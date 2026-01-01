¿Qué es un gap en Forex?

Un gap o hueco de precios es un espacio vacío formado entre dos velas sucesivas que representa un cambio en el precio de un par de divisas. En general, cuando una vela se completa en el marco de tiempo usado por el trader de Forex, la siguiente vela abrirá de tal forma que habrá un solapamiento del precio de cierre de la vela completada y el precio de apertura de la nueva vela. Sin embargo, cuando hay un gap, veremos un hueco de precios entre el precio de cierre de la vela completada y el precio de apertura de la nueva vela. La nueva vela puede formarse por encima o por debajo de la vela completada, como puede ver abajo. Ejemplo de Gap Alcista de Forex:

Ejemplo de Gap Bajista de Forex:

¿Por Qué Se Forman los Gaps?

Una formación de gap tiene lugar cuando el sentimiento se vuelve extremadamente alcista o bajista respecto a una divisa (u otro activo). Los huecos de precios pueden tener lugar en cualquier marco temporal y en cualquier momento. Sin embargo, dada la alta liquidez de los mercados de Forex, los gaps normalmente se forman al principio de cada semana. Cuando hay un cambio súbito en el sentimiento, los compradores o vendedores podrían realizar intentos frenéticos de abrir o cerrar posiciones. Eso crearía un hueco de precios al alza o a la baja. Si el sentimiento se volvió alcista repentinamente, entonces los traders, que tenían una posición corta en una divisa, intentarán cambiarla a una posición larga, creando así un gran hueco de precios al alza. De mismo modo, si el sentimiento se ha vuelto bajista repentinamente, entonces los traders con una posición larga intentarán competir por salir lo antes posible, creando así un hueco de precios bajista. Las noticias políticas o económicas inesperadas causan cambios repentinos en el sentimiento que pueden producir grandes huecos de precios en las divisas. Por ejemplo, en Abril de 2017, cuando Theresa May, la Primera Ministra de Reino Unido, anunció elecciones anticipadas, una gran parte de los participantes del mercado anticiparon una gran victoria para los Conservadores. Sorprendentemente, Theresa May y su partido perdieron la mayoría y las elecciones resultaron en un parlamento sin mayoría absoluta. Eso empañó el sentimiento sobre la libra esterlina, llevando con ello a una apertura con hueco de precios bajista en los pares de la GBP.

No es infrecuente ver que el precio se da la vuelta en cierto punto para llenar el hueco de precios generado previamente. Sin embargo, no hay garantías de que vaya a suceder eso. Incluso en una reversión del precio, no hay marco temporal definitivo para que el hueco sea llenado. Dependiendo de la fortaleza del sentimiento subyacente, un hueco de precios puede llenarse en un día, semana, varios meses o jamás. Dependiendo de la naturaleza de la formación, los huecos de precios pueden agruparse en 4 categorías.

Gap de separación

Un gap de separación puede verse al principio de un gran movimiento de precios y al final de una fase de consolidación de un par de divisas. Dado que tales gaps se forman cuando un par de divisas sale de un patrón de no tendencia a un patrón de tendencia, se conoce como gap de separación. El par GBP/USD formó un gap de separación el 8 de Junio de 2017, tras la predicción de las encuestas de intención de voto de un parlamento sin mayoría en Reino Unido.

Gap de continuación o huida

Se forma en torno a la mitad de una tendencia alcista o bajista de un par de divisas. Dado que la tendencia sigue sin cambios tras la formación del gap, es uno de los patrones más confiables con los que operar. La imagen de abajo muestra un gap de continuación formado por el par EUR/USD el 23 de Abril de 2017.

Gap de agotamiento

Un gap de agotamiento casi siempre se ve como el tramo final de un movimiento alcista o bajista. El patrón es confirmado en función del bajo volumen. El gráfico del par EUR/RUB de abajo muestra un gap de agotamiento formado unos días antes de la segunda ronda de las elecciones francesas celebradas el 8 de Mayo de 2017.

Gap común

Un gap común se forma cuando se publica una noticia abrumadoramente positiva o negativa. Por ejemplo, las ventas minoristas, el cambio de desempleo, las nóminas no agrícolas y el crecimiento del PIB pueden resultar en la formación de gaps comunes. Cuando IHS Markit publicó su anticipo del PMI Manufacturero de EEUU el 24 de Marzo 2017, el par USD/CAD registró un gap común como vemos en el gráfico de abajo. Ese día más temprano, Estadísticas Canadá había publicado unos datos del IPC mejores de lo esperado.