تحظى شبكات الفوركس الاجتماعية بشعبية كبيرة بين المتداولين، إذ يصل عدد أعضائها إلى الملايين. هناك العديد من مجتمعات المتداولين، لكن لا يمكن اعتبارها كلها شبكات اجتماعية للمتداولين. ولكي يُعد موقع التداول شبكة اجتماعية، ينبغي أن يتيح مشاركة نتائج التداول، ومتابعة أنظمة التداول المختلفة ومقارنتها وتحليلها (بمستوى عالٍ جدًا من التفصيل)، وأخيرًا التواصل الاجتماعي لمشاركة الآراء حول وضع السوق الحالي.

يتغير مشهد الشبكات الاجتماعية المخصصة للتداول كل عام. تختفي شبكات اجتماعية قديمة وتظهر أخرى جديدة. وتتكون قائمتنا لشبكات الفوركس الاجتماعية الجديرة بالاهتمام في 2026 من أربعة مواقع:

TradingView

سنة الإطلاق: 2011

2011 ترتيب Similarweb: 118

118 ملايين الأعضاء والرسوم البيانية.

المزايا: أدوات متقدمة للرسوم البيانية، سكربتات مخصصة للرسوم البيانية، نظام تصويت، فرصة للفوز بأموال حقيقية في مسابقة خالية من المخاطر، إمكانية إنشاء مسابقات مخصصة أو المشاركة فيها.

TradingView هي أحدث شبكات الفوركس الاجتماعية المعروضة هنا. وقد أصبح الموقع اليوم وجهة أساسية لمشاركة الرسوم البيانية في التداول المالي والاستثمار. وهو يتيح للمتداولين مشاركة أفكارهم على شكل رسوم بيانية مركبة تضم مجموعة من الأدوات الرسومية، ومع وصف نصي أيضًا. ويمكن للمتداولين الآخرين الاشتراك لدى أصحاب المنشورات والتصويت لأفضل الرسوم البيانية. ودرر الرسوم البيانية مثل هذه هي أحد أسباب زيارة TradingView من حين لآخر، حتى إن لم تكن عضوًا ولا تنوي أن تصبح كذلك. وللأسف، لا يقدم الموقع حتى الآن خدمة نسخ الصفقات آليًا.

Forex Factory

سنة الإطلاق: 2004

2004 ترتيب Similarweb: 2,013

2,013 إجمالي عدد الأعضاء 1,608,000، وعدد الأعضاء الذين يشاركون صفقاتهم 11,000.

المزايا: منتدى ضخم، تحليلات تفصيلية، مؤشرات معنويات السوق، تقويم اقتصادي.

Forex Factory هو أحد أكبر وأقدم منتديات الفوركس، وقد أضاف خاصية نشر الصفقات ومتابعتها ليتحول إلى شبكة اجتماعية كبرى لمتداولي العملات. ويواصل الموقع تحسين وظائفه بانتظام.

Myfxbook

سنة الإطلاق: 2009

2009 ترتيب Similarweb: 16,235

16,235 أكثر من 6,000 نظام/مستشار خبير نشط متاح للمتابعة.

مليون مستخدم في المنتدى وأكثر من 300 ألف مشاركة خلال 17 عامًا.

المزايا: تحليل ومقارنة تفصيليان للأداء، اختبارات رجعية، مشاركة الرسوم البيانية، تداول آلي، تقويم، حاسبات، مراجعات، منتديات، تحليل النماذج السعرية، مقياس التذبذب، خريطة حرارية للعملات، فلتر الارتباط، رسوم CoT البيانية، معنويات الفوركس، وأداة Strategy AI للإنشاء التلقائي لاستراتيجيات التداول.

Myfxbook اكتسب شهرته قبل سنوات كموقع لمشاركة أداء المستشارين الخبراء (EA)، وقد أصبح اليوم أكثر شعبية بكثير. وسيجد المتداولون فيه موقعًا غنيًا بالمزايا.

reddit.com/r/Forex

سنة الإطلاق: 2009

2009 ترتيب Similarweb: 8 لموقع reddit.com، وغير متاح للمنتديات الفرعية (subreddits)

8 لموقع reddit.com، وغير متاح للمنتديات الفرعية (subreddits) 544,000 مشترك.

المزايا: نظام التصويت والسمعة في Reddit.

reddit.com/r/Forex: المنتدى الفرعي للفوركس ليس بحجم أكبر منتديات الفوركس وهو أصغر بكثير من المنتدى الفرعي WSB، لكنه مع ذلك يؤدي الوظيفة الرئيسية لشبكة الفوركس الاجتماعية، وهي إتاحة الفرصة لمشاركة الأفكار ومتابعتها. ومع أنه يعج بأسئلة المبتدئين وبتكرار المحتوى نفسه، فإن نظام التصويت في Reddit يساعد عادةً على تمييز الأفكار القيّمة من الرديئة.

ملاحظة: تضمنت الإصدارات السابقة من هذه القائمة شبكات اجتماعية مثل Currensee و FxBees و FXTavern و MeetPips و FXSTAT. وقد اختفت كلها الآن مع اتجاه هذا المجال نحو التركز، حيث يزداد اللاعبون الكبار حجمًا بينما يفشل الصغار في جذب انتباه المتداولين بصورة مستمرة.

في الآونة الأخيرة، واجهت الشبكات الاجتماعية منافسًا جديدًا وغير متوقع: الذكاء الاصطناعي. فمع صعود أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لجأ إليها كثيرون للبحث عن المعلومات وطرح الأسئلة وطلب الاقتراحات. وهذا يعرّض الشبكات الاجتماعية للخطر، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقلل من شعبيتها بين المتداولين كمصدر للمعلومات والأفكار. وفي الوقت نفسه، تغرق الشبكات الاجتماعية نفسها في محتوى رديء مولَّد بالذكاء الاصطناعي، مما يقلل جاذبيتها للمستخدمين النشطين.

إذا أردت أن تقول شيئًا أو تطرح سؤالًا عن أي من شبكات الفوركس الاجتماعية المذكورة أو عن أي موقع آخر ذي صلة، فيُرجى استخدام المنتدى العربي لذلك.