RU

Популярные запросы

Образование

Форекс курс

92 бесплатных урока по рынку Форекс научат вас основам всего, что в дальнейшем вы сможете использовать в трейдинге.
/ru/форекс-курс/
Советники

Position Sizer

Советик-панель для быстрого расчета размера позиции по вашему риску и стоп-лоссу. Бесплатный инструмент для расчета и открытия позиций.
/ru/экспертные-советники-metatrader/Position-Sizer/
$ £ ¥
¥ £ $

MetaTrader 4 – мобильное приложение для Android

Содержание

Содержание

MetaTrader 4 – платформа, пользующаяся у Форекс-трейдеров большой популярностью. В наш век смартфонов нет ничего удивительного в том, что существует мобильная версия этой платформы, созданная для трейдеров, которые любят работать в дороге. В настоящей инструкции по мобильному приложению MetaTrader 4 для устройств Android демонстрируются различные функции этого мобильного приложения и объясняется, как им пользоваться. Также в ней основные раскрываются различия между настольной и мобильной версиями платформы MetaTrader 4.

Загрузка и установка

Чтобы скачать приложение MetaTrader 4, посетите Google Play. Коснитесь поля поиска и введите "MetaTrader 4" или просто "mt4".

Поле поиска в Google Play

Коснитесь значка лупы, чтобы начать поиск.

Кнопка

Выберите "MetaTrader 4" в результатах поиска. Убедитесь, что приложение предлагается компанией MetaQuotes Software Corp., чтобы избежать потенциально вредоносных приложений, распространяемых под видом приложения MetaTrader 4.

Результаты поиска в Google Play

Коснитесь кнопки "Установить", чтобы начать установку.

Кнопка установки в Google Play

По завершении установки коснитесь кнопки "Открыть", чтобы запустить приложение.

Кнопка

Базовый вид и элементы

Окно приложения состоит из нескольких частей. Основную часть экрана занимает главное окно. Его содержание зависит от того, какая вкладка сейчас открыта.

Главное окно

Выбрать вкладку для демонстрации в настоящий момент можно в меню навигации внизу экрана, коснувшись соответствующего значка.

Меню навигации

Различные инструменты, необходимые для текущей вкладки, находятся в правой верхней части экрана. Набор отображаемых инструментов зависит от того, какая вкладка сейчас открыта. Если нажать и удерживать любой инструмент, то можно увидеть его название/функцию.

Панель инструментов

Три горизонтальных полоски в левом верхнем углу экрана позволяют открыть главное меню приложения. Для этого нужно на них нажать.

Кнопка главного меню

Главное меню – еще один способ открыть вкладки. Также оно предоставляет доступ к дополнительным экранам и инструментам, включая экран настроек.

Главное меню

Создание счетов и управление ими

При первом запуске приложения MetaTrader 4 оно автоматически создаст для вас демо-счет.

Создание демо-счета при первом запуске приложения

Прежде, чем приступить к использованию приложения, необходимо принять условия ЛСКП, Политики конфиденциальности и Отказа от ответственности. Если вы нажмете на синий текст, то окажетесь на странице Лицензионного соглашения с конечным пользователем, с которым следует ознакомиться прежде, чем нажать на "Принять".

Ссылка на ЛСКП

Для продолжения коснитесь кнопки "Принять".

Принятие ЛСКП

На следующем экране тоже нажмите "Принять", чтобы создать демо-счет.

Принятие создания демо-счета

Или нажмите на крестик в правом верхнем углу окна, чтобы закрыть его без создания демо-счета.

Отмена создания демо-счета

Чтобы продолжить пользоваться приложением, вам придется либо создать демо-счет, либо войти в существующий счет (демо или реальный). Если вы еще не создавали счета, откройте Главное меню и коснитесь вверху кнопки "Начало работы", чтобы попасть на экран счетов, позволяющий создавать счета и управлять ими.

Кнопка

Если вы уже вошли в счет, то кнопка "Начало работы" сменится кнопкой "Управление счетами", которая также позволит вам попасть на экран счетов.

Ссылка для управления счетами

Экран счетов показывает все ваши счета.

Экран счетов

Коснитесь значка + ("Добавить счет") на панели инструментов, чтобы создать новый счет или войти в существующий счет.

Добавить значок счета

Вы сможете либо создать новый демо-счет, либо войти в существующий счет. Создать реальный счет на этой платформе невозможно. Для создания реального счета нужно связаться со своим брокером.

