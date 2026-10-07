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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: DefcoFX
Данная страница описывает Форекс-брокера DefcoFX. Это — не официальный сайт DefcoFX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
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USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Регулирование
FSRA (Сент-Люсия), 2024-00205
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Испанский
Французский
Итальянский
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Английский
Арабский
Испанский
Французский
Итальянский
Китайский
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Чат
Teams
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Нет
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Типы счетов
GoldОткрыть подробности
Минимальный размер счета1 000 $
Рост,
EUR/USD
GBPUSD
AUDUSD
GOLD
SILVER
OIL
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Metals
1:500
Cryptocurrencies
1:10
SilverОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
GBPUSD
AUDUSD
GOLD
SILVER
OIL
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Metals
1:100
Cryptocurrencies
1:10