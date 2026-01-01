Dominando la estructura del mercado de Forex

Algunos de ustedes, especialmente los principiantes, se frustran al ver cambios abruptos en los precios del mercado sin incluso comprender cómo interpretar o seguir las tendencias. A veces puede parecer como si sucediesen cosas inesperadas.

La buena noticia es que comprender la estructura del gráfico de mercado le permitirá leer gráficos de precios y detectar las zonas de entrada y salida como un profesional. Puede requerir tiempo y esfuerzo aprender a interpretar los movimientos de precios, pero los beneficios sobrepasan los gastos en el largo plazo.

Identificando la tendencia alcista y la tendencia bajista

El primer paso es entender la dirección del mercado. ¿Hay una tendencia o un rango? ¿Y si hay una tendencia, cuál es la dirección?

La tendencia es la dirección general de los precios de mercado durante un período de tiempo dado. Puede ser al alza (tendencia alcista), a la baja (tendencia bajista) o lateral.

La tendencia alcista también se conoce como mercado de toros mientras que la tendencia bajista también se conoce como mercado de osos. Si la tendencia es lateral, a veces también hablamos de mercado en un rango, estancamiento o falta de tendencia, lo que significa que no tenemos una tendencia en ese momento.

La tendencia es un aspecto clave del gráfico porque permite a los traders comprender la dirección dominante del precio. Normalmente, el precio sigue moviéndose con la tendencia a menos que haya señales fuertes de reversión en el gráfico. Reconocer la tendencia facilita la labor de análisis de gráficos para los traders, ayudándoles a encontrar patrones rentables.

Hay varias herramientas, como los indicadores, que le pueden ayudar a identificar la tendencia. Ejemplos de tales indicadores incluyen la media móvil (EMA, SMA, LWMA ó SMA) y los canales de Fibonacci, entre otros.

Detectando el soporte y la resistencia

El segundo paso para comprender los movimientos de mercado es poder establecer los niveles de soporte y resistencia en su gráfico de negociación.

Los soportes normalmente están en la parte inferior, donde rebota el precio y forma una tendencia alcista, mientras que los niveles de resistencia están en la parte superior, donde el precio choca y retrocede formando tendencias bajistas. Como regla básica general, sería aconsejable que el trader abriese una posición larga cuando el precio toque el soporte y una posición corta cuando el precio alcance la resistencia.

Los niveles de Soporte y Resistencia son esenciales dado que los precios del mercado normalmente los respetan, lo que normalmente ocurre de 3 formas diferentes:

El precio o bien se detendrá y revertirá. El precio se moverá lateralmente, lo que podría preparar una ruptura posterior. El precio atravesará el nivel de soporte o de resistencia, lo que se conoce como ruptura.

Determinar los niveles de soporte y resistencia puede ser un reto y requerirá el uso de las herramientas de trading adecuadas como los indicadores. Abajo tiene ejemplos de los indicadores que puede usar el trader para identificar los niveles de soporte y resistencia claves.

Entendiendo los patrones de precios

El precio de mercado normalmente registra movimientos repetitivos que forman patrones. Tales patrones son esenciales para el trader porque le ofrecen una información importante para predecir la dirección. Al ver los patrones, el trader puede identificar reversiones potenciales, continuación de las tendencias, rupturas o incluso correcciones de la tendencia, entre otras muchas cosas.

Por ejemplo, si hay un patrón de bandera alcista, entonces el trader podrá predecir una continuación de la tendencia alcista. Además, el trader tendrá mucha más confianza en la continuación de la tendencia alcista si el precio de mercado rompe por encima de la resistencia de la bandera alcista.

Existe una variedad de patrones de uso frecuente, los cuales han sido descubiertos y bautizados, que los traders pueden usar. Estos patrones normalmente están agrupados en varias categorías en función del modo de formación. Un ejemplo de los patrones más conocidos incluye: