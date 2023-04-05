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/ar/اكسبرتات الميتاتريدر/Position-Sizer/
Position SizerPosition Sizer هو اكسبيرت ميتاتريدر مجاني يقوم بحساب حجم المركز مع مستويات الدخول/إيقاف الخسارة، والمخاطرة المصاحبة لتنفيذ الصفقات باستخدامه.
الملف التعريفي للوسيط: AvaTrade
هذه الصفحة وصف لوسيط الفوركس AvaTrade. وهي ليست الموقع الرسمي لـ AvaTrade، بل هي تجميع لمعلومات متاحة للعامة حول هذا الوسيط.
لا تقبل متداولين من الولايات المتحدة
AUTOCHARTIST
- المكافآت
- PAMM
- المدير الشخصي
- مسابقات التداول
- الحسابات المنفصلة
- الحسابات المدارة
- تعليم مجاني
شركات
Ava Trade Ltd., AVA Trade EU Ltd, Ava Capital Markets Australia Pty Ltd, Ava Capital Markets Pty, Av
الدول المحظورة
الولايات المتحدة
خيارات الدفع
PayPal
Skrill
تحويل بنكي
بطاقات الائتمان/الخصم
Neteller
UnionPay
Perfect Money
منصات تجريبية
MetaTrader 4 (محدود بـ 21 أيام)
MetaTrader 5 (محدود بـ 21 أياممن عدم النشاط)
AvaOption (محدود بـ 21 أياممن عدم النشاط)
AvaTradeGO (محدود بـ 21 أياممن عدم النشاط)
عملات الحساب
AUD
دولار استرالي
CHF
فرنك سويسري
EUR
اليورو
GBP
جنيه إسترليني
JPY
الين الياباني
USD
دولار أمريكي
أزواج العملات
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/JPY
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
EOS/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/ILS
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
خاضعة للتنظيم من قبل
هيئة الرقابة المالية على العقود الآجلة (اليابان), 1574
هيئة الأوراق المالية والاستثمارية الاسترالية , 406668
FSCA (جنوب إفريقيا), 45984
ISA (إسرائيل), 1
هيئة الخدمات المالية (جزر العذراء البريطانية), 2013-07-30
هيئة الخدمات المالية (اليابان), 1662
هيئة تنظيم الخدمات المالية (أبو ظبي), 190018
البنك المركزي الايرلندي , C53877
هيئة الأوراق المالية والتداول القبرصية, 347/17
الموقع متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
الأسبانية
الفرنسية
المجرية
الإيطالية
اليابانية
الكورية
البولندية
البرتغالية
الروسية
السويدية
الصينية
الدعم متاح بـ
الإنجليزية
العربية
الألمانية
اليونانيية
الأسبانية
الفرنسية
الهندية
المجرية
الإيطالية
اليابانية
الهولندية
البرتغالية
الرومانية
الروسية
السلوفينية
السويدية
التركية
الصينية
طرق الدعم
البريد الالكتروني
نموذج الويب
الهاتف
معاودة الاتصال
الدردشة الحية
التوقيت الزمني لخادم التداول
GMT
VPS للمتداولين
رقم
لتجار كبار الشخصيات
أسعار اسبريد مخفضة , إشارات تداول مجانية , اتصال يومي مع مدير الحساب .
لقطة شاشة موقع الويب
أنواع الحساب
Standardفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:400
تَأثِير
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Oil
1:100
Stocks
1:20
Futures
1:200
Indexes
1:200
Agriculture
1:33
Metals
1:50
Energies
1:50
Bonds
1:100
Spread betting
Cryptocurrencies
1:20
AvaTraderفتح التفاصيل
الحد الأدنى لحجم الحساب$100
السبريد
EUR/USD
مُثَبَّت
—
الرافعة المالية القصوى
Forex
1:200
تَأثِير
Forex
1:200
CFD
1:200
Futures
1:20