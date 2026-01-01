MetaTrader 指标 - 安装教程

本教程包含有关 MetaTrader 4 及 MetaTrader 5指标安装的内容。自 MT4 Build 600 发布以来，它在两个版本平台中的完成方式没有区别。

本教程介绍了在 MetaTrader（MT4 及 MT5） 中安装新指标的最新和最简单的方法。

网上有许多免费的 MetaTrader 指标，但是将这些指标添加至图表或编译它们时，交易者经常会遇到问题。本文中的简单教程旨在帮助交易者学会如何安装自定义 MetaTrader 指标。这个流程与新智能交易系统的安装流程非常相似，但其中还是有一些差异。

1.下载自定义 MT4/MT5 指标，并将它保存在电脑上的任意位置。

2.启动您的交易平台。

3.通过菜单文件->打开数据文件夹打开平台的数据文件夹。

或者，您可以使用 Windows 资源管理器导航至该文件夹：

C:\Users\ \AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\

4.打开 MQL4 文件夹（如果您安装的是 MT5 指标，则打开MQL5）：

5.打开指标文件夹：

6.将您的指标粘贴到此处：

7.如果文件已编译好（.ex4 或 .ex5），则操作很简单。您只需返回 MetaTrader， 在导航面板中用右键点击指标，然后点击刷新。新指标将出现在相同的导航面板中：

8.如果文件未经过编译，但属于源文件（.mq4 或 .mq5），您需要 双击 它的图标，然后它会在 MetaEditor 中打开（它包含在 MetaTrader 文件包中）。接下来，请按下 F7 或点击编译按钮：

通常，编译过程中不应出现任何错误。不过，如果工具箱面板中有错误出现，您可以试着修复它们或者联系指标的开发人员来帮忙解决问题。用户通常需要掌握一些 MQL 知识及编码技巧才能修复此类错误。无错误输出如下所示；

编译错误如下所示：

9.当您编译或复制了可执行的 MetaTrader 文件后（.ex4 或 .ex5），您就可以在平台中使用指标。您只需将它添加至图表：

如果您已了解操作，您可能也想修改一些指标的输入参数：

好了，现在，您可以体验您的新 MetaTrader 指标，祝您取得更好的外汇交易成绩。

常见问题

当我尝试编译指标时，无法打开编译器。我该怎么办？

这很可能是因为您的 MetaTrader 安装出错，您需要重新安装平台，以修复该错误。

编译器从 .mq4/.mq5 文件编译 .ex4/.ex5 文件需要多长时间？

如果是从 .mq4 编译到 .ex4 文件，这个过程花费的时间通常在一秒钟以内。如果是从 .mq5 编译到 .ex5 文件，这个过程花费的时间略长一些，某些特别大的指标可能要 30-40 秒。

我如何在 iPad/iPhone/安卓设备或其他移动设备上安装自定义指标？

MetaTrader 移动应用程序不支持自定义指标，因此您将无法安装它们。

当我试图编译指标时，我收到“EX4 写入错误”的消息。该如何解决这个问题呢？

请确保您的 MQL4 文件夹对于 SYSTEM 用户是可写的。

我该如何在我的 MetaTrader 5 上安装 .ex4 或 .mq4 指标呢？

抱歉，MetaTrader 5 上不能安装 .ex4/.mq4 指标（MetaTrader 4 指标）。在 MetaTrader 4 上安装 .ex5/.mq5 (MT5) 指标也是如此。

您可以在我们的 MetaTrader 指标专门论坛中探讨 MT4 及 MT5 指标的安装过程。