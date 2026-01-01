国际清算银行在最新开展的央行三年调查中称，2025 年 4 月货币市场的平均交易额为 9.6 万亿美元，大幅高于 2022 年的 7.5 万亿美元。现货外汇交易成交量超 2 万亿美元（可在此看到大量零售交易），外汇掉期交易成交 4 万亿美元，而直接外汇远期成交 1.8 万亿美元。

为了更好地了解外汇交易市场的结构和交易量，查看 BIS 调查中交易对手的成交量细分将大有帮助。

交易对手主要有三种类型：

其他金融机构 占交易总额的 50%。

占交易总额的 50%。 申报交易商 - 46%。

- 46%。 非金融投资者 - 4%。

BIS 认为申报交易商：

…主要是大型商业和投资银行，（i）以及参与交易商间市场和/或（ii）与大型客户（如大型企业、政府和非申报金融机构）有频繁业务往来的证券公司；换言之，申报交易商是指用自己的账户和/或按照客户需求积极买卖货币和场外衍生品的机构。

在过去 10 年内，投资银行与商业银行之间的界限已经模糊不清。花旗银行和摩根大通被视为投资银行，尽管他们也有商业银行公司（有存款和贷款业务）。高盛和摩根士丹利也是投资银行，尽管在美国金融危机时，他们收到了问题资产救助计划（TARP）的资金。

BIS 认为其他金融机构是：

…所有其他金融机构，如小型商业银行、投资银行和证券公司、共同基金、养老基金、对冲基金、货币基金、货币市场基金、建筑协会、租赁公司、保险公司，以及公司企业和央行的其他金融分支机构。

其他金融机构的覆盖面非常广，包括各种分支。其类型包括“用自己的账户进行投资、对冲或投机的自营交易公司”，以及该分支的高频交易（HFT）公司和其他算法交易公司。Soros 或 Bridgewater 等大型投机商也在此列。

其他金融机构的类别还包括“官方金融机构部门”，例如全球中央银行（美联储、欧洲央行、英国央行等），主权财富基金（阿布扎比投资局、中国投资公司、沙特阿拉伯 SAMA Foreign Holdings 等），公共部门国际金融机构（如 BIS、国际货币基金组织），开发银行（世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行等）和机构。最后但同样重要的是，其他剩余金融机构也包括“其他”分支（例如零售业务整合商）。

在交易活动方面，“其他金融机构”类别继续跑赢“申报交易商”类别，但增速开始放缓：

总体来看，2025 年 4 月交易商间交易（即“申报交易商”之间的交易）达 4.4 万亿美元，占全球总成交量的 46%，比例高于往期调查数据。与“其他金融机构”的交易适度增长，占全球总成交量的 50%（较 2022 年的 48% 有所下滑）。

BIS 认为非金融投资者是：

…除上述机构以外的任何交易对手，主要为非金融终端用户，例如企业和非金融政府机构。还可以包括出于投资目的直接与申报交易商交易的私人个体，无论交易是由申报交易商于在线零售交易平台上进行，还是通过其他方式进行（例如用手机给出交易指令）。

国际清算银行报告称，货币交易继续集中在少数几个全球金融中心：