
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/MXN
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/SGD
CHF/ZAR
CZK/JPY
DASH/USD
DKK/JPY
DOG/USD
EOS/USD
ETC/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
HUF/JPY
LTC/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/CZK
NZD/DKK
NZD/HKD
NZD/HUF
NZD/JPY
NZD/MXN
NZD/NOK
NZD/PLN
NZD/SEK
NZD/SGD
NZD/USD
NZD/ZAR
SEK/JPY
SGD/JPY
SOL/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUR
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XLM/USD
XMR/USD
ZAR/JPY
ZEC/USD
Regulación
CySEC, 266/15
FSC (Belice), 000160/344
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Búlgaro
Bengalí
Checo
Alemán
Español
Francés
Indonesio
Japonés
Malayo
Polaco
Portugués
Ruso
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Ruso
Métodos de apoyo
Correo-e
Teléfono
Callback
Chat vivo
Fóro
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
Gratis para depósitos superiores a
1.000 $
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
ClassicAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta15 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:3000
Apalancamiento
Forex
1:3000
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5
Zero SpreadAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5
CentsAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta15 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:3000
Apalancamiento
Forex
1:3000
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5
ProAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta200 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:3000
Apalancamiento
Forex
1:3000
Gold & silver
1:100
CFD
1:20
Oil
1:20
Indexes
1:10
Energies
1:10
Cryptocurrencies
1:5