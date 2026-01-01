Fibonacci en Forex: Cuando los conejos le dan un valioso consejo de trading

Leonardo de Pisa (Fibonacci) (1170 - 1250) fue un matemático italiano, considerado por muchos como el más talentoso de la Edad Media. Este matemático popularizó una serie de números que más tarde llevaría su nombre como modelo de generación de crecimiento de la población de conejos por generación. Pero luego descubrió que ese número puede aplicarse a una variedad de situaciones que incluyen el trading de Forex.

Un poco de matemáticas

La serie de Fibonacci comienza con los número 0 y 1 y los siguientes números de la serie son el resultado de la suma de los 2 últimos, por lo tanto, la serie empieza con 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así sucesivamente.

El límite matemático

o, en términos sencillos, la relación de un número arbitrariamente grande en la sucesión de Fibonacci y su sucesor es 0,618, mientras que el límite

o la relación de un número de Fibonacci y el de los 2 lugares después de él en la secuencia es 0,382. Restar estos 2 números resulta en 0,236, su media es 0,500 y su suma es 1,000. Finalmente, 1,000 - 0,236 = 0,764.

Fibonacci aplicado a Forex: Niveles de retroceso y extensión:

Los números sobre los que hemos aprendido ahora: 0, 0,236, 0,382, 0,500, 0,618, 0,764 y 1,000 se conocen como niveles de retroceso de Fibonacci. Con cálculos similares a los que realizamos en la última sección, también podríamos obtener las relaciones de 0, 0,382, 0,618, 1,000, 1,382 y 1,618 que se conocen como los niveles de extensión de Fibonacci.

Una vez que encuentre el Máximo Más Alto (HH, por sus siglas en inglés) rápidamente seguido por el Mínimo Más Bajo (LL), puede usarlos como extremos para dibujar los niveles de retroceso o extensión de Fibonacci en su plataforma de trading. Estas relaciones representan los niveles, en función del rango formado por HH/LL, en los que el par probablemente encontrará un nivel de soporte o resistencia, o sea, niveles en los que el par revertirá su tendencia.

Técnicas avanzadas: Abanico de Fibonacci y otras

Los niveles de retroceso y extensión no son la única aplicación de estas relaciones en el trading de Forex ya que, de hecho, hay otras muchas herramientas que se basan en ellas. No tenemos tiempo para tratar todas ellas en este artículo, pero merece la pena mencionar otra herramienta usada habitualmente: el abanico de Fibonacci, que usa las relaciones para trazar niveles de soporte/resistencia, esta vez con las líneas de tendencia convergiendo en un solo punto (de ahí el término "abanico").

Qué hace confiable al sistema de Fibonacci

Se ha especulado que, si bien las relaciones de Fibonacci pueden ser muy útiles al operar, su efectividad procede más de su amplio uso generalizado entre los traders, lo que termina influyendo en el mercado y en los mismos traders, que de su efectividad per se.

Aunque no tenemos una respuesta definitiva a esta cuestión, merece la pena señalar que tener influencia en un mercado que mueve billones de dólares al día realmente no es algo fácil de conseguir.

De un modo u otro, saber cómo usar estas herramientas, aunque no sea fácil al principio, realmente le ayudará en su experiencia de trading.