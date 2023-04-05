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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: AvaTrade
Данная страница описывает Форекс-брокера AvaTrade. Это — не официальный сайт AvaTrade, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
AUTOCHARTIST
- Бонусы
- PAMM
- Личный менеджер
- Соревновая трейдеров
- Сегрегированные счета
- Управление счетами
- Бесплатное образование
Компании
Ava Trade Ltd., AVA Trade EU Ltd, Ava Capital Markets Australia Pty Ltd, Ava Capital Markets Pty, Ava Trade Japan K.K., Ava Trade Middle East Ltd
Запрещенные страны
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
PayPal
Skrill
Банковский перевод
Платежные карты
Neteller
UnionPay
Perfect Money
Демо-платформы
МетаТрейдер 4 (Ограничение 21 день)
МетаТрейдер 5 (Ограничение 21 день неактивности)
AvaOption (Ограничение 21 день неактивности)
AvaTradeGO (Ограничение 21 день неактивности)
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
JPY
Японская иена
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/JPY
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/ILS
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Регулирование
FFA (Япония), 1574
ASIC, 406668
FSCA (Южная Африка), 45984
ISA (Израиль), 1
FSC (БВО), 2013-07-30
FSA (Япония), 1662
Управление по регулированию финансовых услуг (Абу-Даби), 190018
Центральный банк Ирландии, C53877
CySEC, 347/17
Языки сайта
Английский
Арабский
Немецкий
Испанский
Французский
Венгерский
Итальянский
Японский
Корейский
Польский
Португальский
Русский
Шведский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Арабский
Немецкий
Греческий
Испанский
Французский
Хинди
Венгерский
Итальянский
Японский
Нидерландский
Португальский
Румынский
Русский
Словенский
Шведский
Турецкий
Китайский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Обратный звонок
Чат
Часовой пояс сервера
GMT
ВЧС для трейдеров
Нет
Для VIP-трейдеров
Уменьшенные спреды, бесплатные торговые сигналы, ежедневная связь с менеджером счета.
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:400
Кредитное плечо
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Oil
1:100
Stocks
1:20
Futures
1:200
Indexes
1:200
Agriculture
1:33
Metals
1:50
Energies
1:50
Bonds
1:100
Spread betting
Cryptocurrencies
1:20
AvaTraderОткрыть подробности
Минимальный размер счета100 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:200
Кредитное плечо
Forex
1:200
CFD
1:200
Futures
1:20