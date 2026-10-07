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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: DefcoFX
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس DefcoFX. وهي ليست الموقع الرسمي لـ DefcoFX، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
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لوكسمبورغ
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ليبيريا
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مارتينيك
ماكاو
مالطا
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CHF/SGD
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EUR/CHF
EUR/CZK
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EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
خاضعة للتنظيم من قبل
FSRA (سانت لوسيا), 2024-00205
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الأسبانية
الفرنسية
الإيطالية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
الدردشة الحية
Teams
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+3
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Goldفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$1,000
السبريد
EUR/USD
GBPUSD
AUDUSD
GOLD
SILVER
OIL
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Metals
1:500
Cryptocurrencies
1:10
Silverفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
GBPUSD
AUDUSD
GOLD
SILVER
OIL
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Metals
1:100
Cryptocurrencies
1:10