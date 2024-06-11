Vortex Ultimate — бесплатный технический индикатор для определения тренда в торговых платформах MT4, MT5 и cTrader. Он основан на классическом индикаторе Vortex с добавлением некоторых важных улучшений:

Возможность сглаживания линий вортекса с использованием методов простой, экспоненциальной и тройной экспоненциальной (TEMA) скользящей средней.

Поддержка мульти-таймфреймовости.

Сигналы двух типов.

Индикатор отображается в отдельном окне графика ниже основного графика и не использует в своем коде никакие другие индикаторы. Vortex Ultimate доступен для следующих торговых платформ: МетаТрейдер 4, МетаТрейдер 5 и cTrader.

Что такое индикатор Vortex?

Индикатор Vortex — относительно новый технический индикатор. Он был разработан Этьеном Ботесом и Дугласом Сипманом и представлен широкой публике в 2010. Индикатор немного напоминает индекс среднего направления движения (ADX). Он состоит из двух колеблющихся линий в отдельном окне индикатора — VI+ и VI-. Они представляют собой средние положительное и отрицательное движения рынка за расчетный период индикатора соответственно.

Как видно, индикатор прекрасно отмечает периоды сильного тренда, но склонен к сильным хаотичным движениям в периоды бокового рынка.

Как работает индикатор Vortex

Индикатор Vortex на периоде n строится с помощью следующих двух формул:

V I + = ∑ i = 1 n ∣ H i g h i − L o w i − 1 ∣ T R S VI+\ =\ \frac{\sum_{i=1}^{n} \left|High_{i}-Low_{i-1}\right|}{TRS} VI+ = TRS∑i=1n​∣Highi​−Lowi−1​∣​

V I − = ∑ i = 1 n ∣ L o w i − H i g h i − 1 ∣ T R S VI-\ =\ \frac{\sum_{i=1}^{n} \left|Low_{i}-High_{i-1}\right|}{TRS} VI− = TRS∑i=1n​∣Lowi​−Highi−1​∣​

где TRS — сумма истинных диапазонов за расчетный период индикатора:

T R S = ∑ i = 1 n ( M a x ( H i g h i , C l o s e i − 1 ) − M i n ( L o w i , C l o s e i − 1 ) ) TRS\ =\ \sum_{i=1}^{n} (Max(High_{i},Close_{i-1})-Min(Low_{i},Close_{i-1})) TRS = ∑i=1n​(Max(Highi​,Closei−1​)−Min(Lowi​,Closei−1​))

В своих примерах авторы индикатора используют период (n) равный 14, но также предлагают числа Фибоначчи (13, 21, 34, 55 и т.д.) в качестве альтернативных значений. Более длинные периоды дают меньше ложных сигналов, но увеличивают лаг индикатора.

Как использовать индикатор Vortex Ultimate?

Классическая стратегия пересечения индикатора Vortex

Классическая стратегия торговли с индикатором Vortex это покупать, когда линия VI+ пересекает линию VI- снизу, и продавать, когда линия VI+ пересекает линию VI- сверху.

Однако, такая стратегия может приводить к множеству ложных сигналов («качели») в периоды бокового движения цены. Как вы сами можете убедиться, индикатор Vortex весьма бесполезен в таких ситуациях:

Применение простого сглаживания (с период усреднения равным 20) к линиям индикатора Vortex на том же графике приводит к устранению ошибочных сигналов. Однако, единственный оставшийся верный сигнал теперь значительно запаздывает:

Стратегия разворота индикатора Vortex

Глядя на результат работы сглаженного индикатора Vortex, легко отметить, что еще до пересечения линий, их разворот дает возможность ранней покупки или продажи.

Когда VI+ (синяя линия) разворачивается сверху вниз, в то время как VI- (красная линия) разворачивается снизу вверх, индикатор Vortex дает предварительный сигнал на продажу. Напротив, VI+, меняющий свое направление снизу вверх, с одновременным переключением VI- с восходящего движения на нисходящее означает ранний сигнал на покупку.

Очевидно, это не сработало бы для несглаженного индикатора Vortex с его беспорядочным движением линий VI+ и VI- вверх-вниз.

Перспектива верхнего таймфрейма

Можно переключить индикатор Vortex Ultimate на отображение линий с более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма. Данный график EUR/USD на таймфрейме M15 показывает индикатор Vortex и TEMA-сглаживанием с таймфрейма H1:

Такая форма анализа может оказаться полезной, если вы хотите использовать направление тренда с более высокого таймфрейма при работе с графическими конструкциями или другими индикаторами на более низком таймфрейме.

Входные параметры Vortex Ultimate