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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: AvaTrade
Esta página describe el bróker de Forex AvaTrade. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
AUTOCHARTIST
- Bonos
- PAMM
- Gestor personal
- Concursos de comercio
- Cuentas segregadas
- Cuentas administradas
- Educación gratis
Compañías
Ava Trade Ltd., AVA Trade EU Ltd, Ava Capital Markets Australia Pty Ltd, Ava Capital Markets Pty, Av
Países prohibidos
Estados Unidos
Métodos de pago
PayPal
Skrill
Transferencia bancaria
Tarjetas de crédito
Neteller
UnionPay
Perfect Money
Plataformas de demostración
MetaTrader 4 (Limitado con 21 días)
MetaTrader 5 (Limitado con 21 días de inactividad)
AvaOption (Limitado con 21 días de inactividad)
AvaTradeGO (Limitado con 21 días de inactividad)
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
JPY
Yen
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/JPY
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/ILS
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
Regulación
FFA (Japón), 1574
ASIC, 406668
FSCA (Sudáfrica), 45984
ISA (Israel), 1
FSC (IVB), 2013-07-30
FSA (Japón), 1662
Autoridad reguladora de servicios fnancieros (Abu Dabi), 190018
Banco Central de Irlanda, C53877
CySEC, 347/17
Idiomas del sitio web
Inglés
Árabe
Alemán
Español
Francés
Húngaro
Italiano
Japonés
Coreano
Polaco
Portugués
Ruso
Sueco
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Árabe
Alemán
Griego
Español
Francés
Hindi
Húngaro
Italiano
Japonés
Neerlandés
Portugués
Rumano
Ruso
Esloveno
Sueco
Turco
Chino
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Callback
Chat vivo
Zona horaria del servidor
GMT
VPS para traders
No
Para los comerciantes vip
Spreads reducidos, señales de libre comercio, contacto diario con ejecutivo de cuenta.
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
StandardAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:400
Apalancamiento
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Oil
1:100
Stocks
1:20
Futures
1:200
Indexes
1:200
Agriculture
1:33
Metals
1:50
Energies
1:50
Bonds
1:100
Spread betting
Cryptocurrencies
1:20
AvaTraderAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta100 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:200
Apalancamiento
Forex
1:200
CFD
1:200
Futures
1:20