外汇社交网络的会员多达数百万，这说明它们深受交易者欢迎。交易者社区有很多，但并非所有社区都能被视为交易者的社交网络。要被视为社交网络，一个交易网站应当让用户能够分享交易成果，关注、比较并（非常细致地）分析各种交易系统，最后还要能相互交流，分享他们对当前市场形势的看法。

专注于交易的社交网络格局每年都在变化。旧的社交网络消失，新的社交网络出现。截至 2026 年，值得关注的外汇社交网络网站有四个：

TradingView

创立年份： 2011

2011 Similarweb 排名： 118

118 数百万会员及图表。

特点：先进的图表工具、自定义图表脚本、投票系统、有机会在无风险的比赛中赢取真金白银、可以创建或参加自定义竞赛。

TradingView 是本文介绍的外汇社交网络中最年轻的一个。目前，该网站已成为金融交易及投资领域分享图表的主要场所。它让交易者有机会以复杂图表的形式分享自己的观点，图表中可包含一系列图形工具，并配有文字说明。其他交易者可以订阅发布者，并为最佳图表投票。像这样的图表佳作，是您即便不是会员、也不打算成为会员，仍值得不时访问 TradingView 的原因之一。遗憾的是，它目前不提供自动复制交易的功能。

Forex Factory

创立年份： 2004

2004 Similarweb 排名： 2,013

2,013 总共有 1,608,000 名会员，其中 11,000 名会员分享自己的交易。

特点：大型论坛、详细的分析、情绪指标、经济日历。

Forex Factory 是规模最大、历史最悠久的外汇论坛之一，它推出了交易发布/跟随功能，从而成为货币交易者的主要社交网络。该网站仍在定期改进其功能。

Myfxbook

创立年份： 2009

2009 Similarweb 排名： 16,235

16,235 6,000 多个可跟随的活跃系统/EA。

17 年间积累了 100 万名论坛用户及 30 多万个帖子。

特点：详细的业绩分析及对比、回测、图表共享、自动交易、日历、计算器、评论、论坛、形态分析、波动率测量器、货币热图、相关性过滤器、CoT 图表、外汇情绪、用于自动创建交易策略的 Strategy AI。

Myfxbook 多年前就已成为流行的 EA 绩效分享网站，如今则更受欢迎。交易者会发现它是一个功能丰富的网站。

reddit.com/r/Forex

创立年份： 2009

2009 Similarweb 排名： reddit.com 排名第 8，子版块（subreddit）没有排名数据

reddit.com 排名第 8，子版块（subreddit）没有排名数据 544,000 位订阅用户。

特点：Reddit 的投票及声誉系统。

reddit.com/r/Forex 这个外汇子版块的规模不如最大的外汇论坛，也远小于 WSB 子版块，但它仍然具备外汇社交网络的主要功能，即让人们有机会分享和关注各种想法。尽管其中充斥着新手问题和重复的内容，但 Reddit 的投票系统通常有助于把有价值的想法从垃圾信息中筛选出来。

注意：本列表以前的版本还包含 Currensee、FxBees、FXTavern、MeetPips 及 FXSTAT 等社交网络。随着行业不断整合，它们如今都已消失：最大的参与者越做越大，而弱小者始终无法持续吸引交易者的关注。

近年来，社交网络遇到了一个出乎意料的新对手——人工智能。随着生成式 AI 的兴起，许多人转而向它们查找信息、提出问题并寻求建议。这使社交网络面临危险，因为 AI 可能会降低它们作为信息和想法来源在交易者中的受欢迎程度。与此同时，社交网络自身也充斥着 AI 生成的劣质内容，降低了对活跃用户的吸引力。

如果您想就上述外汇社交网络或其他相关网站发言或提问，请使用我们的外汇论坛。