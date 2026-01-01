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Position Sizer

Position Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
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روبوفوركس: تداول العملات المشفرة والفوركس
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الملف التعريفي للوسيط: CTForex

هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس CTForex. وهي ليست الموقع الرسمي لـ CTForex، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.

CTForex (ctforex.com)
  • يقبل متداولي الولايات المتحدة
  • المكافآت
  • المدير الشخصي
  • مسابقات التداول
  • حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
  • برنامج الشراكة
يزور

شركات
CTForex LTD
تأسست في: 2025
على الأنترنت منذ: 2025
تصنيف الوسيط
CTForex
لم يتم تقييمه
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية
السودان
السودان
المملكة المتحدة
المملكة المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
روسيا الاتحادية
كوبا
كوبا
ميانمار
ميانمار
خيارات الدفع
PayPal
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
بتكوين
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 5
MetaTrader 4
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
الهاتف
الدردشة الحية
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب

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