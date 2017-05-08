Гэпы на Форексе

Гэпом называют пустое пространство между двумя свечами или барами на графике курса валютной пары. Как правило, новая свеча начинает формироваться в точности на той цене, на которой закрылась предыдущая свеча, однако в случае с гэпом будет ощутимая разница между ценами закрытия и открытия. При этом гэп может быть как положительным, так и отрицательным, т.е. цена может "подскочить" и вверх, и вниз. Пример положительного гэпа:

Пример отрицательного гэпа:

Откуда берутся гэпы?

Гэп формируется в том случае, если настроения на рынке неожиданно становятся крайне положительными или отрицательными. Гэп может случиться на любом таймфрейме и в любое время, однако на Форексе они чаще всего формируются в начале новой торговой недели, поскольку валютный рынок очень ликвидный. Итак, настроения меняются настолько резко, что продавцы или покупатели прилагают все усилия, чтобы срочно заключить сделку или закрыть ее, в результате чего и возникает гэп вверх или вниз. Если рынок неожиданно растет, трейдеры пытаются как можно быстрее избавиться от сделок на продажу, вследствие чего цена значительно растет. В обратной ситуации то же пытаются сделать со сделками на продажу, и возникает гэп вниз. Возникновение крупных гэпов, как правило, провоцируется неожиданными политическими или экономическими новостями. К примеру, когда в апреле 2017 премьер Великобритании Тереза Мей объявила о внеочередных выборах, большинство участников рынка предполагало, что победят консерваторы. Однако Мей и ее партия неожиданно проиграли выборы, что оказало резкое давление на фунт, и все фунтовые пары открылись сильным отрицательным гэпом.

Часто бывает так, что цена затем возвращается и "закрывает" ("перекрывает") созданный ранее гэп, однако никаких гарантий, что так произойдет, нет; более того, даже если цена и закроет гэп, никто не знает, сколько времени для этого понадобится: день, неделя, месяц... А, может быть, не хватит и вечности.

В зависимости от того, как именно формируется гэп, подобные образования делятся на четыре группы.

Гэп отхода

Такой гэп формируется в начале крупного ценового движения или в конце периода консолидации. При гэпе отхода цена пробивает нетрендовую фигуру и формирует трендовую. В частности, гэп отхода был сформирован парой GBP/USD 8 июня 2017 года по результатам опросов после выборов в британский парламент.

Гэп продолжения

Такой гэп формируется во время восходящего или нисходящего тренда. Поскольку цена при таком гэпе не меняет направления, он считается одной из наиболее надежных фигур продолжения. На графике ниже представлен гэп EUR/USD, произошедший 23 апреля 2017.

Гэп окончания

Гэп окончания происходит на последнем этапе восходящего или нисходящего тренда и подтверждается низкими объемами. На следующем графике пары EUR/RUB обозначен гэп окончания, случившийся за несколько дней до второго тура выборов во Франции 8 мая 2017.

Обыкновенный гэп

Обыкновенный гэп формируется при выходе крайне положительных или отрицательных новостей: например, после данных по розничным продажам, NFP или ВВП. Так, например, после того как агентство IHS Markit сообщило о более низком, чем ожидалось, индексе промышленного производства США 24 марта 2017, пара USD/CAD сформировала обыкновенный гэп (см. график ниже). За день до этого агентство Statistics Canada сообщило о более высоком, чем ожидалось, индексе потребительских цен.

После того как вы научитесь работать с гэпами, вам будет крайне интересно строить на их основе стратегии торговли.