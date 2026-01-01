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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: CTForex
Данная страница описывает Форекс-брокера CTForex. Это — не официальный сайт CTForex, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
- Принимает трейдеров из США
- Бонусы
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
Компании
CTForex LTD
Запрещенные страны
Великобритания
Иран
Корейская Народно-Демократическая Республика
Куба
Мьянма
Российская Федерация
Сирия
Судан
Способы оплаты
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
Bitcoin
Tether (USDT)
Демо-платформы
МетаТрейдер 5
МетаТрейдер 4
Валюта счета
USD
Доллар США
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Телефон
Чат
Telegram
Часовой пояс сервера
GMT+2
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета50 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:500
PremiumОткрыть подробности
Минимальный размер счета2 500 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:1000
Кредитное плечо
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:1000
Oil
1:1000
Indexes
1:1000
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:500
VIPОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:2000
Кредитное плечо
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
CFD
1:2000
Oil
1:2000
Indexes
1:2000
Metals
1:2000
Cryptocurrencies
1:1000