ES

Resultados populares

Herramientas

Position Sizer

Un asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
/es/asesores-expertos-metatrader/Position-Sizer/
Anuncios
— Opere con criptomonedas con RoboForex
$ £ ¥
¥ £ $

Perfil de bróker: DefcoFX

Esta página describe el bróker de Forex DefcoFX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.

DefcoFX (defcofx.com)
AUTOCHARTIST
  • Acepta comerciantes de los Estados Unidos
  • Bonos
  • Gestor personal
  • Concursos de comercio
  • Cuentas segregadas
  • Educación gratis
  • Comerciar por teléfono
Visitar

Compañías
The Defcofx Limited
Fundado en: 2022
En linea desde: 2024
Calificación del corredor
DefcoFX
9.9 / 10
36 opiniones calificadas
Ver reseñas
Países permitidos
Afganistán
Afganistán
Albania
Albania
Alemania
Alemania
Andorra
Andorra
Angola
Angola
Anguila
Anguila
Antigua y Barbuda
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Antillas Neerlandesas
Antártida
Antártida
Arabia Saudita
Arabia Saudita
Argelia
Argelia
Argentina
Argentina
Armenia
Armenia
Aruba
Aruba
Australia
Australia
Austria
Austria
Azerbaiyán
Azerbaiyán
Bahamas
Bahamas
Bahréin
Bahréin
Bangladés
Bangladés
Barbados
Barbados
Belice
Belice
Benín
Benín
Bermudas
Bermudas
Bielorrusia
Bielorrusia
Birmania
Birmania
Bolivia
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Botsuana
Brasil
Brasil
Brunéi
Brunéi
Bulgaria
Bulgaria
Burkina Faso
Burkina Faso
Burundi
Burundi
Bután
Bután
Bélgica
Bélgica
Cabo Verde
Cabo Verde
Cambodia
Cambodia
Camerún
Camerún
Catar
Catar
Chad
Chad
Chile
Chile
Chipre
Chipre
Colombia
Colombia
Comoras
Comoras
Corea del Norte
Corea del Norte
Corea del Sur
Corea del Sur
Costa Rica
Costa Rica
Costa de Marfil
Costa de Marfil
Croacia
Croacia
Cuba
Cuba
Curazao
Curazao
Dinamarca
Dinamarca
Dominica
Dominica
Ecuador
Ecuador
Egipto
Egipto
El Salvador
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eritrea
Eslovaquia
Eslovaquia
Eslovenia
Eslovenia
España
España
Estados Federados de Micronesia
Estados Federados de Micronesia
Estonia
Estonia
Etiopía
Etiopía
Filipinas
Filipinas
Finlandia
Finlandia
Fiyi
Fiyi
Francia
Francia
Gabón
Gabón
Gambia
Gambia
Georgia
Georgia
Ghana
Ghana
Gibraltar
Gibraltar
Granada
Granada
Grecia
Grecia
Groenlandia
Groenlandia
Guadalupe
Guadalupe
Guam
Guam
Guatemala
Guatemala
Guayana Francesa
Guayana Francesa
Guernsey
Guernsey
Guinea
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guinea-Bisáu
Guyana
Guyana
Haití
Haití
Honduras
Honduras
Hong Kong
Hong Kong
Hungría
Hungría
India
India
Indonesia
Indonesia
Irak
Irak
Irlanda
Irlanda
Irán
Irán
Isla Bouvet
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla Norfolk
Isla Santa Elena
Isla Santa Elena
Isla de Man
Isla de Man
Isla de Navidad
Isla de Navidad
Islandia
Islandia
Islas Caimán
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Malvinas
Islas Malvinas
Islas Marianas del Norte
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos
Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Israel
Israel
Italia
Italia
Jamaica
Jamaica
Japón
Japón
Jersey
Jersey
Jordania
Jordania
Kazajistán
Kazajistán
Kenia
Kenia
Kirguistán
Kirguistán
Kiribati
Kiribati
Kuwait
Kuwait
Lesoto
Lesoto
Letonia
Letonia
Liberia
Liberia
Libia
Libia
Liechtenstein
Liechtenstein
Lituania
Lituania
Luxemburgo
Luxemburgo
Líbano
Líbano
Macao
Macao
Macedonia del Norte
Macedonia del Norte
Madagascar
Madagascar
Malasia
Malasia
Malaui
Malaui
Maldivas
Maldivas
Mali
Mali
Malta
Malta
Marruecos
Marruecos
Martinica
Martinica
Mauricio
Mauricio
Mauritania
Mauritania
Mayotte
Mayotte
Moldavia
Moldavia
Mongolia
Mongolia
Montenegro
Montenegro
Montserrat
Montserrat
Mozambique
Mozambique
México
México
Mónaco
Mónaco
Namibia
Namibia
Nauru
Nauru
Nepal
Nepal
Nicaragua
Nicaragua
Nigeria
Nigeria
Niue
Niue
Noruega
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Níger
Níger
Omán
Omán
Pakistán
Pakistán
Palaos
Palaos
Panamá
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Paraguay
Países Bajos
Países Bajos
Perú
Perú
Polinesia Francesa
Polinesia Francesa
Polonia
Polonia
Portugal
Portugal
Puerto Rico
Puerto Rico
Reino Unido
Reino Unido
República Centroafricana
República Centroafricana
República Checa
República Checa
República Democrática Popular Lao
República Democrática Popular Lao
República Democrática del Congo
República Democrática del Congo
República Dominicana
República Dominicana
República Unida de Tanzania
República Unida de Tanzania
República del Congo
República del Congo
Reunión
Reunión
Ruanda
Ruanda
Rusia
Rusia
Sahara Occidental
Sahara Occidental
Samoa
Samoa
Samoa Americana
Samoa Americana
San Cristóbal y Nieves
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Marino
San Pedro y Miquelón
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Santa Lucía
Santa Sede
Santa Sede
Santo Tomé y Príncipe
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Senegal
Serbia
Serbia
Seychelles
Seychelles
Sierra Leona
Sierra Leona
Siria
Siria
Somalia
Somalia
Sri Lanka
Sri Lanka
Suazilandia
Suazilandia
Sudáfrica
Sudáfrica
Sudán
Sudán
Sudán del Sur
Sudán del Sur
Suecia
Suecia
Suiza
Suiza
Suriname
Suriname
Svalbard y Jan Mayen
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Tailandia
Taiwán
Taiwán
Tayikistán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorio Británico del Océano Índico
Territorio de las Islas Heard y McDonald
Territorio de las Islas Heard y McDonald
Territorios Palestinos
Territorios Palestinos
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor Oriental
Timor Oriental
Togo
Togo
Tokelau
Tokelau
Tonga
Tonga
Trinidad y Tobago
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Turkmenistán
Turquía
Turquía
Tuvalu
Tuvalu
Túnez
Túnez
Ucrania
Ucrania
Uganda
Uganda
Unión Europea
Unión Europea
Uruguay
Uruguay
Uzbekistán
Uzbekistán
Vanuatu
Vanuatu
Venezuela
Venezuela
Vietnam
Vietnam
Wallis y Futuna
Wallis y Futuna
Yemen
Yemen
Yibuti
Yibuti
Zambia
Zambia
Zimbabue
Zimbabue
Países prohibidos
Canadá
Canadá
China
China
Estados Unidos
Estados Unidos
Rumania
Rumania
Singapur
Singapur
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Solana
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
FSRA (Santa Lucía), 2024-00205
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Francés
Italiano
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Español
Francés
Italiano
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Chat vivo
Teams
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web

Corredores similares