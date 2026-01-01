Guía para principiantes sobre el indicador On-Balance Volume en Forex

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Si está buscando un indicador adelantado que le ayude a identificar roturas o a confirmar tendencias existentes, puede considerar añadir el indicador On-Balance Volume (OBV) a sus gráficos de Forex. Esta guía le introducirá al OBV. Le diremos qué es, cómo se calcula, cómo añadirlo a sus gráficos y cómo puede ayudarle a obtener beneficios en los mercados de divisas.

¿Qué es el indicador On-Balance Volume?

El On-Balance Volume (balance de volúmnes) es un indicador de impulso o momentum. Cuando lo incorpore a su gráfico, aparecerá abajo como una línea que va hacia arriba y hacia abajo. El OBV fue introducido por Joseph Granville en su libro Granville's New Key to Stock Market Profits, publicado en 1963. La teoría que propuso Granville era que, al seguir los cambios en el volumen, podemos hacer predicciones sobre cuándo el precio se moverá hacia arriba o hacia abajo. La línea OBV nos da una visualización de los cambios de volumen. Cuando vemos que sube o baja sin que el precio haga lo mismo, Granville dice que es como "un resorte que se enrolla con fuerza". Poco después de que se produzca este tipo de divergencia, podemos esperar que el precio se mueva como un resorte en la dirección del cambio de volumen.

Punto clave: el OBV es un indicador de impulso o momentum que nos permite seguir los cambios en el volumen. Como indicador adelantado, puede ayudarnos a entrar pronto en las roturas.

¿Cómo se calcula el indicador On-Balance Volume?

La forma de calcular el OBV depende de la comparación entre el cierre de hoy y el de ayer. Para nuestros cálculos:

OBV i – el valor del indicador del período actual

– el valor del indicador del período actual OBV i-1 – el valor del indicador del periodo anterior

– el valor del indicador del periodo anterior Volume i – el volumen de la barra actual

Aquí están los cálculos: Utilice esta fórmula si el cierre de hoy es mayor que el cierre de ayer:

Utilice esta fórmula si el cierre de hoy es menor que el cierre de ayer:

Utilice esta fórmula si el cierre de hoy es igual al cierre de ayer:

No tiene que preocuparse de hacer estos cálculos por sí mismo. Cuando seleccione el indicador On-Balance Volume en su software de gráficos, este se encargará de las ecuaciones por usted.

Punto clave: las fórmulas anteriores pueden utilizarse para calcular el OBV, pero no necesita hacerlo. Su software se encargará de ello.

¿Qué muestra el indicador On-Balance Volume?

Como hemos comentado en la sección que define el OBV, nos muestra los cambios en el volumen. La importancia de estos cambios se entiende mejor en el contexto de lo que vemos que ocurre con los precios. En algunos casos, nos muestra cuando una tendencia existente sigue siendo fuerte. En otros casos, nos permite saber que la tendencia puede estar frenando e invirtiendo su dirección.

Punto clave: la línea OBV ilustra los cambios de volumen. Su significado depende del contexto.

¿Cómo incorporar el indicador On-Balance Volume?

El indicador On-Balance Volume viene con MetaTrader 4. Estos son los pasos para añadir el OBV a su gráfico:

Abra un gráfico y configúrelo a su gusto. En el menú, vaya a Insertar->Indicadores->Volúmenes->On-Balance Volume. Esto hará que aparezca un cuadro en el que puede establecer sus parámetros. Verá que no hay mucho que modificar aquí. Asegúrese de hacer clic en la pestaña Escala para poder elegir los valores mínimos y máximos que se muestran. Cuando haya terminado, haga clic en Aceptar. Ahora verá el indicador en la parte inferior de su gráfico. Se verá como una línea que se mueve entre un valor negativo y uno positivo.

Punto clave: es fácil añadir el OBV a sus gráficos en MT4. Puede hacerlo con unos pocos clics a través de los menús.

¿Cómo se utiliza el indicador On-Balance Volume?

