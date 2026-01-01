跳空是指由两根代表货币对汇率变化的连续烛图（或棒形曲线）所形成的断层。通常，根据外汇交易者采用的时间周期，当一根烛图结束时，下一根烛图即将开始形成；此时，已结束烛图的收盘价与新烛图的开盘价之间将出现重叠。然而，如果有跳空形成，已结束烛图的收盘价与新烛图的开盘价之间将形成一个大幅缺口。如下图所示，新烛图可能出现在已结束烛图的上方或下方。

正向外汇跳空示例：

负向外汇跳空示例：

为何会形成跳空？

当市场情绪对某种货币（或任何其他资产）变得极端看涨或看跌时，价格会形成跳空。跳空可能在任意时间出现在任何时间周期内。然而，由于外汇市场具有较高的流动性，跳空通常出现在新交易周开始时。

当市场情绪出现急剧的变化时，买入者或卖出者会疯狂地试图进入或退出一笔头寸。这会导致向上或向下的价格跳空。如果市场情绪突然看涨，则持有某种货币空头头寸的外汇交易者会试图压过对方的报价，从而形成一个大幅向上跳空。

与之相似，如果市场情绪突然看跌，则持有多头头寸的外汇交易者将争相离场，从而形成一个大幅向下跳空。意外的经济政治事件会导致市场情绪发生变化，进而产生大幅货币汇率跳空。

例如，2017 年 4 月，英国首相特雷莎·梅宣布举行临时大选；此时，大多数市场参与者预计保守党将取得巨大胜利。令人惊讶的是，特雷莎·梅和她的政党失去了她的多数席位，令选举产生了一个无多数党议会。这打击了人们对英镑的看好情绪，导致 GBP 货币对出现了负向跳空。

价格在某个时间点出现逆转并填补之前的跳空，这种情况并不少见。不过，您无法保证这一定会发生。即使价格走势逆转，没有哪次跳空有明确的填补时间周期。根据相关情绪的强度，跳空可能会在一天、一周内被填补，也可能在数月后被填补或始终未被填补。根据其形态性质，跳空可以被分为四种类型。

突破性跳空

突破性跳空出现在货币对的大幅价格变化开始时或巩固阶段结束时。由于此类跳空形成于货币对从非趋势形态向趋势形态突破时，它被称为突破性跳空。当投票后的民意调查预计英国议会将变为无多数党时，GBP/USD 货币对于 2017 年 6 月 8 日形成突破性跳空。

延续性或持续性跳空

它大约形成于货币对上涨趋势或下跌趋势的中间时段。由于趋势在跳空形成后保持不变，跳空其实是最可靠的交易形态。下图显示 2017 年 4 月 23 日形成的 EUR/USD 货币对持续性跳空。

消耗性跳空

消耗性跳空通常出现在下跌趋势或上涨趋势的最后一段。这种形态在低成交量的基础上得以验证。第二轮法国大选于 2017 年 5 月 8 日举行；以下 EUR/RUB 图表显示大选数天前形成的消耗性跳空。

普通性跳空

普通性跳空形成于市场中有压倒性的正面或负面新闻被公布时。例如，零售数据、失业率变化、NFP 和 GDP 增长数据可能会导致普通性跳空的形成。IHS Markit 于 2017 年 3 月 24 日公布低于预期的制造业 PMI（美国）预览值；之后，USD/CAD 货币对出现了普通性跳空形态，如下图所示。当天早一些时候，加拿大统计局公布了好于预期的核心 CPI 数据。

如果您能够在图表出现跳空时熟练地识别它们并了解它们的性质，在此时创建交易策略也不失为一个不错的想法。