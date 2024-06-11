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Индикатор Vortex Ultimate для MT4/MT5/cTrader
Содержание
- Что такое индикатор Vortex?
- Как работает индикатор Vortex
- Как использовать индикатор Vortex Ultimate?
- Входные параметры Vortex Ultimate
- Загрузки
- Обсуждение
- Список изменений
Vortex Ultimate — бесплатный технический индикатор для определения тренда в торговых платформах MT4, MT5 и cTrader. Он основан на классическом индикаторе Vortex с добавлением некоторых важных улучшений:
- Возможность сглаживания линий вортекса с использованием методов простой, экспоненциальной и тройной экспоненциальной (TEMA) скользящей средней.
- Поддержка мульти-таймфреймовости.
- Сигналы двух типов.
Индикатор отображается в отдельном окне графика ниже основного графика и не использует в своем коде никакие другие индикаторы. Vortex Ultimate доступен для следующих торговых платформ: МетаТрейдер 4, МетаТрейдер 5 и cTrader.
Что такое индикатор Vortex?
Индикатор Vortex — относительно новый технический индикатор. Он был разработан Этьеном Ботесом и Дугласом Сипманом и представлен широкой публике в 2010. Индикатор немного напоминает индекс среднего направления движения (ADX). Он состоит из двух колеблющихся линий в отдельном окне индикатора — VI+ и VI-. Они представляют собой средние положительное и отрицательное движения рынка за расчетный период индикатора соответственно.
Как видно, индикатор прекрасно отмечает периоды сильного тренда, но склонен к сильным хаотичным движениям в периоды бокового рынка.
Как работает индикатор Vortex
Индикатор Vortex на периоде n строится с помощью следующих двух формул:
где TRS — сумма истинных диапазонов за расчетный период индикатора:
В своих примерах авторы индикатора используют период (n) равный 14, но также предлагают числа Фибоначчи (13, 21, 34, 55 и т.д.) в качестве альтернативных значений. Более длинные периоды дают меньше ложных сигналов, но увеличивают лаг индикатора.
Как использовать индикатор Vortex Ultimate?
Классическая стратегия пересечения индикатора Vortex
Классическая стратегия торговли с индикатором Vortex это покупать, когда линия VI+ пересекает линию VI- снизу, и продавать, когда линия VI+ пересекает линию VI- сверху.
Однако, такая стратегия может приводить к множеству ложных сигналов («качели») в периоды бокового движения цены. Как вы сами можете убедиться, индикатор Vortex весьма бесполезен в таких ситуациях:
Применение простого сглаживания (с период усреднения равным 20) к линиям индикатора Vortex на том же графике приводит к устранению ошибочных сигналов. Однако, единственный оставшийся верный сигнал теперь значительно запаздывает:
Стратегия разворота индикатора Vortex
Глядя на результат работы сглаженного индикатора Vortex, легко отметить, что еще до пересечения линий, их разворот дает возможность ранней покупки или продажи.
Когда VI+ (синяя линия) разворачивается сверху вниз, в то время как VI- (красная линия) разворачивается снизу вверх, индикатор Vortex дает предварительный сигнал на продажу. Напротив, VI+, меняющий свое направление снизу вверх, с одновременным переключением VI- с восходящего движения на нисходящее означает ранний сигнал на покупку.
Очевидно, это не сработало бы для несглаженного индикатора Vortex с его беспорядочным движением линий VI+ и VI- вверх-вниз.
Перспектива верхнего таймфрейма
Можно переключить индикатор Vortex Ultimate на отображение линий с более высокого таймфрейма на графике более низкого таймфрейма. Данный график EUR/USD на таймфрейме M15 показывает индикатор Vortex и TEMA-сглаживанием с таймфрейма H1:
Такая форма анализа может оказаться полезной, если вы хотите использовать направление тренда с более высокого таймфрейма при работе с графическими конструкциями или другими индикаторами на более низком таймфрейме.
Входные параметры Vortex Ultimate
- Period (по умолчанию = 14) — период индикатора Vortex.
- Smoothing (по умолчанию = 0) — период для сглаживания. Ноль означает отсутствие сглаживания.
- TypeSmoothing (по умолчанию = Simple) — тип скользящей средней для сглаживания. Может быть одним из трех типов:
- Simple (простое) — простое скользящее среднее по заданному периоду.
- Exponential (экспоненциальное) — экспоненциальное скользящее среднее по заданному периоду.
- Triple exponential (тройное экспоненциальное) — тройное экспоненциальное (TEMA) скользящее среднее по заданному периоду.
- Timeframe (по умолчанию = Current) — таймфрейм для расчета линий индикатора Vortex. Если вы укажете таймфрейм, который выше текущего, индикатор будет отображать значения Vortex с этого таймфрейма на текущем графике. Параметр игнорируется, если установлен таймфрейм ниже текущего.
- Alert Type (по умолчанию = Alert on both signals) — тип сигналов для алертов. Vortex Ultimate поддерживает два типа сигналов:
- Alert when VI+ crosses VI- — сигнал при пересечении двух линий индикатора.
- Alert when VI+ and VI- reverse — сигнал линии начинают сходиться или расходиться после периода расхождения или схождения соответственно (сигнал на развороте линий).
- Alert Candle (по умолчанию = Previous) — свеча для проверки алертов: Previous — последняя закрытая свеча или Current — текущая незаконченная свеча.
- Show Alert (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать родной всплывающий сигнал платформы МетаТрейдер для алертов.
- Send Email (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать электронную почту для алертов. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
- Send Notification (по умолчанию = false) — если true, индикатор будет использовать пуш-уведомления для отправки алертов на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
Скачать (ver. 1.00, 2024-06-11)
Индикатор Vortex Ultimate для MetaTrader 4 — бесплатная загрузка
Vortex Ultimate для MetaTrader 4
Индикатор Vortex Ultimate для MetaTrader 5 — бесплатная загрузка
Vortex Ultimate для MetaTrader 5
Индикатор Vortex Ultimate для cTrader — бесплатная загрузка
Vortex Ultimate для cTrader в .cs
Vortex Ultimate для cTrader в .zip
Вы можете открыть торговый счет с любым из Форекс-брокеров с MT4, чтобы свободно использовать представленный здесь индикатор для платформы МетаТрейдер 4. Если вы хотите использовать версию индикатора для МТ5, то вам понадобится счет у одного из брокеров, которые предоставляют платформу МетаТрейдер 5. Если же вы торгуете с cTrader-брокером, вам надо будет скачать представленную выше версию индикатора для cTrader.
Обсуждение
Внимание!
Пожалуйста прочтите туториал по установки индикаторов MetaTrader, если вам требуется помощь с установкой данного индикатора.
У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!
Список изменений
Версия 1.00 - 2024-06-11
- Первый релиз индикатора Vortex Ultimate на EarnForex.com.