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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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الملف التعريفي للوسيط: DefcoFX

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس DefcoFX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ DefcoFX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

DefcoFX (defcofx.com)
AUTOCHARTIST
  • يقبل متداولي الولايات المتحدة
  • المكافآت
  • المدير الشخصي
  • مسابقات التداول
  • الحسابات المنفصلة
  • تعليم مجاني
  • التداول عبر الهاتف
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شركات
The Defcofx Limited
تأسست في: 2022
على الأنترنت منذ: 2024
تصنيف الوسيط
DefcoFX
9.9 / 10
36 تقييمات مؤهلة
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خاضعة للتنظيم من قبل
FSRA (سانت لوسيا), 2024-00205
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الدعم متاح بـ
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التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
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