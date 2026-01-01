ما هي الفجوة السعرية في الفوركس؟

الفجوة السعرية هي مجرد مساحة فارغة تتشكل بين شمعتين متتاليتين وتمثل تغير في سعر صرف أزواج العملات. في الأوقات العادية، عندما تكتمل شمعة على الإطار الزمني الذي يستخدمه متداول الفوركس، فإن الشمعة التالية تفتح بحيث يتطابق سعر إغلاق الشمعة المكتملة مع سعر افتتاح الشمعة الجديدة. ولكن يؤدي ظهور الفجوات إلى حدوث فارق كبير بين سعر إغلاق الشمعة المنتهية وسعر افتتاح الشمعة التالية. قد تتشكل الشمعة الجديدة أعلى أو أسفل الشمعة المكتملة كما يظهر في الصورة أدناه.

مثال على فجوة صاعدة على شارت الفوركس:

مثال على فجوة سعرية هبوطية:

لماذا تتشكل الفجوات السعرية

تظهر الفجوات السعرية عندما يحدث تحول في التوجهات السائدة في السوق بشكل قوي للغاية، سواء صعوداً أو هبوطاً، تجاه إحدى العملات أو الأصول الأخرى. يمكن أن تظهر الفجوات السعرية على أي إطار زمني كما من الوارد أن تحدث في أي وقت. ولكن بسبب تمتع سوق الفوركس بسيولة هائلة، تتشكل الشموع عادةً مع بداية تداولات الأسبوع الجديد.

يؤدي حدوث تغير مفاجئ وحاد في معنويات السوق إلى دفع المشترين أو البائعين إلى التصارع سعياً للدخول أو الخروج من مراكز التداول، وهو ما يؤدي إلى حدوث فجوات سعرية صاعدة وهابطة. على سبيل المثال، إذا حدث تحول إيجابي مفاجئ تجاه إحدى العملات، وكان عدد كبير من متداولي الفوركس لديهم مراكز بيع على هذه العملة، فإن هؤلاء المتداولين سوف يتنافسون مع بعضهم البعض للخروج من تلك الصفقات الأمر الذي يؤدي إلى خلق فجوة سعرية كبيرة على الجانب الصعودي.

وبالمثل، إذا حدث تحول سلبي بشكل مفاجئ تجاه إحدى العملات وكان متداولي الفوركس لديهم مراكز شرائية، فأول خطوة سوف يقدمون عليها هي السعي للخروج من تلك الصفقات في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي يكثف من عمليات البيع ويؤدي إلى إزاحة قوية للسعر، وبالتالي ظهور فجوة هبوطية. تحدث هذه التحولات الحادة في توجهات المستثمرين عادةً بسبب الأخبار والأحداث السياسية والاقتصادية غير المتوقعة.

على سبيل المثال، عندما أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في أبريل 2017 عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، فإن معظم المتعاملين في السوق توقعوا أن يحقق حزب المحافظين انتصاراً هائلاً في هذه الانتخابات. ولكن لم تأتي الرياح كما تشتهي السفن وخسرت ماي وحزبها الأغلبية البرلمانية ما أدى إلى تشكيل برلمان منقسم. أدت هذه التطورات غير المتوقعة إلى إضعاف معنويات المستثمرين تجاه الباوند البريطاني ما أدى في نهاية المطاف إلى ظهور فجوة هبوطية على أزواج العملة البريطانية.

من الشائع في سوق الفوركس أن يعكس السعر وجهته عند نقطة معينة ليقوم بإغلاق الفجوة السعرية التي شكلها في وقت سابق. برغم ذلك، لا توجد ضمانة قاطعة بتحقق هذا السيناريو. وحتى في حال انعكاس السعر، فليس من الضروري أن يتم إقفال الفجوة بأكملها. يتوقف الأمر على قوة التوجهات السائدة في السوق، فقد يستغرق إغلاق الفجوة يوم واحد أو أسبوع، أو ربما بعد عدة أشهر، وربما لا يتم إغلاقها على الإطلاق.

يمكن تقسيم الفجوات السعرية إلى أربعة مجموعات بحسب طبيعة كل منها.

فجوة الاختراق

تظهر فجوة الاختراق في بداية التحركات السعرية الكبيرة بالتزامن مع نهاية فترة التوطيد التي يمر بها زوج العملات. تتشكل هذه النوعية من الفجوات عندما يخرج السعر من نموذج غير اتجاهي إلى نموذج آخر اتجاهي، ولهذا تطلق عليها فجوة الاختراق أو الفجوة الكسرية.

على سبيل المثال، يظهر على الرسم البياني التالي تشكيل زوج الباوند دولار لفجوة اختراق في 8 يونيو 2017 بعد أن أظهرت استطلاعات رأي الخارجين من مراكز الاقتراع أن الانتخابات النيابية ستؤدي إلى برلمان منقسم على نفسه.

الفجوة الاستمرارية

تتشكل هذه الفجوة عند منتصف ترند صاعد أو هابط لإحدى أزواج العملات. وبالنظر إلى أن الترند يظل دون تغيير بعد تشكيل هذه الفجوة، ينظر كثيرون إلى هذا النوع من الفجوات باعتباره واحد من النماذج الأكثر موثوقية التي يمكن الاعتماد عليها في التداول. تظهر الصورة التالية فجوة استمرارية شكلها زوج اليورو دولار في 23 أبريل 2017.

فجوة نهاية الترند

يظهر هذا النوع من الفجوات عادةً مع الموجة الأخيرة للاتجاه الصاعد أو الهابط، حيث يتم تأكيدها عن طريق ملاحظة انخفاض أحجام التداول. يُظهر شارت EUR/RUB أدناه تشكيل السعر لفجوة نهاية الترند قبل بضعة أيام من الجولة الثانية للانتخابات الفرنسية، والتي أجريت في 8 مايو 2017.

الفجوة الشائعة

تتشكل الفجوة الشائعة عند صدور أخبار هامة إيجابية أو سلبية للغاية. تعتبر البيانات الهامة مثل تقارير مبيعات التجزئة والبطالة والتوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تشكيل ما يطلق عليه الفجوات الشائعة. على سبيل المثال، عندما أظهر تقرير IHS Markit انخفاض مؤشر مديري المشتريات في القطاع الصناعي بأكثر من المتوقع في الولايات المتحدة يوم 24 مارس 2017، شكل زوج USD/CAD فجوة شائعة كما يظهر على الرسم البياني أدناه. وكان مكتب الإحصائيات الكندي قد أصدر في وقت سابق تقرير يظهر ارتفاع بأكبر من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين.

هناك فرصة رائعة لإنشاء استراتيجيات تداول استنادً إلى تحديد الفجوات السعرية وطبيعتها بشرط امتلاك المهارة والخبرة اللازمة لرصدها على الرسوم البيانية.