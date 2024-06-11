涡漩极致版指标是一项免费的技术指标，可用于在 MT4、MT5 和 cTrader 平台上检测趋势。它基于经典的旋涡指标，但添加了一些重要的改进功能：

它可以选择通过简单、指数或 TEMA（三重指数移动平均线）的方法对旋涡线进行平滑处理。

它支持跨时间周期（MTF）操作。

基于两种信号类型的提醒。

这项指标显示在主图表下方单独的图表窗口中，不使用任何由它的代码编写的标准指标或自定义指标。涡漩极致版指标可用于 MT4、MT5 和 cTrader 交易平台。

什么是涡旋（Vortex）指标？

涡漩指标是一项非常新的技术指标，由 Etienne Botes 和 Douglas Siepman 于 2010 年创建；它与平均动向指数（ADX）有一些相似之处。它由两条显示在单独指标窗口中的震荡线组成——VI+ 和 VI-。它们分别代表了指标周期内正价格变动和负价格变动的平均值。

如您所见，该指标能够很好地标记出趋势强劲的时间段，但在横盘期间容易出现锯齿波动。

涡旋指标是如何使用的

涡旋指标在时段 n 内由以下两个公式构建：

V I + = ∑ i = 1 n ∣ H i g h i − L o w i − 1 ∣ T R S VI+\ =\ \frac{\sum_{i=1}^{n} \left|High_{i}-Low_{i-1}\right|}{TRS} VI+ = TRS∑i=1n​∣Highi​−Lowi−1​∣​

V I − = ∑ i = 1 n ∣ L o w i − H i g h i − 1 ∣ T R S VI-\ =\ \frac{\sum_{i=1}^{n} \left|Low_{i}-High_{i-1}\right|}{TRS} VI− = TRS∑i=1n​∣Lowi​−Highi−1​∣​

其中，TRS 是指标周期内真实波幅（true ranges）的和：

T R S = ∑ i = 1 n ( M a x ( H i g h i , C l o s e i − 1 ) − M i n ( L o w i , C l o s e i − 1 ) ) TRS\ =\ \sum_{i=1}^{n} (Max(High_{i},Close_{i-1})-Min(Low_{i},Close_{i-1})) TRS = ∑i=1n​(Max(Highi​,Closei−1​)−Min(Lowi​,Closei−1​))

指标作者在示例中采用的时段（n）为 14，但他更建议使用斐波那契数列（13，21，34，55 等）作为时段值。将周期加长会减少错误信号的出现，但会增加指标的滞后性。

如何使用涡旋极致版指标？

经典涡旋指标交汇策略

与涡漩指标一起使用的经典策略是当 VI+ 线从下方穿过 VI- 线时买入，当 VI+ 线从上方穿过 VI- 线时卖出。

不过，在横盘的市场走向中，该策略容易产生多个错误信号（“锯齿波动”）。如您所见，涡旋指标在这种情况下相当无用：

对涡旋指标的输出进行简单平滑处理（平均周期为 20）后消除了所有错误信号。但唯一有效的信号已经显著延迟：

涡旋指标逆转策略

在观察经过平滑处理的涡漩指标输出时，您很容易发现，在涡漩线实际交汇之前，它们的逆转提供了一个早期买入或卖出的机会。

当 VI+（蓝线）由上升转为下降，而 VI-（红线）由下降转为上升时，涡漩指标产生了一个初步的卖出信号。相反，当 VI+ 的方向由下降转为上升，而 VI- 由上升变为下降时，这意味着一个提前的买入信号。

显然，使用未经平滑的涡旋指标是行不通的，因为它的 VI+ 和 VI- 线会剧烈地上下移动。

更高时间周期上的视角

用户可以将涡漩极致版指标切换为在较低的时间周期图表上显示更高时间周期的涡旋线。以下 EUR/USD @ M15 图表上有一个来自 H1 周期的经过 TEMA 平滑处理的涡漩指标：

当您进入的交易是基于更低时间周期的图表结构或您在交易中使用另一项指标时，如果您想使用更高时间周期的趋势方向，这可能会派上用场。

涡旋极致版指标输入参数

时段 (默认 = 14) - 涡旋指标的时段。

(默认 = 14) - 涡旋指标的时段。 平滑 (默认 = 0) - 平滑时段。零表示无平滑处理。

(默认 = 0) - 平滑时段。零表示无平滑处理。 TypeSmoothing (默认 = 简单) - 要应用的平滑类型。平滑处理有三种模式： 简单 - 应用指定时段的简单移动平均线。 指数 - 应用指定时段的指数移动平均线。 三重指数 - 应用指定时段的三重指数移动平均线（TEMA）。

(默认 = 简单) - 要应用的平滑类型。平滑处理有三种模式： 时间周期 (默认 = 当前) - 用于计算涡漩线的时间周期。如果您将它设置为比当前周期更高的时间周期，则指标将在当前图表上显示一个更高时间周期上的涡漩指标。如果设为低于当前周期的时间周期，则忽略此参数。

(默认 = 当前) - 用于计算涡漩线的时间周期。如果您将它设置为比当前周期更高的时间周期，则指标将在当前图表上显示一个更高时间周期上的涡漩指标。如果设为低于当前周期的时间周期，则忽略此参数。 提醒类型 (默认 = 两种信号都发送提醒) - 要提醒的信号类型。涡漩极致版指标支持两种信号类型： VI+ 与 VI- 交叉提醒 - 当两条指标线交叉时发送提醒。 VI+ 与 VI- 逆转提醒 - 当两条指标线在较宽的时段后收紧，或在收紧的时段后变宽时，发出提醒。

(默认 = 两种信号都发送提醒) - 要提醒的信号类型。涡漩极致版指标支持两种信号类型： 提醒蜡烛图 (默认 = 前一个) - 发出提醒的蜡烛图：前一个 - 刚结束的蜡烛图，或当前尚未完成的蜡烛图。

(默认 = 前一个) - 发出提醒的蜡烛图：前一个 - 刚结束的蜡烛图，或当前尚未完成的蜡烛图。 显示提醒 (默认 = false) - 如果为 true，则指标会使用 MetaTrader 的本地弹出提醒。

(默认 = false) - 如果为 true，则指标会使用 MetaTrader 的本地弹出提醒。 发送邮件 (默认 = false) - 如果为 true，则指标会启用 MetaTrader 的邮件提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为：工具->选项->邮件。

(默认 = false) - 如果为 true，则指标会启用 MetaTrader 的邮件提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为：工具->选项->邮件。 发送通知 (默认 = false) - 如果为 true，则指标会启用 MetaTrader 的推送通知提醒。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为：工具->选项->通知。

[[版本]]

MetaTrader 4 涡旋极致版指标 - 可免费下载

MetaTrader 4 涡旋极致版指标下载

MetaTrader 5 涡旋极致版指标 - 可免费下载

MetaTrader 5 涡旋极致版指标下载

cTrader 涡旋极致版指标 - 可免费下载

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更新日志

1.00 - 2024/6/11