Экран нового счета

Если вы войдете в существующий счет, то увидите список торговых серверов. Чтобы найти своего брокера, введите название брокера в поле поиска.

Вход в счет

После выбора торгового сервера вам потребуется ввести логин и пароль. Также у вас будет возможность сохранить пароль. Она позволяет не вводить пароль всякий раз при входе на сервер, то есть входить быстрее, но это может быть небезопасно в случае, если кто-то посторонний получит доступ к вашему телефону.

Введение логина и пароля к счету

Если вы создадите новый демо-счет, то увидите аналогичный экран. Найдите выбранного вами брокера в поле поиска или коснитесь сервера MetaQuotes-Demo, чтобы создать демо-счет на сервере MetaQuotes.

Открытие демо-счета

На экране "Открыть демо-счет" вам потребуется ввести персональную информацию (для демо-счетов эта информация не обязана быть подлинной) и информацию о счете. Коснитесь "Создать счет", чтобы перейти на следующий экран.

Создание демо-счета

Подтвердите эту информацию на следующем экране. Кнопка "Копировать в буфер обмена" в правом верхнем углу позволяет копировать информацию о счете в буфер обмена.

Значок

Если все правильно, коснитесь кнопки "Готово".

Кнопка

Если в какой-то момент вы передумаете создавать новый счет или входить в существующий, на каждом экране есть кнопка "Назад" для возврата на предыдущий экран.

Кнопка

Если у вас несколько счетов, для смены счета коснитесь нужного вам счета. Затем вам потребуется ввести логин и пароль к этому счету.

Вход в существующий счет

Кнопка редактирования на панели инструментов позволяет изменить пароль к выбранному в данный момент счету или удалить этот счет (если их у вас несколько).

Кнопка редактирования на экране счетов

При желании сменить основной пароль необходимо ввести старый пароль, новый пароль, а затем ввести новый еще раз, чтобы убедиться, что вы не допустили ошибку. В тексте под полями для ввода паролей излагаются требования к паролю. Коснитесь "Далее", чтобы подтвердить новый пароль, или коснитесь кнопки "Назад", чтобы сохранить старый.

Изменение пароля к счету

Если вы выберите удаление счета, то появится окно подтверждения. Нажмите "Да", чтобы удалить счет, или "Нет", если вы передумали.

Удаление счета

Другой способ войти в счет или удалить счет – нажать и удерживать нужный счет в списке счетов на экране счетов. Появится меню с опциями "Вход", "Удалить" и "Свойства".

Меню управления счетами

Опция "Вход" позволит вам попасть на экран "Войти в счет", упоминавшийся ранее. Опция "Удалить" вызовет меню с подтверждением удаления счета, также упоминавшееся ранее. Опция "Свойства" вызовет окно свойств. Оно покажет свойства выбранного счета, включая логин, имя владельца, название брокера, кредитное плечо, валюту счета, остаток на счете.

Свойства счета

Значок щита с замочной скважиной ("Генератор разовых паролей") позволяет усилить защиту счета с помощью разовых паролей, создаваемых вашим мобильным терминалом.

Кнопка разового пароля на экране счетов

Приложение попросит вас ввести 4-значный код подтверждения.

Введение нового кода подтверждения

Повторите этот код еще раз, чтобы убедиться, что вы не допустили ошибку.

Повторение кода подтверждения

Код подтверждения придется вводить всякий раз, как вам потребуется доступ к генератору разовых паролей.

Введение кода подтверждения

Для изменения кода подтверждения перейдите на экран генератора разовых паролей и нажмите на "Сменить пароль". Вам потребуется ввести текущий код подтверждения, затем новый код, а потом ввести его еще раз.

Изменение кода подтверждения

Чтобы привязать текущий счет к генератору паролей, коснитесь опции "Привязать к счету".

Кнопка привязки к счету

Вам потребуется ввести логин и пароль к текущему счету и убедиться, что опция "Привязать" активирована (в окошке против нее поставлена галочка). Если же нет, то коснитесь пустого окошка, чтобы активировать эту опцию.

Галочка на экране привязки к счету

Коснитесь "Привязать" в правом верхнем углу, чтобы привязать счет к генератору паролей.

Кнопка привязки на экране привязки к счету

Или коснитесь "Назад" в левом верхнем углу для отмены этой операции.

Кнопка

Экран котировок

Экран котировок показывает котировки для выбранных вами инструментов. Для выбора этого экрана коснитесь первой вкладки слева в списках вкладок внизу.

