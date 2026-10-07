RU

Популярные запросы

Образование

Форекс курс

92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
/ru/форекс-курс/
Советники

Position Sizer

Советик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
$ £ ¥
¥ £ $

Профиль брокера: DefcoFX

Данная страница описывает Форекс-брокера DefcoFX. Это — не официальный сайт DefcoFX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.

DefcoFX (defcofx.com)
AUTOCHARTIST
  • Принимает трейдеров из США
  • Бонусы
  • Личный менеджер
  • Соревновая трейдеров
  • Сегрегированные счета
  • Бесплатное образование
  • Торговля по телефону
Посетить

Компании
The Defcofx Limited
Основан в: 2022
Онлайн с: 2024
Рейтинг брокера
DefcoFX
9.9 / 10
36 отзывов с рейтингом
Смотреть отзывы
Разрешенные страны
Австралия
Австралия
Австрия
Австрия
Азербайджан
Азербайджан
Албания
Албания
Алжир
Алжир
Американское Самоа
Американское Самоа
Ангилья
Ангилья
Ангола
Ангола
Андорра
Андорра
Антактида
Антактида
Антигуа и Барбуда
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Аргентина
Армения
Армения
Аруба
Аруба
Афганистан
Афганистан
Багамские Острова
Багамские Острова
Бангладеш
Бангладеш
Барбадос
Барбадос
Бахрейн
Бахрейн
Белиз
Белиз
Белоруссия
Белоруссия
Бельгия
Бельгия
Бенин
Бенин
Бермудские Острова
Бермудские Острова
Болгария
Болгария
Боливия
Боливия
Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина
Ботсвана
Ботсвана
Бразилия
Бразилия
Британская Территория в Индийском Океане
Британская Территория в Индийском Океане
Британские Виргинские острова
Британские Виргинские острова
Бруней
Бруней
Буркина-Фасо
Буркина-Фасо
Бурунди
Бурунди
Бутан
Бутан
Вануату
Вануату
Великобритания
Великобритания
Венгрия
Венгрия
Венесуэла
Венесуэла
Виргинские Острова
Виргинские Острова
Внешние малые острова
Внешние малые острова
Восточный Тимор
Восточный Тимор
Вьетнам
Вьетнам
Габон
Габон
Гаити
Гаити
Гайана
Гайана
Гамбия
Гамбия
Гана
Гана
Гваделупа
Гваделупа
Гватемала
Гватемала
Гвиана (департамент Франции)
Гвиана (департамент Франции)
Гвинея
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гвинея-Бисау
Германия
Германия
Гернси
Гернси
Гибралтар
Гибралтар
Гондурас
Гондурас
Гонконг
Гонконг
Гренада
Гренада
Гренландия
Гренландия
Греция
Греция
Грузия
Грузия
Гуам
Гуам
Дания
Дания
Демократическая Республика Конго
Демократическая Республика Конго
Джерси
Джерси
Джибути
Джибути
Доминика
Доминика
Доминиканская Республика
Доминиканская Республика
Европейский союз
Европейский союз
Египет
Египет
Замбия
Замбия
Западная Сахара
Западная Сахара
Зимбабве
Зимбабве
Израиль
Израиль
Индия
Индия
Индонезия
Индонезия
Иордания
Иордания
Ирак
Ирак
Иран
Иран
Ирландия
Ирландия
Исландия
Исландия
Испания
Испания
Италия
Италия
Йемен
Йемен
Кабо-Верде
Кабо-Верде
Казахстан
Казахстан
Каймановы острова
Каймановы острова
Камбоджа
Камбоджа
Камерун
Камерун
Катар
Катар
Кения
Кения
Кипр
Кипр
Кирибати
Кирибати
Кокосовые острова
Кокосовые острова
Колумбия
Колумбия
Коморы
Коморы
Корейская Народно-Демократическая Республика
Корейская Народно-Демократическая Республика
Коста-Рика
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Кот-д’Ивуар
Куба
Куба
Кувейт
Кувейт
Кыргызстан
Кыргызстан
Кюрасао
Кюрасао
Лаос
Лаос
Латвия
Латвия
Лесото
Лесото
Либерия
Либерия
Ливан
Ливан
Ливия
Ливия
Литва
Литва
Лихтенштейн
Лихтенштейн
Люксембург
Люксембург
Маврикий
Маврикий
Мавритания
Мавритания
Мадагаскар
Мадагаскар
Майотта
Майотта
Макао
Макао
Малави
Малави
Малайзия
Малайзия
Мали
Мали
Мальдивы
Мальдивы
Мальта
Мальта
Мартиника
Мартиника
Маршалловы Острова
