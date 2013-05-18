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Position SizerUn asesor gratuito para MetaTrader para calcular el tamaño de la posición y ejecutar operaciones.
Perfil de bróker: Interactive Brokers
Esta página describe el bróker de Forex Interactive Brokers. No es su sitio web oficial. Es una recopilación de información pública sobre este bróker.
No disponible en EE. UU.
- Cuentas segregadas
- Cuentas administradas
- Educación gratis
Compañías
Interactive Brokers LLC, Interactive Brokers Canada Inc., Interactive Brokers U.K. Limited, Interactive Brokers Australia Pty. Ltd., Interactive Brokers India Pvt. Ltd. , Interactive Brokers Securities IBKR
Métodos de pago
Transferencia bancaria
Cheques
BPAY
Plataformas de demostración
Web Trader (SerSart)
FX-Trader
Trader Workstation
TradingView
IBKR Desktop
Divisas de la cuenta
AUD
Dólar australiano
CAD
Dólar canadiense
CHF
Franco suizo
EUR
Euro
GBP
Libra esterlina
HKD
Dólar de Hong Kong
INR
Rupia india
JPY
Yen
MXN
Peso mexicano
NZD
Dólar neozelandés
SEK
Corona sueca
USD
Dólar de los Estados Unidos
Pares de monedas
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/CNH
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/CNH
CAD/JPY
CHF/CNH
CHF/CZK
CHF/DKK
CHF/HUF
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/PLN
CHF/SEK
CHF/TRY
CHF/ZAR
CNH/HKD
CNH/JPY
DKK/JPY
DKK/NOK
DKK/SEK
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CNH
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/ILS
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CNH
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
HKD/JPY
KRW/AUD
KRW/CAD
KRW/CHF
KRW/EUR
KRW/GBP
KRW/HKD
KRW/JPY
KRW/USD
MXN/JPY
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/CNH
SGD/JPY
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/KRW
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
Regulación
CIRO (Canadá), 2106
Idiomas del sitio web
Alemán
Español
Francés
Italiano
Japonés
Ruso
Chino
Idiomas de apoyo
Inglés
Alemán
Español
Francés
Italiano
Métodos de apoyo
Correo-e
Formulario web
Teléfono
Chat vivo
Zona horaria del servidor
EST
VPS para traders
No
Captura de pantalla del sitio web
Tipos de cuentas
IndividualAbrir detalles
Tamaño mínimo de la cuenta10.000 $
Propagación,
EUR/USD
Fijo
—
Apalancamiento máximo
Forex
1:40
Apalancamiento
Forex
1:40
Gold & silver
1:16
CFD
1:10
Stocks
1:4
Options
Futures
1:5
Bonds
1:100
ETF
1:100
Cryptocurrencies
1:2