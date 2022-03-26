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Trade Assistant
MetaTrader-индикатор Trade Assistant — мульти-таймфреймный индикатор, основанный на трех стандартных индикаторах: стохастике (Stochastic), RSI (индекс относительной силы) и CCI (индекс товарных каналов). Он отображает направления текущего тренда для таймфреймов M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 и MN1. Когда вы следите за этим индикатором, у вас есть ясная картина трендов по всем выбранным таймфреймам. Не важно, какой таймфрейм стоит на графике, к которому вы присоединили этот индикатор. Индикатор можно скачать для MT4 и MT5.
Входные параметры
- CheckCandle (по умолчанию = Previous) — какую свечу использовать для расчета значений индикаторов — работает как для отображаемых значений, так и для алертов.
- PercentK (по умолчанию = 8) — период в барах для расчета линии %K стохастика.
- PercentD (по умолчанию = 3) — период в барах для расчета линии %D стохастика.
- Slowing (по умолчанию = 3) — значение параметра замедления стохастика.
- RSIP1 (по умолчанию = 14) — период первого индикатора RSI (быстрого).
- RSIP2 (по умолчанию = 70) — период второго индикатора RSI (медленного).
- Enable
(по умолчанию = false/true) — если true, Trade Assistant рассчитывает и отображает значения для этого таймфрейма.
- EnableNativeAlerts (по умолчанию = false) — если true, встроенный попап-алерт появится при совпадении сигналов всех индикаторов для какого-либо из таймфреймов.
- EnableEmailAlerts (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании условий алертов будет отправлено электронное письмо. Электронная почта должна быть правильно настроена в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Почта.
- EnablePushAlerts (по умолчанию = false) — если true, при срабатывании условий алертов будет отправлено пуш-уведомление на ваше мобильное устройство. Уведомления должны быть правильно настроены в МетаТрейдере через меню Сервис->Настройки->Уведомления.
- Другие параметры — коды символов для отображения стрелок направлений трендов, а также цвета текста и стрелок.
Пример и стратегия
Хотя варианты использования этого индикатора весьма очевидны, я предлагаю покупать и продавать только тогда, когда все индикаторы сигнализируют одно и то же направление не только по вашему таймфрейму, но и по обоим соседним таймфреймам. Например, покупайте в таймфрейме M30 только, если все индикаторы говорят BUY там, а также в таймфреймах M15 и H1.
Скачать (ver. 1.02, 2022-03-26)Trade Assistant для MetaTrader 4 в .zip Trade Assistant для MetaTrader 4 в .mq4 Trade Assistant для MetaTrader 5 в .zip Trade Assistant для MetaTrader 5 в .mq5
Обсудить
Внимание!
Если вы не знаете, как устанавливать индикаторы в платформе МетаТрейдер, пожалуйста прочитайте руководство по установке индикаторов для МетаТрейдера.
У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме!
Список изменений
Версия 1.02 - 2022-03-26
- Добавлены новые таймфреймы: 1 минута, 1 неделя и 1 месяц.
- Добавлены входные параметры для включения и выключения отдельных таймфреймов.
- Добавлены алерты — всплывающее окно, электронная почта и пуш-уведомления.
- Добавлены входные параметры для управления цветами индикатора.
- Изменен вид индикатора, чтобы сделать его более компактным.
- Переделан исходный код со значительным ускорением как в MT4, так и в MT5.