مؤشر Trade Assistant — مؤشر متعدد الأطر الزمنية يعتمد على ثلاثة مؤشرات قياسية:متذبذب الاستوكاستيك, RSI (مؤشر القوة النسبية)، و CCI (مؤشر قناة السلع). يعرض المؤشر اتجاهات الترند على إطارات 1 دقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، 1 ساعة، 4 ساعات، 1 يوم، 1 أسبوع، و1 شهر. عند متابعة هذا المؤشر ستكون لديك صورة واضحة عن اتجاهات الترند على جميع الأطر الزمنية الهامة. لا يهم الإطار الزمني الذي تقوم بإرفاق المؤشر به. يمكنك تنزيل المؤشر لمنصتي MT4 وMT5.

معلمات الإدخال

CheckCandle (افتراضي = Previous) — الشمعة التي سيتم استخدامها في التحقق من قيم المؤشر — تُستخدم في كلاً من العرض والتنبيهات.

(افتراضي = Previous) — الشمعة التي سيتم استخدامها في التحقق من قيم المؤشر — تُستخدم في كلاً من العرض والتنبيهات. PercentK (افتراضي = 8) — الفترة الزمنية للشموع المستخدمة في حساب خط %K في مؤشر الاستوكاستيك.

(افتراضي = 8) — الفترة الزمنية للشموع المستخدمة في حساب خط %K في مؤشر الاستوكاستيك. PercentD (افتراضي = 3) — الفترة الزمنية للشموع المستخدمة في حساب خط %D في مؤشر الاستوكاستيك.

(افتراضي = 3) — الفترة الزمنية للشموع المستخدمة في حساب خط %D في مؤشر الاستوكاستيك. Slowing (افتراضي = 3) — قيمة مؤشر الاستوكاستيك البطيء.

(افتراضي = 3) — قيمة مؤشر الاستوكاستيك البطيء. RSIP1 (افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لمؤشر RSI الأول (السريع).

(افتراضي = 14) — الفترة الزمنية لمؤشر RSI الأول (السريع). RSIP2 (افتراضي = 70) — الفترة الزمنية لمؤشر RSI الثاني (البطيء).

(افتراضي = 70) — الفترة الزمنية لمؤشر RSI الثاني (البطيء). Enable (افتراضي = false/true) — إذا true ، يقوم Trade Assistant بحساب وعرض الإشارات الخاصة بإطار زمني معين.

(افتراضي = false/true) — إذا ، يقوم Trade Assistant بحساب وعرض الإشارات الخاصة بإطار زمني معين. EnableNativeAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم استخدام تنبيهات النوافذ المنبثقة الأصلية في الميتاتريدر عند ظهور مجموعة من الإِشارات على بعض الأطر الزمنية.

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم استخدام تنبيهات النوافذ المنبثقة الأصلية في الميتاتريدر عند ظهور مجموعة من الإِشارات على بعض الأطر الزمنية. EnableEmailAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند ظهور مجموعة من الإشارات على بعض الأطر الزمنية. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->البريد الإلكتروني .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند ظهور مجموعة من الإشارات على بعض الأطر الزمنية. يجب تهيئة إعدادات البريد الإلكتروني بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . EnablePushAlerts (افتراضي = false) — إذا true ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند ظهور مجموعة من الإشارات على بعض الأطر الزمنية. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر أدوات->خيارات->الإشعارات .

(افتراضي = false) — إذا ، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني عند ظهور مجموعة من الإشارات على بعض الأطر الزمنية. يجب تهيئة إعدادات الإشعارات بشكل صحيح في الميتاتريدر عبر . Other parameters — أكواد الرموز الخاصة بالأسهم والألوان المميزة لاتجاه الترند.

مثال واستراتيجية

برغم بداهة طريقة استخدام هذا المؤشر، إلا أنني لا أنصح بالشراء والبيع إلا عندما تعطي جميع المؤشرات الأخرى إشارة على نفس الاتجاه في الإطار الزمني الذي تختاره، جنبًا إلى جنب مع الأطر الزمنية المجاورة. على سبيل المثال، لا تفتح مركز شراء على إطار الـ 30 دقيقة إلا إذا أعطت جميع المؤشرات إشارة شراء مماثلة على إطاري الـ 15 دقيقة والساعة.

المناقشة

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سجل التغييرات

1.02 - 2022-03-26