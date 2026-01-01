Las redes sociales de Forex llegan a contar con millones de miembros, lo que demuestra su gran popularidad entre los operadores. Hay muchas comunidades de operadores, pero no todas pueden considerarse redes sociales de operadores. Para ser considerado una red social, un sitio web de trading debe ofrecer la posibilidad de compartir los resultados de las operaciones, seguir, comparar y analizar (con un nivel de detalle muy alto) diversos sistemas de trading y, por último, socializar para compartir el sentimiento sobre la situación actual del mercado.

El panorama de las redes sociales dedicadas al trading cambia cada año. Las redes sociales antiguas desaparecen y surgen otras nuevas. La lista de las redes sociales de Forex más destacadas en 2026 consta de cuatro sitios web:

TradingView

Año de lanzamiento: 2011

2011 Posición en Similarweb: 118

118 Millones de miembros y gráficos.

Características: herramientas avanzadas de gráficos, scripts personalizados para gráficos, sistema de votación, posibilidad de ganar dinero real en una competición sin riesgo, capacidad de crear concursos personalizados o participar en ellos.

TradingView es la más joven de las redes sociales de Forex presentadas aquí. El sitio web es ya un referente para compartir gráficos en el trading financiero y la inversión. Ofrece a los operadores la posibilidad de compartir sus ideas en forma de gráficos complejos con una variedad de herramientas gráficas y también con una descripción de texto. Otros operadores pueden suscribirse a quienes publican y votar por los mejores gráficos. Joyas gráficas como esta son una de las razones para visitar TradingView de vez en cuando, aunque no sea miembro ni tenga previsto serlo. Por desgracia, por ahora no ofrece copia automática de operaciones.

Forex Factory

Año de lanzamiento: 2004

2004 Posición en Similarweb: 2013

2013 1 608 000 miembros en total, 11 000 miembros que comparten sus operaciones.

Características: un foro enorme, análisis detallado, indicadores de sentimiento, calendario económico.

Forex Factory: uno de los foros de Forex más grandes y antiguos, que incorporó la función de publicar y seguir operaciones y se convirtió así en una importante red social de operadores de divisas. El sitio web sigue mejorando su funcionalidad de forma regular.

Myfxbook

Año de lanzamiento: 2009

2009 Posición en Similarweb: 16 235

16 235 Más de 6000 sistemas/asesores expertos activos para seguir.

1 millón de usuarios del foro y más de 300 000 mensajes en 17 años.

Características: análisis y comparación detallados del rendimiento, pruebas retrospectivas, intercambio de gráficos, trading automático, calendario, calculadoras, reseñas, foros, análisis de patrones, medidor de volatilidad, mapa de calor de divisas, filtro de correlación, gráficos CoT, Forex Sentiment, Strategy AI para la creación automática de estrategias de trading.

Myfxbook se hizo popular hace años como sitio web para compartir el rendimiento de asesores expertos y hoy es mucho más popular todavía. Los operadores encontrarán allí un sitio web repleto de funciones.

reddit.com/r/Forex

Año de lanzamiento: 2009

2009 Posición en Similarweb: 8 para reddit.com, no disponible para subreddits

8 para reddit.com, no disponible para subreddits 544 000 suscriptores.

Características: el sistema de votación y reputación de Reddit.

reddit.com/r/Forex: el subreddit de Forex no es tan grande como los mayores foros de Forex y es mucho más pequeño que el subreddit WSB, pero aun así cumple la función principal de una red social de Forex, que es ofrecer la posibilidad de compartir y seguir ideas. Aunque está inundado de preguntas de principiantes y de contenido reciclado, el sistema de votación de Reddit suele ayudar a separar las ideas valiosas de la basura.

Nota: las versiones anteriores de esta lista incluían redes sociales como Currensee, FxBees, FXTavern, MeetPips y FXSTAT. Todas ellas han desaparecido ya, pues el sector se está consolidando: los actores más grandes crecen aún más, mientras que los más pequeños no logran captar la atención de los operadores de forma constante.

En los últimos tiempos, las redes sociales se han encontrado con un rival nuevo e inesperado: la inteligencia artificial. Con el auge de las IA generativas, muchas personas han recurrido a ellas para buscar información, hacer preguntas y pedir sugerencias. Esto pone en peligro a las redes sociales, ya que las IA pueden reducir su popularidad entre los operadores como fuente de información e ideas. Al mismo tiempo, las propias redes sociales están inundadas de contenido basura generado por IA, lo que reduce su atractivo para los usuarios activos.

Si quiere comentar algo o hacer una pregunta sobre cualquiera de las redes sociales de Forex mencionadas o sobre algún otro sitio web relacionado, utilice para ello nuestro foro español de Forex.