Выбор экрана котировок

Или же выберите его в главном меню.

Выбор экрана котировок в главном меню

У экрана котировок два режима: простой и расширенный. В простом режиме экран котировок показывает только тикер, цену продажи и цену покупки.

Экран котировок в простом режиме

В расширенном режиме экран показывает также время обновления котировки (часовой пояс зависит от вашего брокера, а не от времени вашей системы, и не подлежит изменению), спред (разницу между ценами покупки и продажи), минимум и максимум (самую высокую и самую низкую цену дня).

Экран котировок в расширенном режиме

Переключение между режимами простого и расширенного просмотра

Для изменения режима экрана котировок откройте экран настроек, выбрав Главное меню->Настройки.

Кнопка настроек

Выберите Котировки->Расширенный режим и отметьте его галочкой, если хотите видеть котировки в расширенном режиме, или снимите галочку, если хотите простой просмотр.

Выбор режима просмотра для экрана котировок

В приложении есть небольшая ошибка: после первого запуска экран котировок находится в расширенном режиме, хотя эта настройка и не отмечена галочкой по умолчанию. Просто установите галочку против этой настройки, а затем снимите ее, чтобы перейти на простой режим. После этого эта настройка будет работать правильно.

Или же вызовите меню путем нажатия на любой тикер. В этом меню можно перейти на расширенный режим, если вы сейчас в простом режиме, или на простой режим, если вы сейчас в расширенном режиме.

Изменение режима экрана котировок из меню

Добавление тикеров на экран котировок

Чтобы добавить торговый инструмент на экран котировок, коснитесь кнопки + ("Добавить") на панели инструментов.

Добавить тикер инструмента

Выберите соответствующую папку и выберите из списка нужный тикер, нажав на него. Выбор тикеров зависит от вашего брокера. Предлагаемый платформой MetaTrader 4 демо-счет предусматривает только папку "Форекс", содержащую только основные валюты, а также золото и серебро.

Список тикеров инструментов

Если вы знаете тикер для инструмента, который ищете, но не можете его найти, введите его в поле "Найти тикеры".

Найти поле тикеров

Важно помнить: список показывает только тикеры, отсутствующие в настоящее время на экране котировок. Поэтому, если вы не сможете найти нужный тикер, проверьте, не добавили ли вы его уже на экран котировок.

Перестановка и удаление тикеров

Чтобы изменить порядок тикеров на экране котировок, коснитесь кнопки "Редактировать" на панели инструментов.

Изменить тикер

Тогда вы увидите список всех тикеров на экране котировок. Порядок тикеров в этом списке можно изменить. Чтобы изменить положение тикера в списке, нажмите и подержите три горизонтальных полоски слева от названия тикера и перетащите тикер выше или ниже в списке.

Редактирование списка тикеров

Кнопка "Добавить тикер" остается на своем месте, что означает возможность добавить тикеры к списку с экрана редактирования точно так же, как они добавляются с экрана котировок. Кнопка редактирования заменена кнопкой "Удалить", которую нужно нажать при желании удалить один или более тикеров.

Кнопка удаления тикера

Вы увидите список тикеров с окошком для постановки галочки рядом с каждым из них. Коснитесь этого окошка, чтобы выбрать тикер для удаления. Коснитесь его еще раз, чтобы отменить выбор этого тикера. Чтобы выбрать для удаления все тикеры, нажмите кнопку с заполненными окошками ("Выбрать все") рядом с кнопкой "Удалить".

Кнопка выбора всех тикеров

Если вы выберите все тикеры, кнопка для выбора всех тикеров заменится кнопкой с пустыми окошками. Нажмите ее для отмены выбора всех тикеров.

Кнопка отмены выбора всех тикеров

После того, как вы выберите все тикеры для удаления, коснитесь кнопки "Удалить" в правом верхнем углу экрана.

Кнопка удаления тикеров

Галочка в левом верхнем углу экрана показывает количество тикеров, выбранных вами для удаления. Когда вы закончите редактировать список котировок, нажмите на эту галочку, чтобы закончить редактирование. Даже если вы нажмете на галочку при уже выбранных тикерах, последние удалены не будут.

Галочка изменения тикеров

Помните: удаление тикера невозможно, если вы выбрали его на экране графиков или у вас есть открытая позиция или ордер по этому инструменту. Проверьте экран графиков и свои открытые сделки, если приложение не разрешает вам удалить тикер.

