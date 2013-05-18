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Форекс курс92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
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Position SizerСоветик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
Профиль брокера: Interactive Brokers
Данная страница описывает Форекс-брокера Interactive Brokers. Это — не официальный сайт Interactive Brokers, а профиль брокера на основе информации из открытых источников.
Недоступен для трейдеров из США
- Сегрегированные счета
- Управление счетами
- Бесплатное образование
Компании
Interactive Brokers LLC, Interactive Brokers Canada Inc., Interactive Brokers U.K. Limited, Interactive Brokers Australia Pty. Ltd., Interactive Brokers India Pvt. Ltd. , Interactive Brokers Securities IBKR
Способы оплаты
Банковский перевод
Чеки
BPAY
Демо-платформы
Web Trader (SerSart)
FX-Trader
Trader Workstation
TradingView
IBKR Desktop
Валюта счета
AUD
Австралийский доллар
CAD
Канадский доллар
CHF
Швейцарский франк
EUR
Евро
GBP
Фунт стерлингов
HKD
Гонконгский доллар
INR
Индийская рупия
JPY
Японская иена
MXN
Мексиканское песо
NZD
Новозеландский доллар
SEK
Шведская крона
USD
Доллар США
Валютные пары
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CNH
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/CNH
CAD/JPY
CHF/CNH
CHF/CZK
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/TRY
CHF/ZAR
CNH/HKD
CNH/JPY
DKK/JPY
DKK/NOK
DKK/SEK
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
KRW/AUD
KRW/CAD
KRW/CHF
KRW/EUR
KRW/GBP
KRW/HKD
KRW/JPY
KRW/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/CNH
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/KRW
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Регулирование
CIRO (Канада), 2106
Языки сайта
Немецкий
Испанский
Французский
Итальянский
Японский
Русский
Китайский
Языки поддержки
Английский
Немецкий
Испанский
Французский
Итальянский
Способы поддержки
Электронная почта
Веб-форма
Телефон
Чат
Часовой пояс сервера
EST
ВЧС для трейдеров
Нет
Скриншот сайта
Типы счетов
IndividualОткрыть подробности
Минимальный размер счета10 000 $
Рост,
EUR/USD
Фиксированный
—
Максимальное кредитное плечо
Forex
1:40
Кредитное плечо
Forex
1:40
Gold & silver
1:16
CFD
1:10
Stocks
1:4
Options
Futures
1:5
Bonds
1:100
ETF
1:100
Cryptocurrencies
1:2