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مؤشر Vortex Ultimate لـ MT4/MT5/cTrader
المحتويات
- ما هو مؤشر Vortex؟
- كيف يعمل Vortex؟
- كيفية استخدام مؤشر Vortex Ultimate؟
- معلمات إدخال Vortex Ultimate
- تنزيلات
- مناقشة
- سجل التغييرات
Vortex Ultimate هو مؤشر فني مجاني لرصد الاتجاه في منصاتMT4 وMT5 وcTrader. يعتمد على مؤشر Vortex الكلاسيكي ولكن مع إضافة بعض التحسينات الهامة.
- التمهيد الاختياري لخطوط Vortex باستخدام المتوسط المتحرك البسيط أو الأسي أو TEMA.
- يدعم العمل على عدة أطر زمنية.
- تنبيهات تعتمد على نوعين من الإشارات.
يُعرض المؤشر في نافذة منفصلة للرسم البياني أسفل المخطط الرئيسي، ولا يستخدم أي مؤشرات قياسية أو مُخصصة في ترميزه. يتوفر Vortex Ultimate لمنصات MT4 وMT5 وcTrader.
ما هو مؤشر Vortex Ultimate؟
مؤشر Vortex Ultimate هو مؤشر فني جديد نسبيًا يعود الفضل في تطويره إلى إتيان بوتس ودوجلاس سيبمان في عام 2010، وهو يُشبه إلى حد كبير مؤشر المتوسط الاتجاهي (ADX). يتكون المؤشر من خطين متذبذبين يتحركان داخل نافذة منفصلة — VI+ وVI-. يمثل الخطين متوسط تحركات الأسعار الإيجابية والسلبية على التوالي خلال فترة المؤشر.
كما ترى، يؤدي المؤشر بشكل رائع في تحديد الفترات التي تشهد اتجاهات قوية، ولكنه عُرضة لتحركات عشوائية أثناء فترات الحركة العرضية.
كيف يعمل Vortex
يُبنى مؤشر Vortex على أساس فترة n باستخدام المعادلات التالية:
حيث TRS هو مجموع النطاقات الحقيقية خلال فترة المؤشر:
يستخدم مطورو المؤشر الفترة (n)من 14 في الأمثلة التوضيحية، ولكنهم يقترحون استخدام أرقام فيبوناتشي (13، 21، 34، 55، إلخ) كقيمة للفترة. تُعطي الفترات الزمنية الأطول عدد أقل من الإشارات الكاذبة، ولكنها تُفاقم التأخر الزمني للمؤشر.
كيفية استخدام مؤشر Vortex Ultimate؟
استراتيجية تقاطع مؤشر Vortex الكلاسيكي
تنطوي الاستراتيجية الكلاسيكية لمؤشر Vortex على الشراء عندما يقطع خط VI+ أسفل خطVI-، و البيع عندما يقطع خط VI+ أعلى خط VI-.
برغم ذلك، هذه الاستراتيجية مُعرضة لظهور العديد من الإشارات الخاطئة ("عشوائية") خلال الفترات التي يتحرك فيها السوق بشكل عرضي. وكما ترى، يُصبح مؤشر Vortex عديم الفائدة إلى حدٍ ما في مثل هذه المواقف.
يؤدي تطبيق تمهيد بسيط (بمتوسط للفترة قدره 20) لنتائج مؤشر Vortex Ultimate على نفس الرسم البياني إلى إزالة جميع الإشارات الخاطئة. برغم ذلك، فإن الإشارة الواحدة الصحيحة تأخرت بشكل كبير:
استراتيجية انعكاس مؤشر Vortex
إذا ألقينا نظرة على مخرجات مؤشر Vortex، من السهل ملاحظة أنه قبل تقاطع الخطوط بشكل فعلي فإن انعكاسها ذاته يوفر فرصة للشراء أو البيع في وقت مبكر.
عندما يعكس VI+ (الخط الأزرق ) وجهته من أعلى إلى أسفل، فيما ينعكس VI- (الخط الأحمر) من الأسفل إلى الأعلى، يُصدر مؤشر Vortex إشارة بيع مبدئية. وبالمثل، عندما يُغير VI+ اتجاهه من الأسفل إلى الأعلى مع تغيير متزامن في وجهة VI- من أعلى إلى أسفل، فإن هذا يُعطي إشارة شراء متقدمة.
