В своем последнем исследовании БМР приводит следующую статистику: оборот на Форекс в апреле 2025 года повысился до 9,6 трлн долларов по сравнению с 7,5 трлн в 2022. Из этих 9,6 трлн около 3 трлн обращались на спот-рынке (сюда относятся все операции розничных трейдеров), 4 трлн – на свопах, а еще 1,8 трлн – на форвардных валютных контрактах.

Для того, чтобы лучше понять структуру Форекс, следует более внимательно взглянуть на отчет БМР, особенно в плане оборота относительно участников сделки.

Выделяют три основных категории таких участников:

Прочие финансовые организации : 50% объема торгов.

: 50% объема торгов. Информирующие дилеры : 46%.

: 46%. Нефинансовые клиенты: 4%.

Термин информирующий дилер БМР определяет следующим образом:

...По большей части, крупные коммерческие и инвестиционные банки и фондовые компании, которые участвуют в междилерском рынке и/или ведут дела с крупными корпоративными клиентами – большими корпорациями, государственными и неинформирующими финансовыми организациями. Иными словами, информирующие дилеры – это организации, активно занимающиеся покупкой и продажей валюты и внебиржевых деривативов как в свою пользу, так и по требованию клиентов.

В последние 10 лет грань между инвестиционными и коммерческими банками стерлась. Например, Citibank и JP Morgan Chase считаются инвестиционными банками, хотя у них есть и коммерческие подразделения (они принимают депозиты и выдают кредиты). Goldman Sachs и Morgan Stanley тоже инвестиционные банки, однако в период финансового кризиса в США они получили средства по Программе выкупа проблемных активов.

Термин «прочая финансовая организация» БМР определяет так:

...Все остальные финансовые организации, как то менее крупные коммерческие банки, инвестиционные банки, фондовые компании, хедж-фонды, валютные фонды, фонды денежного рынка, жилищные кооперативы, лизинговые компании, страховые компании и финансовые подразделения корпораций и центробанков.

Группа прочих финансовых организаций достаточно велика, и внутри нее выделяются несколько подгрупп. Так, например, к таким организациям относятся «трейдинговые фирмы, осуществляющие самостоятельные инвестиции, хеджирование или спекуляции». Сюда относятся компании, занимающиеся высокочастотным и алгоритмическим трейдингом, а также крупные спекулянты типа Сороса и Бриджуотера.

В эту же группу входят т. н. «Финансовые организации официального сектора», т. е. центробанки (ФРС, ЕЦБ, Банк Англии и т. п.), фонды национального благосостояния (Инвестиционное Агентство Абу-Даби, Китайская инвестиционная корпорация, холдинги SAMA и т. д.), международные финансовые организации государственного сектора (например, МВФ), банки развития (Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития) и агентства. Все остальные представители данной категории попадают в подгруппу «прочие».

«Прочие финансовые организации» продолжили занимать самую большую долю в трейдинге, но рост из финансовой активности замедлился:

В целом междилерская торговля, то есть торговля между «отчитывающимися дилерами», в апреле 2025 года достигла 4,4 трлн $, или 46% мирового оборота, что является более высокой долей, чем в предыдущих исследованиях. Торговля с «другими финансовыми учреждениями» составила 50% мирового оборота.

Понятие нефинансовый клиент БМР определяет так:

Любой участник сделки, не относящийся к вышеуказанным группам, т. е. нефинансовые пользователи рынка – корпорации и нефинансовые государственные образования. Сюда также могут относиться частные лица, осуществляющие торговлю напрямую с информирующими дилерами на торговых онлайн-платформах или иным образом (например, передавая указания по телефону).

Согласно отчету БМР, валютный трейдинг по-прежнему сосредоточен в небольшой группе мировых финансовых центров:

Валютная торговля по-прежнему концентрируется в крупных финансовых центрах. В апреле 2025 года отделы продаж в пяти странах – Великобритании, США, Сингапуре, САР Гонконг и Японии – осуществляли 79% всей торговли валютой. Великобритания остается самым важным местом торговли валютой в мире: на ее долю приходится 38% мирового оборота.