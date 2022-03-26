交易辅助（Trade Assistant） MetaTrader 指标 — 它是一款基于以下三种标准指标的多时间周期指标：随机震荡指标、相对强弱指数（RSI）和商品通道指数（CCI）。它显示以下时间周期的当前趋势方向：M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1、W1 和 MN1。当您使用这项指标时，您会看到所有重要时间周期上的清晰趋势概况。您将这项指标附加到哪个时间周期并无影响。您可以下载这项指标的 MT4 和 MT5 版本。

输入参数

CheckCandle (默认 = Previous) — 用于确认要检查哪一根蜡烛图的指标值，适用于显示和提醒。

(默认 = Previous) — 用于确认要检查哪一根蜡烛图的指标值，适用于显示和提醒。 PercentK (默认 = 8) — 用于计算随机指标 %K 线的 K 线时段。

(默认 = 8) — 用于计算随机指标 %K 线的 K 线时段。 PercentD (默认 = 3) — 用于计算随机指标 %D 线的 K 线时段。

(默认 = 3) — 用于计算随机指标 %D 线的 K 线时段。 Slowing (默认 = 3) — 随机指标的减缓值。

(默认 = 3) — 随机指标的减缓值。 RSIP1 (默认 = 14) — 第一条 RSI（快线）的时段。

(默认 = 14) — 第一条 RSI（快线）的时段。 RSIP2 (默认 = 70) — 第二条 RSI (慢线)的时段。

(默认 = 70) — 第二条 RSI (慢线)的时段。 Enable (默认 = false/true) — 如果为 true ，则“交易辅助”指标会计算和显示指定时间周期上的信号。

(默认 = false/true) — 如果为 ，则“交易辅助”指标会计算和显示指定时间周期上的信号。 EnableNativeAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则当几个时间周期出现交汇信号时，将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。

(默认 = false) — 如果为 ，则当几个时间周期出现交汇信号时，将使用本地 MetaTrader 弹出提醒。 EnableEmailAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则当几个时间周期出现交汇信号时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 工具->选项->邮件 。

(默认 = false) — 如果为 ，则当几个时间周期出现交汇信号时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置邮件，设置方式为： 。 EnablePushAlerts (默认 = false) — 如果为 true ，则当几个时间周期出现交汇信号时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 工具->选项->通知 。

(默认 = false) — 如果为 ，则当几个时间周期出现交汇信号时，将发送邮件信息。应在 MetaTrader 中正确地设置通知，设置方式为： 。 其他参数 — 趋势方向箭头和颜色的符号代码。

示例与策略

虽然这种指标的使用方法一目了然，但建议只有当您选择的时间周期和两个相邻时间周期上的所有指标信号一致时，您才买入或卖出。例如，只有当所有指标都在 M15 和 H1 时间周期上显示买入信号时，您才可以在 M30 周期上进入多单。

探讨

您对这项指标有什么建议或问题吗？您随时可以去指标论坛上与其他交易者及 MQL 程序员讨论关于“交易辅助”指标的问题。

更新日志

1.02 - 2022/3/26