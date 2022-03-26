MetaTrader-индикатор Trade Assistant — мульти-таймфреймный индикатор, основанный на трех стандартных индикаторах: стохастике (Stochastic), RSI (индекс относительной силы) и CCI (индекс товарных каналов). Он отображает направления текущего тренда для таймфреймов M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN1. Когда вы следите за этим индикатором, у вас есть ясная картина трендов по всем выбранным таймфреймам. Не важно, какой таймфрейм стоит на графике, к которому вы присоединили этот индикатор. Индикатор можно скачать для MT4 и MT5.

Входные параметры

CheckCandle (по умолчанию = Previous) — какую свечу использовать для расчета значений индикаторов — работает как для отображаемых значений, так и для алертов.

(по умолчанию = Previous) — какую свечу использовать для расчета значений индикаторов — работает как для отображаемых значений, так и для алертов. PercentK (по умолчанию = 8) — период в барах для расчета линии %K стохастика.

(по умолчанию = 8) — период в барах для расчета линии %K стохастика. PercentD (по умолчанию = 3) — период в барах для расчета линии %D стохастика.

(по умолчанию = 3) — период в барах для расчета линии %D стохастика. Slowing (по умолчанию = 3) — значение параметра замедления стохастика.

(по умолчанию = 3) — значение параметра замедления стохастика. RSIP1 (по умолчанию = 14) — период первого индикатора RSI (быстрого).

(по умолчанию = 14) — период первого индикатора RSI (быстрого). RSIP2 (по умолчанию = 70) — период второго индикатора RSI (медленного).

(по умолчанию = 70) — период второго индикатора RSI (медленного). Enable (по умолчанию = false/true) — если true , Trade Assistant рассчитывает и отображает значения для этого таймфрейма.

(по умолчанию = false/true) — если , Trade Assistant рассчитывает и отображает значения для этого таймфрейма. EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true , встроенный попап-алерт появится при совпадении сигналов всех индикаторов для какого-либо из таймфреймов.

(по умолчанию = false) — если , встроенный попап-алерт появится при совпадении сигналов всех индикаторов для какого-либо из таймфреймов. EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true , при срабатывании условий алертов будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта .

(по умолчанию = false) — если , при срабатывании условий алертов будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню . EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true , при срабатывании условий алертов будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления .

(по умолчанию = false) — если , при срабатывании условий алертов будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню . Другие параметры — коды символов для отображения стрелок направлений трендов, а также цвета текста и стрелок.

Пример и стратегия

Хотя варианты использования этого индикатора весьма очевидны, я предлагаю покупать и продавать только тогда, когда все индикаторы сигнализируют одно и то же направление не только по вашему таймфрейму, но и по обоим соседним таймфреймам. Например, покупайте в таймфрейме M30 только, если все индикаторы говорят BUY там, а также в таймфреймах M15 и H1.

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Внимание! Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.

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Список изменений

Версия 1.02 - 2022-03-26