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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: CTForex
Esta página describe el bróker de Forex CTForex. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
- Acepta comerciantes de los Estados Unidos
- Bonos
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Opción de cuentas sin swaps
- Programa de afiliación
Compañías
CTForex LTD
Países prohibidos
Birmania
Corea del Norte
Cuba
Irán
Reino Unido
Rusia
Siria
Sudán
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
Bitcoin
Tether (USDT)
Plataformas de demostración
MetaTrader 5
MetaTrader 4
Divisas de la cuenta
USD
Dólar de los Estados Unidos
Idiomas del sitio web
Inglés
Idiomas de apoyo
Inglés
Métodos de apoyo
Teléfono
Chat vivo
Telegram
Zona horaria del servidor
GMT+2
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta50 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:500
Apalancamiento
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:500
PremiumAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta2.500 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:1000
Apalancamiento
Forex
1:1000
Gold & silver
1:1000
CFD
1:1000
Oil
1:1000
Indexes
1:1000
Metals
1:1000
Cryptocurrencies
1:500
VIPAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:2000
Apalancamiento
Forex
1:2000
Gold & silver
1:2000
CFD
1:2000
Oil
1:2000
Indexes
1:2000
Metals
1:2000
Cryptocurrencies
1:1000