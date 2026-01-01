En su última encuesta trienal del Banco Central, el BIS dice que un promedio de 9,6 billones de dólares se operaron en los mercados de divisas en abril de 2025, frente a 7,5 billones de dólares en 2022. 3 billones de dólares se operaron en divisas spot (donde se realiza la mayor parte del trading minorista), 4 billones de dólares se operaron en swaps FX, y 1,8 billones de dólares en forwards de divisas directos.

Con el fin de tener una mejor comprensión de la estructura y el tamaño del mercado de divisas, es útil analizar el desglose del volumen de negocios por parte de la contraparte en la encuesta del BIS, el Banco Internacional de Pagos.

Hay tres categorías principales:

Otras instituciones financieras crearon el 50% de los volúmenes totales de trading.

crearon el 50% de los volúmenes totales de trading. Entidades de crédito declarantes : 46%.

: 46%. Clientes no financieros: 4%.

El BIS considera que los comerciantes que informan son:

...principalmente, los grandes bancos comerciales y de inversión y las sociedades de valores que (i) participan en el mercado interbancario y / o (ii) tienen un negocio activo con grandes clientes, tales como grandes empresas, gobiernos e instituciones financieras que no informan. En otras palabras, los comerciantes que informan son instituciones que compran y venden activamente divisas y derivados OTC tanto por cuenta propia como por satisfacer la demanda de los clientes.

En los últimos 10 años, la línea entre el banco de inversión y el banco comercial ha sido borrosa. Citibank y JP Morgan Chase son considerados bancos de inversión, a pesar de que también tienen empresas de bancos comerciales (toman depósitos y hacen préstamos). Goldman Sachs y Morgan Stanley son también bancos de inversión, aunque durante la crisis financiera de los Estados Unidos recibieron fondos del Troubled Asset Relief Program (TARP).

El BIS considera que otras instituciones financieras son...

...todas las demás instituciones financieras, como bancos comerciales más pequeños, bancos de inversión y casas de valores, y fondos mutuos, fondos de pensiones, fondos de cobertura, fondos de divisas, fondos del mercado monetario, sociedades inmobiliarias, compañías de leasing, compañías de seguros, filiales de empresas corporativas y bancos centrales.

El paraguas de otras instituciones financieras es bastante grande, con varios sub-grupos. La categoría incluye "firmas comerciales propietarias que invierten, ofrecen cobertura o especulan para beneficio de sus propias cuentas", así como empresas de negociación de alta frecuencia (HFT) y otras firmas de trading algorítmico. Los grandes especuladores como Soros o Bridgewater también se encontrarían en este subgrupo.

La categoría de otras instituciones financieras también incluye "Instituciones Financieras del Sector Público,” como bancos centrales globales (la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, etc.), fondos soberanos (Abu Dhabi Investment Authority, China Investment Corporation, Autoridad Monetaria de Arabia Saudita, etc.), instituciones financieras internacionales del sector público (como el BIS o el Fondo Monetario Internacional), bancos de desarrollo (el Banco Mundial, el Banco Asiático para el Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, etc.), y agencias. Por último, pero no menos importante, también hay un subgrupo de “Otros” para el resto de instituciones financieras (como los agregadores minoristas).

La categoría de “otras instituciones financieras” continuó superando a la categoría de "entidades de crédito declarantes" en términos de actividad de trading, pero su crecimiento comenzó a desacelerar:

En general, el trading entre distribuidores, es decir, el comercio entre entidades de crédito declarantes", alcanzó los 4,4 billones de dólares o el 46 % de la facturación mundial en abril de 2025, una proporción mayor que en encuestas anteriores. El trading con "otras instituciones financieras" experimentó un crecimiento modesto, y representó el 50 % de la facturación global.

El BIS ve un cliente no-financiero como...

...cualquier contraparte que no sea la descrita anteriormente, es decir, principalmente los usuarios finales no financieros, como las sociedades y las entidades gubernamentales no financieras. También se pueden incluir individuos particulares que negocian directamente con los comerciantes que informan con propósitos de inversión, ya sea en las plataformas de comercio minorista en línea o por otros medios (por ejemplo, dando instrucciones comerciales por teléfono).

El trading de divisas sigue concentrándose en un puñado de centros financieros globales, tal y como informó el BIS:

El trading de divisas sigue concentrándose en los principales centros financieros. En abril de 2025, las ventas se centralizaron en cinco ubicaciones: Reino Unido, Estados Unidos, Singapur, Hong Kong y Japón, que acumulaban el 79% de todas las operaciones com divisas. El Reino Unido siguió siendo el lugar de trading de Forex más importante a nivel mundial, con el 38% de la facturación mundial.