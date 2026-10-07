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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: DefcoFX
Esta página describe el bróker de Forex DefcoFX. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
AUTOCHARTIST
- Acepta comerciantes de los Estados Unidos
- Bonos
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Educación gratis
- Comerciar por teléfono
Compañías
The Defcofx Limited
Países permitidos
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Anguila
Antigua y Barbuda
Antillas Neerlandesas
Antártida
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahréin
Bangladés
Barbados
Belice
Benín
Bermudas
Bielorrusia
Birmania
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botsuana
Brasil
Brunéi
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Bután
Bélgica
Cabo Verde
Cambodia
Camerún
Catar
Chad
Chile
Chipre
Colombia
Comoras
Corea del Norte
Corea del Sur
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Curazao
Dinamarca
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Federados de Micronesia
Estonia
Etiopía
Filipinas
Finlandia
Fiyi
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Gibraltar
Granada
Grecia
Groenlandia
Guadalupe
Guam
Guatemala
Guayana Francesa
Guernsey
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bisáu
Guyana
Haití
Honduras
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irak
Irlanda
Irán
Isla Bouvet
Isla Norfolk
Isla Santa Elena
Isla de Man
Isla de Navidad
Islandia
Islas Caimán
Islas Cocos
Islas Cook
Islas Feroe
Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur
Islas Malvinas
Islas Marianas del Norte
Islas Marshall
Islas Pitcairn
Islas Salomón
Islas Turcas y Caicos
Islas Ultramarinas Menores de los Estados Unidos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jersey
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kirguistán
Kiribati
Kuwait
Lesoto
Letonia
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Macao
Macedonia del Norte
Madagascar
Malasia
Malaui
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
Martinica
Mauricio
Mauritania
Mayotte
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Mozambique
México
Mónaco
Namibia
Nauru
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Niue
Noruega
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Níger
Omán
Pakistán
Palaos
Panamá
Papúa Nueva Guinea
Paraguay
Países Bajos
Perú
Polinesia Francesa
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Centroafricana
República Checa
República Democrática Popular Lao
República Democrática del Congo
República Dominicana
República Unida de Tanzania
República del Congo
Reunión
Ruanda
Rusia
Sahara Occidental
Samoa
Samoa Americana
San Cristóbal y Nieves
San Marino
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Santa Sede
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Siria
Somalia
Sri Lanka
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Suriname
Svalbard y Jan Mayen
Tailandia
Taiwán
Tayikistán
Territorio Británico del Océano Índico
Territorio de las Islas Heard y McDonald
Territorios Palestinos
Tierras Australes y Antárticas Francesas
Timor Oriental
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad y Tobago
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Túnez
Ucrania
Uganda
Unión Europea
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wallis y Futuna
Yemen
Yibuti
Zambia
Zimbabue
Países prohibidos
Canadá
China
Estados Unidos
Rumania
Singapur
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Perfect Money
Bitcoin
Ethereum
Ripple
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
Solana
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
Divisas de la cuenta
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
Regulación
FSRA (Santa Lucía), 2024-00205
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Español
Francés
Italiano
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Español
Francés
Italiano
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Chat vivo
Teams
Zona horaria del servidor
GMT+3
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
GoldAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta1.000 $
Propagación,
EUR/USD
GBPUSD
AUDUSD
GOLD
SILVER
OIL
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Metals
1:500
Cryptocurrencies
1:10
SilverAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
GBPUSD
AUDUSD
GOLD
SILVER
OIL
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:10
Metals
1:100
Cryptocurrencies
1:10