من الواضح أن هذه الطريقة لن تعمل مع مؤشر Vortex غير مُمهد عندما تتحرك خطوط VI+ و VI- بشكل مُكثف إلى أعلى وأسفل.
منظور الإطار الزمني الأعلى
من الممكن تبديل مؤشر Vortex Ultimate ليُظهر خطوط الدوامة على مخطط إطار زمني أقل. فيما يلي مُخطط EUR/USD @ M15 مرفق عليه مؤشر Vortex مُمهد بـ TEMA من الإطار الزمني 1 ساعة.
قد يكون هذا الخيار مفيدًا إذا كنت تريد استخدام اتجاه على إطار زمني أكبر في دخول صفقات بناءً على بنية الإطار الزمني الأقل أو استخدام مؤشر آخر.
معلمات إدخال Vortex Ultimate
- Period (افتراضي = 14) — فترة مؤشر Vortex
- Smoothing (افتراضي = 0) — فترة التمهيد، Zero تعني عدم إدخال أي تعديلات.
- TypeSmoothing (افتراضي = Simple) — نوع التمهيد الذي سيُطبق. قد يأخذ واحد من ثلاثة أوضاع:
- Simple — تطبيق المتوسط المتحرك البسيط للفترة المُحددة.
- Exponential — تطبيق المتوسط المتحرك الأسي للفترة المحددة.
- Triple exponential — تطبيق المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA) للفترة المحددة.
- Timeframe (افتراضي = Current) — الإطار الزمني الذي ستُحسب بناءً عليه خطوط Vortex. إذا قمت بتعيينه على إطار زمني أكبر من الإطار الحالي، فسيعرض المؤشر Vortex للإطار الزمني الأكبر على الرسم البياني الحالي. يتجاهل المؤشر هذا المعامل عند تعيين الإطار الزمني عند إطار أقل من الحالي.
- Alert Type (افتراضي = Alert on both signals) — نوع الإشارات التي سيتم التنبيه بشأنها. يدعم Vortex Ultimate نوعين من الإشارات:
- Alert when VI+ crosses VI- —يُصدر التنبيه عندما يتقاطع خطي المؤشر مع بعضهما البعض.
- Alert when VI+ and VI- reverse — يصدر التنبيه عندما يبدأ خطي المؤشر في تضييق المسافة بينهما بعد فترة من الاتساع، أو البدء في الاتساع بعد فترة من تقليص تلك المسافة الفاصلة.
- Alert Candle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي ستصدر التنبيهات على أساسها: Previous — أخر شمعة مغلقة أو Current — الشمعة التي لم تكتمل بعد.
- Show Alert (افتراضي = false) — إذا كان true، سوف يستخدم المؤشر تنبيهات النوافذ المنبثقة في الميتاتريدر.
- Send Email (افتراضي = false) — إذا كان true، سوف يستخدم المؤشر تنبيهات البريد الإلكتروني للميتاتريدر. في هذه الحالة ينبغي تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبرأدوات->خيارات->البريد الإلكتروني.
- Send Notification (افتراضي = false) — إذا كان true، سوف يستخدم المؤشر تنبيهات الإشعارات الفورية للميتاتريدر. في هذه الحالة ينبغي تهيئة الإعدادات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات.
تنزيل (ver. 1.00, 2024-06-11)
مؤشر Vortex Ultimate للميتاتريدر4 — تنزيل مجاني
مؤشر Vortex Ultimate للميتاتريدر4
مؤشر Vortex Ultimate للميتاتريدر5 — تنزيل مجاني
Vortex Ultimate لـ cTrader — تنزيل مجاني
Vortex Ultimate لـ cTrader بامتداد .cs
Vortex Ultimate لمنصة cTrader بامتداد .zip
مناقشة
تنبيه!
يرجى قراءة دليل تثبيت مؤشرات MetaTrader إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تثبيت هذا المؤشر.
هل لديك أي اقتراحات أو استفسارات بخصوص هذا المؤشر؟ يمكنك دائمًا مناقشة Vortex Ultimate مع المتداولين والمبرمجين الآخرين في منتديات المؤشرات.
سجل التغييرات
1.00 - 2024-06-11
- الإصدار الأول من Vortex Ultimate على EarnForex.com.