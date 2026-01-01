Социальные сети Форекс насчитывают миллионы пользователей, что говорит об их высокой популярности среди трейдеров. Сообществ трейдеров много, но не все из них можно считать социальными сетями трейдеров. Чтобы считаться социальной сетью, трейдерский сайт должен давать возможность делиться результатами торговли, отслеживать, сравнивать и анализировать (с очень высокой степенью детализации) различные торговые системы и, наконец, общаться, чтобы делиться своим настроением по поводу текущей ситуации на рынке.

Ландшафт социальных сетей, посвященных трейдингу, меняется каждый год. Старые социальные сети уходят, появляются новые. Список заслуживающих внимания социальных сетей Форекс по состоянию на 2026 год состоит из четырех сайтов:

TradingView

Год запуска: 2011

2011 Рейтинг Similarweb: 118

118 Миллионы пользователей и графиков.

Особенности: продвинутые инструменты построения графиков, пользовательские скрипты для графиков, система голосования, шанс выиграть реальные деньги в соревновании без риска, возможность создавать собственные конкурсы или участвовать в них.

TradingView — самая молодая из представленных здесь социальных сетей Форекс. Сегодня этот сайт стал основным местом обмена графиками в сфере финансового трейдинга и инвестиций. Он дает трейдерам возможность делиться своими идеями в виде сложных графиков с набором графических инструментов, а также с текстовым описанием. Другие трейдеры могут подписываться на авторов публикаций и голосовать за лучшие графики. Графики-жемчужины вроде этого — одна из причин время от времени заглядывать на TradingView, даже если вы не являетесь его пользователем и не планируете им становиться. К сожалению, автоматическое копирование сделок он пока не предлагает.

Forex Factory

Год запуска: 2004

2004 Рейтинг Similarweb: 2 013

2 013 Всего 1 608 000 пользователей, 11 000 пользователей делятся своими сделками.

Особенности: огромный форум, детальный анализ, индикаторы настроений, экономический календарь.

Forex Factory — один из крупнейших и старейших Форекс-форумов, который добавил функции публикации сделок и подписки на них, превратившись в крупную социальную сеть валютных трейдеров. Сайт продолжает регулярно улучшать свою функциональность.

Myfxbook

Год запуска: 2009

2009 Рейтинг Similarweb: 16 235

16 235 6 000+ активных систем/советников, за которыми можно следить.

1 миллион пользователей форума и 300 тыс.+ сообщений за 17 лет.

Особенности: подробный анализ и сравнение эффективности, бэктесты, обмен графиками, автотрейдинг, календарь, калькуляторы, обзоры, форумы, анализ паттернов, измеритель волатильности, тепловая карта валют, фильтр корреляции, графики CoT, Forex Sentiment, Strategy AI для автоматического создания торговых стратегий.

Myfxbook стал популярен как сайт для обмена результатами работы советников много лет назад, а сегодня стал намного популярнее. Трейдеры найдут там сайт с множеством функций.

reddit.com/r/Forex

Год запуска: 2009

2009 Рейтинг Similarweb: 8 для reddit.com, для субреддитов недоступен

8 для reddit.com, для субреддитов недоступен 544 000 подписчиков.

Особенности: система голосования и репутации Reddit.

reddit.com/r/Forex — Форекс-субреддит не так велик, как крупнейшие Форекс-форумы, и гораздо меньше, чем субреддит WSB, но тем не менее он выполняет основную функцию социальной сети Форекс — дает возможность делиться идеями и следить за ними. Несмотря на то что он переполнен вопросами новичков и повторением одного и того же контента, система голосования Reddit обычно помогает отделять стоящие идеи от мусора.

Примечание: предыдущие версии этого списка включали такие социальные сети, как Currensee, FxBees, FXTavern, MeetPips и FXSTAT. Все они уже исчезли, поскольку отрасль консолидируется: крупнейшие игроки становятся еще крупнее, а аутсайдерам не удается стабильно удерживать внимание трейдеров.

В наше время у социальных сетей появился новый и неожиданный соперник — искусственный интеллект. С развитием генеративных ИИ многие люди стали обращаться к ним в поисках информации, с вопросами и за советами. Это ставит социальные сети под угрозу, поскольку ИИ может снизить их популярность среди трейдеров как источника информации и идей. В то же время сами социальные сети наводнены низкопробным контентом, сгенерированным ИИ, что снижает их привлекательность для активных пользователей.

Если вы хотите что-то сказать или задать вопрос о любой из упомянутых социальных сетей Форекс или о каком-либо другом подобном сайте, используйте для этого наш форум о рынке Форекс.