Для возврата с экрана редактирования на экран котировок нажмите на кнопку "Назад" в левом верхнем углу экрана редактирования.

Кнопка

Экран графиков

Экран графиков показывает график для одного из торговых инструментов с вашего экрана котировок. Чтобы открыть вкладку графиков, выберите ее внизу в меню навигации.

Выбор экрана графиков в меню навигации

Или же выберите вкладку графиков в главном меню.

Выбор экрана графиков в главном меню

Существуют два способа выбора торгового инструмента для показа на экране графиков. Можно перейти на экран котировок, коснуться тикера торгового инструмента, который вы хотите видеть на экране графиков, а затем выбрать опцию "Открыть график" в быстром меню.

Выбор экрана графиков в меню котировок

Или же можно выбрать торговый инструмент напрямую с экрана графиков. Коснитесь для этого кнопки доллара ("Тикер") на панели инструментов и выберите соответствующий тикер из списка. Список будет таким же, как на экране котировок. Поэтому при желании добавить, удалить или изменить порядок тикеров в списке необходимо отредактировать тикеры на экране котировок.

Выбор тикера на экране графиков

В левом верхнем углу графика можно увидеть тикер инструмента и таймфрейм для графика, открытого в данный момент. Ниже показаны четыре цифры: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цены для текущей свечи (если перед вами свечной график). Ось Х этого графика – это ось времени, а ось y – ось цены.

Объяснение экрана графиков

Шкалу графика можно скорректировать путем нажатия на график и удержания его двумя пальцами. Разведите пальцы в сторону для увеличения или сведите их для уменьшения.

Чтобы выбрать таймфрейм для графика, коснитесь кнопки часов ("Периодичность") на панели инструментов.

Кнопка периодичности на экране графиков

Для более подробного изучения графика можно использовать инструмент "Перекрестие". Если, например, вы захотите увидеть цену открытия, закрытия, максимальную и минимальную цену какой-либо конкретной свечи на свечном графике, то можете выбрать инструмент "Перекрестие" и направить его на эту конкретную свечу. Используйте его тем же способом для просмотра конкретных значений различных индикаторов. Коснитесь значка перекрестия, чтобы активировать этот инструмент, и коснитесь его снова, чтобы деактивировать этот инструмент.

Перекрестие на экране графиков

Изменение вида графика

Чтобы изменить вид графика, демонстрируемого на экране графиков, выберите Главное меню->Настройки ->Графики->Вид линии.

Выбор вида линии для экрана графиков

Вы увидите список доступных видов графиков: график баров, свечной график и линейный график.

Доступные виды графиков

Коснитесь одного из них, чтобы поменять график на экране графиков на график этого вида, или коснитесь кнопки "Отменить", если не хотите никаких изменений.

Добавление, изменение и удаление индикаторов

Приложение MetaTrader 4 поддерживает широкий спектр технических индикаторов. Одни индикаторы можно наложить на сам график, а другие отображаются в отдельном окне. По умолчанию на экране графиков отображается только один индикатор каждого вида. Скользящая средняя накладывается на главное окно графика, а индекс относительной силы (RSI) отображается в отдельном окне.

Чтобы добавить, изменить или удалить индикаторы, нужно коснуться кнопки f ("Индикаторы") на панели инструментов.

Кнопка индикаторов

Вы увидите список всех индикаторов, присутствующих в данный момент на графике, сгруппированных по окнам, в которых они отображаются. По умолчанию у вас будет главное окно графика, содержащее скользящую среднюю, и окно индикатора 1, содержащее индикатор RSI.

Окно индикаторов

Для просмотра настроек любого индикатора нажмите на него. Измените все необходимые настройки или нажмите внизу на "Установить на стандартные" для возврата к настройкам по умолчанию.

Настройки индикатора

Для подтверждения сделанных изменений нажмите на "Готово" в правом верхнем углу экрана редактирования настроек.

Кнопка

Для возврата на экран индикаторов безо всяких изменений нажмите кнопку "Назад" в левом верхнем углу экрана.

Кнопка

Можно также нажать и удерживать индикатор, который нужно отредактировать, а затем выбрать в меню опцию редактирования.

Выбор в меню настроек изменения индикатора

Для добавления индикатора на график нажмите кнопку f+ ("Добавить индикатор") справа от названия окна, куда вы хотите добавить этот индикатор. Обычно это главное окно графика.

