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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: CTForex
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس CTForex. وهي ليست الموقع الرسمي لـ CTForex، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
- يقبل متداولي الولايات المتحدة
- المكافآت
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- حسابات بدون فوائد ليلية متاحة
- برنامج الشراكة
شركات
CTForex LTD
الدول المحظورة
الجمهورية العربية السورية
السودان
المملكة المتحدة
جمهورية إيران الإسلامية
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
روسيا الاتحادية
كوبا
ميانمار
خيارات الدفع
PayPal
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
بتكوين
Tether (USDT)
منصات تجريبية
MetaTrader 5
MetaTrader 4
عملات الحساب
USD
دولار أمريكي
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
طرق الدعم
الهاتف
الدردشة الحية
تيليجرام
واتساب
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT+2
VPS للمتداولين
رقم
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$50
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:500
تَأثِير
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:500
Premiumفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$2,500
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:1000
تَأثِير
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:1000
Oil
1:1000
Indexes
1:1000
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:500
VIPفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$10,000
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:2000
تَأثِير
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
CFD
1:2000
Oil
1:2000
Indexes
1:2000
Metals
1:2000
Cryptocurrencies
1:1000