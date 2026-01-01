Популярные запросы
Образование
/ru/форекс-курс/
Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
Советники
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: JAFX
Данная страница описывает Форекс-брокера JAFX. Это — не официальный сайт JAFX, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Доступны счета без свопов
- Партнерская программа
- Бесплатное образование
Компании
JAFX (PTY) LTD
Запрещенные страны
Канада
Соединенные Штаты Америки
Способы оплаты
Bitcoin
Ethereum
Tether (USDT)
Tron
USD Coin (USDC)
Solana
Валюта счета
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/BTC
BCH/USD
BIT/USD
BSV/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DAS/HBT
DAS/HUS
EDO/BIT
EDO/USD
EOS/BIT
EOS/USD
ETC/USD
ETH/BTC
ETH/USD
ETP/BIT
ETP/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/TRY
GBP/USD
HKD/JPY
IOS/TBI
IOT/ABI
IOT/AUS
LTC/BTC
LTC/USD
NEO/BTC
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/BIT
OMG/USD
QTU/MBI
SAN/BIT
SAN/USD
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/TUS
USD/ZAR
XMR/BTC
XMR/USD
XRP/BIT
XRP/USD
ZEC/BTC
ZEC/USD
Регулирование
FSCA (Южная Африка), 52058
Языки сайта
Английский
Языки поддержки
Английский
Способы поддержки
Электронная почта
Телефон
Чат
Веб-форма
Часовой пояс сервера
GMT+3
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
StandardОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:500
Кредитное плечо
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:100