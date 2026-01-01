Итальянский математик Леонардо Фибоначчи (1170-1250) считается одним из самых выдающихся ученых средневековья; в числе прочего, он является автором последовательности чисел, которая впоследствии стала носить его имя. Изначально ряд чисел представлял собой модель воспроизведения популяций кроликов, однако затем выяснилось, что он может применяться в самых различных сферах, в том числе в Форекс-трейдинге.

Немного математики

Последовательность начинается с чисел 0 и 1, и далее каждое следующее число является суммой двух предыдущих: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и т.д.

Математический предел

или, проще говоря, отношение произвольно большого числа к последующему числу составляет 0,618, тогда как предел

(соотношение числа Фибоначчи и другого числа ряда, стоящего через одно место от него) составляет 0,382. Разность этих чисел составляет 0,236, среднее арифметическое - 0,5, а суммы - 1. Разнось 1 и 0,236 равна 0,764.

Фибоначчи применительно к ФорексУровни и расширения Фибоначчи

Числа, о которых мы говорили выше, т.е. 0, 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, 0,764 и 1, называются уровнями Фибоначчи. Проведя подобные арифметические операции, можно также получить значения 0, 0,382, 0,618, 1, 1,382 и 1,618; их называют расширениями Фибоначчи.

Уровни и расширения Фибоначчи нужно проводить с помощью специального инструмента от наиболее высокого максимума к наиболее низкому минимуму; данные уровни будут служить поддержкой или сопротивлением, где возможен разворот тренда.

Веер Фибоначчи и прочие более сложные расчеты

Применять число Фибоначчи можно не только по отношению к уровням и расширениям. на самом деле, подобных инструментов намного больше. У нас нет времени на то, чтобы рассказывать обо всех, но мы упомянем наиболее популярный, т.н. "веер Фибоначчи", который также используется для поиска поддержки и сопротивления, однако при этом трендовые линии сходятся в одну точку (отсюда название "веер").

Надежность уровней Фибоначчи

Есть мнение, что числа Фибоначчи на Форекс эффективны именно потому, что ими пользуются трейдеры, и действия этих трейдеров и влияют на рынок, а сами по себе уровни Фибоначчи ничего собой не представляют.

У нас нет четкого ответа на вопрос, несут ли линии Фибоначчи какой-то смысл, но в любом случае вряд ли можно повлиять просто так на рынок, ежедневный оборот которого составляет несколько триллионов долларов.

Как бы там ни было, пользоваться инструментами Фибоначчи поначалу сложно, однако в дальнейшем это наверняка вам поможет.