Hay varias maneras de utilizar el OBV una vez que está en su gráfico. Estas son sus opciones:

Búsqueda de divergencias

La mayoría de las veces, notará que la línea OBV y el precio se mueven aproximadamente en la misma dirección. Pero, a veces, se pueden detectar divergencias. Cuando hay divergencia, una de las dos cosas puede estar ocurriendo:

La divergencia puede ser alcista. En esta situación, el precio se mueve hacia abajo, pero el OBV se mueve hacia arriba.

La divergencia puede ser bajista. En esta situación, el precio se mueve hacia arriba, pero el OBV se mueve hacia abajo.

Ambos patrones de divergencia indican que lo que está haciendo el precio está a punto de cambiar. Si el precio está cayendo, haciendo mínimos más bajos, mientras el indicador está subiendo, es probable que la tendencia bajista esté llegando a su fin. Incluso puede revertirse en un movimiento alcista.

Del mismo modo, si el precio está subiendo, haciendo máximos más altos, mientras el indicador está cayendo, es probable que la tendencia alcista esté llegando a su fin. Incluso se podría formar un movimiento bajista en breve.

Tenga en cuenta que, cuando busque una divergencia alcista, deberá trazar la línea de tendencia a través de los mínimos del indicador OBV. Cuando se busca una divergencia bajista, se debe trazar la línea de tendencia a través de los máximos del OBV.

Confirmar la existencia de la tendencia

Otra cosa que se puede hacer con este indicador es confirmar la existencia de una tendencia actual. Por ejemplo, digamos que el precio ha tenido una tendencia al alza. Si se sigue viendo un movimiento alcista coincidente en el OBV, entonces el indicador está confirmando la tendencia alcista.

Del mismo modo, si el precio ha tendido a la baja, un movimiento descendente equivalente en el OBV confirma una tendencia bajista. Confirmar una tendencia puede ser útil en una situación en la que, por ejemplo, usted podría estar ya dentro de una operación. Es posible que esté tratando de decidir si salir en su take profit existente u optar por un trailing stop. Si el OBV confirma la tendencia, puede sentirse cómodo manteniendo su trailing stop.

Roturas de un rango

Hasta ahora, hemos hablado de la utilización de este indicador en el contexto de los mercados en tendencia. Pero también puede ser útil cuando el precio se mueve en un rango. Se puede pensar en esto como una forma menos dramática de divergencia. Busque escenarios en los que el precio se encuentre lateralizado, pero el OBV comience a moverse hacia arriba o hacia abajo. En cualquier caso, una rotura podría estar cerca.

Punto clave: el OBV es un indicador versátil que puede ayudarle a detectar roturas, giros y continuaciones de tendencia.

Consejos generales para utilizar el indicador On-Balance Volume

Este indicador funciona mejor en un marco temporal más lento. Lascondiciones volátiles pueden reducir su precisión, produciendo "ruido" en el indicador. De hecho, por esa razón, debe ser cauteloso si lo utiliza durante cualquier momento de alta volatilidad, incluso en un marco de tiempo más lento. Así, por ejemplo, cuando se publican los informes económicos, puede ser más difícil obtener resultados fiables con el OBV.

Debería considerar el uso del OBV junto con otros indicadores. Si bien el indicador de balance de volúmenes puede darle algunas ideas útiles mientras opera, por sí solo, puede no proporcionarle suficiente información para operar de manera rentable. Por lo tanto, pruébelo junto con otros indicadores. Encuentre una forma fiable de establecer la confluencia para lograr operaciones más sólidas.

Como siempre, haga un backtest o una prueba de demostración. Con cualquier estrategia de trading, debe realizar pruebas exhaustivas antes de arriesgar dinero real. Este también es el caso cuando se opera con el OBV.

Punto clave: las recomendaciones anteriores pueden ayudarle a sacar el máximo partido al indicador On-Balance Volume.

Conclusión

El indicador OBV puede ayudarle a detectar las roturas a tiempo. Si quiere captar movimientos rentables en el mercado Forex, puede entrar pronto en las roturas con la ayuda del indicador On-Balance Volume. Este indicador adelantado también puede ayudarle a confirmar las tendencias o a detectar las situaciones en las que estas podrían ralentizarse o estar a punto de cambiar de dirección. Asegúrese de incorporar el OBV en una estrategia de trading completa con reglas probadas para entrar y salir de sus operaciones.