Маршалловы Острова
Мексика
Мексика
Мозамбик
Мозамбик
Молдова
Молдова
Монако
Монако
Монголия
Монголия
Монтсеррат
Монтсеррат
Морокко
Морокко
Мьянма
Мьянма
Намибия
Намибия
Науру
Науру
Непал
Непал
Нигер
Нигер
Нигерия
Нигерия
Нидерландские Антильские острова
Нидерландские Антильские острова
Нидерланды
Нидерланды
Никарагуа
Никарагуа
Ниуэ
Ниуэ
Новая Зеландия
Новая Зеландия
Новая Каледония
Новая Каледония
Норвегия
Норвегия
Объединенные Арабские Эмираты
Объединенные Арабские Эмираты
Оман
Оман
Остров Буве
Остров Буве
Остров Мэн
Остров Мэн
Остров Норфолк
Остров Норфолк
Остров Рождества
Остров Рождества
Остров Святой Елены
Остров Святой Елены
Остров Херд и острова Макдональд
Остров Херд и острова Макдональд
Острова Кука
Острова Кука
Острова Питкэрн
Острова Питкэрн
Пакистан
Пакистан
Палау
Палау
Палестина
Палестина
Панама
Панама
Папуа — Новая Гвинея
Папуа — Новая Гвинея
Парагвай
Парагвай
Перу
Перу
Польша
Польша
Португалия
Португалия
Пуэрто-Рико
Пуэрто-Рико
Республика Конго
Республика Конго
Реюньон
Реюньон
Российская Федерация
Российская Федерация
Руанда
Руанда
Сальвадор
Сальвадор
Самоа
Самоа
Сан-Марино
Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Святой Престол
Святой Престол
Северная Македония
Северная Македония
Северные Марианские Острова
Северные Марианские Острова
Сейшелы
Сейшелы
Сен-Пьер и Микелон
Сен-Пьер и Микелон
Сенегал
Сенегал
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Сент-Люсия
Сербия
Сербия
Сирия
Сирия
Словакия
Словакия
Словения
Словения
Соломоновы Острова
Соломоновы Острова
Сомали
Сомали
Судан
Судан
Суринам
Суринам
Сьерра-Леоне
Сьерра-Леоне
Таджикистан
Таджикистан
Таиланд
Таиланд
Тайвань
Тайвань
Танзания
Танзания
Теркс и Кайкос
Теркс и Кайкос
Того
Того
Токелау
Токелау
Тонга
Тонга
Тринидад и Тобаго
Тринидад и Тобаго
Тувалу
Тувалу
Тунис
Тунис
Туркменистан
Туркменистан
Турция
Турция
Уганда
Уганда
Узбекистан
Узбекистан
Украина
Украина
Уоллис и Футуна
Уоллис и Футуна
Уругвай
Уругвай
Фарерские острова
Фарерские острова
Федеративные Штаты Микронезии
Федеративные Штаты Микронезии
Фиджи
Фиджи
Филиппины
Филиппины
Финляндия
Финляндия
Фолклендские острова
Фолклендские острова
Франция
Франция
Французская Полинезия
Французская Полинезия
Французские Южные и Антарктические территории
Французские Южные и Антарктические территории
Хорватия
Хорватия
Центральноафриканская Республика
Центральноафриканская Республика
Чад
Чад
Черногория
Черногория
Чехия
Чехия
Чили
Чили
Швейцария
Швейцария
Швеция
Швеция
Шпицберген и Ян-Майен
Шпицберген и Ян-Майен
Шри-Ланка
Шри-Ланка
Эквадор
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Экваториальная Гвинея
Эритрея
Эритрея
Эсватини
Эсватини
Эстония
Эстония
Эфиопия
Эфиопия
Южная Африка
Южная Африка
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова
Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова
Южная Корея
Южная Корея
Южный Судан
Южный Судан
Ямайка
Ямайка
Япония
Япония
Запрещенные страны
Канада
Канада
Китай
Китай
Румыния
Румыния
Сингапур
Сингапур
Соединенные Штаты Америки
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Банковский перевод
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Solana
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
Валюта счета
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Регулирование
FSRA (Сент-Люсия), 2024-00205
Языки сайта
Английский
Арабский
Испанский
Французский
Итальянский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Испанский
Французский
Итальянский
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Чат
Teams
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта

Похожие брокеры