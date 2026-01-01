Структура японских свечей

У японских свечей есть одно неоспоримое преимущество перед обычными барами. Бар представляет собой лишь вертикальную линию, тогда как у свечи есть тело в виде прямоугольника. В случае если цена закрытия выше цены открытия, тело окрашивается в белый цвет; в обратном случае оно обозначается черным цветом. Серия свеч с телами одинакового цвета сразу дает правильную визуальную подсказку.

В отличие от баров, свечи прежде всего выделяют цены открытия и закрытия, а не максимумы и минимумы. Именно закрытие и открытие образуют прямоугольник свечи, называемый телом. Максимум и минимум отображаются в виде вертикальных линий сверху и снизу тела. Эти линии называются тени (также встречается термин "фитиль").

Верхняя точка свечи может быть как открытием, так и закрытием. По свече всегда понятно, в каком направлении двигалась цена (помним: белое тело - вверх, черное - вниз). Серия белых свеч обозначает поступательный подъем цены, серия черных - соответственно, падение.

Как мы уже говорили в уроке по графику "японские свечи", вместо белого и черного цветов могут использоваться иные (например, зеленый и красный), но сути это не меняет, отличить растущую свечу от падающей всегда очень просто.

На следующих двух рисунках видно, что черная свеча отличается от белой исключительно расположением цены открытия и закрытия:

Черная (медвежья) свеча 1 — Открытие 2 — Закрытие 3 — Верхняя тень 4 — Тело 5 — Нижняя тень

Белая (бычья) свеча 1 — Закрытие 2 — Открытие 3 — Верхняя тень 4 — Тело 5 — Нижняя тень

Размер имеет значение

Чем крупнее тело свечи, тем сильнее позиция покупателей или продавцов. Если же тело маленькой, это значит, что большой активности в этот период на рынке не было, и трейдеры находятся в нерешительности относительно дальнейшего направления. Наиболее яркий пример такой свечи - доджи; у нее вообще нет тела, так как цена открытия и закрытия совпадает.

Длина теней свечи также важна. Чем короче тени, тем более скучена была цена в диапазоне между открытием и закрытием. Если верхней тени нет вообще, это значит, что цена закрылась на максимуме, и бычий тренд может продолжиться следующей длинной свечой; то же справедливо и в отношении нижней тени: если ее нет, возможно, цена пойдет еще ниже.

Длинная верхняя тень указывает на то, что покупатели пытались "протолкнуть" цену вверх, но им это не удалось, и цена закрылась далеко от максимума. Длинная нижняя тень, таким образом, обозначает провал продавцов. Длинные тени на Форекс особенно хорошо демонстрируют то, кто в данный момент "проигрывает".

Ниже представлен график, где произошла "схватка" между быками и медведями. Вначале мы видим как длинную верхнюю тень, так и длинную нижнюю тень на черной свече. Это предполагает битву между быками и медведями, которая в конечном итоге разрешилась в пользу медведей. После резкого падения цен нисходящий тренд остановился и появилась свеча с длинной нижней тенью. Это намекает на то, что сила медведей сила медведей начинает угасать. Свеча по-прежнему черная — цена закрытия ниже уровня открытия, — однако само движение уже выдохлось. Если бы в этот момент у вас была сделка на продажу, наступило бы самое время ее закрыть. Обратите внимание, что длинная нижняя тень не всегда означает конец нисходящего тренда - он может возобновиться после паузы или коррекции. Длинная тень не дает долгосрочного прогноза, а просто указывает на то, что данная конкретная серия прервана. После нескольких часов нерешительных движений вниз и вверх цены решили двигаться выше. Однако свеча с длинной верхней тенью намекает, что сила быков ограничена. Обратите внимание, что эта свеча была белой, что указывает на то, что быки всё ещё несколько сильнее медведей. И действительно, следующая свеча тоже была белой. Но цены испытывали проблемы с тем, чтобы подняться заметно выше с тех пор, как появилась свеча с длинной верхней тенью.