Добавление индикатора в главное окно графика

Вы увидите список всех доступных индикаторов.

Список индикаторов

Выберите нужный индикатор. Появится меню настроек этого индикатора. Изменив при необходимости эти настройки, нажмите кнопку "Готово" в правом верхнем углу экрана настроек, чтобы добавить индикатор на график. Или коснитесь кнопки "Назад" в левом верхнем углу экрана для возврата к списку индикаторов без добавления индикатора.

После этого индикатор, в зависимости от его вида, появится на самом графике или в отдельном окне. Если добавить на главный график, например, Полосы Боллинджера, то они появятся на самом графике.

Индикатор в главном окне графика

А если добавить индикатор MACD, то он добавит к графику собственное окно.

Индикатор в отдельном окне

А в списке индикаторов он будет отображаться в окне индикаторов 2.

Индикатор в отдельном разделе списка индикаторов

Приложение MetaTrader 4 позволяет накладывать индикаторы в их окнах друг на друга. Нажмите для этого на кнопку "Добавить индикатор" справа от названия окна, куда вы хотите его добавить вместо главного графика.

Добавление индикатора в отдельное окно

Вот, например, как будет выглядеть график, если добавить и Полосы Боллинджера, и MACD в окно индикаторов 1, а не в главное окно графика.

Несколько индикаторов в отдельном окне

Удалить индикаторы можно двумя способами. Для удаления всего одного индикатора нажмите и удерживайте этот индикатор и выберите в мерю опцию "Удалить".

Выбор в меню опции

Несколько индикаторов удаляются так же, как тикеры с экрана котировок. Нажмите кнопку "Удалить" в правой верхней части экрана списка индикаторов.

Кнопка

Коснитесь окошка справа от индикатора, чтобы выбрать его для удаления, или коснитесь снова окошка с проставленной галочкой, чтобы отменить этот выбор. Для выбора всех индикаторов коснитесь кнопки "Выбрать все".

Кнопка

Тогда проставленные в окошках галочки исчезнут. Если коснуться ее снова, то выбор всех индикаторов будет отменен.

Кнопка

Цифра рядом с галочкой в левой верхней части экрана показывает, сколько индикаторов выбрано для удаления. Коснитесь этой галочки, чтобы уйти с экрана удаления без удаления каких-либо индикаторов.

Галочка на экране удаления индикаторов

Или же нажмите на кнопку "Удалить", чтобы удалить выбранные индикаторы.

Подтверждение удаления индикатора

Добавление объектов на график с помощью быстрого меню

Чтобы открыть быстрое меню, коснитесь любого места на графике. Оно содержит кнопки, предоставляющие еще один способ пользования функциями, обсуждавшимися ранее: перекрестием, индикаторами, а также кнопки для выбора различных таймфреймов. При этом одна дополнительная опция имеется только в этом меню – кнопка для добавления объектов.

Кнопка

Коснитесь кнопки "Объекты", чтобы увидеть список доступных объектов, подразделенных на категории (линии, каналы и т.д.).

Список объектов

Если вы передумали помещать объект, коснитесь кнопки "Назад" в левом верхнем углу экрана.

Кнопка

Коснитесь объекта, который хотите поместить на график. Перетащите объект, чтобы поместить его в нужное место. Пока вы будете перетаскивать объект, небольшое окно в левом верхнем углу графика будет показывать увеличенное изображение зоны под вашем пальцем, чтобы вы смогли поместить объект точнее.

Увеличенное окно, показывающее место касания пальцами

После перемещения объекта вы сможете его скорректировать. Для этого нужно сначала его выбрать. По умолчанию последний помещенный объект уже является выбранным. Выбранный объект помечен черными точками. Чтобы выбрать объект, который еще не выбран, коснитесь его. Для отмены выбора коснитесь его еще раз.

Черные точки, показывающие, что объект выбран

После выбора объекта нажмите и удерживайте черную точку на объекте и тащите ее, чтобы скорректировать объект. Точный вид корректировки зависит от объекта и от расположения этой точки. Например, если подтащить точку к любому концу линии тренда, то это изменит угол линии тренда. Но если подтащить точку к середине линии тренда, то это приведет к смещению всей линии тренда.

Если нажать на объект и удерживать его, то подробная информация об этом объекте появится вверху окна графиков. Подробная информация включает в себя название объекта и несколько кнопок. Галочка на левой стороне панели подробной информации закроет эту панель.

Галочка на панели подробной информации

Коснитесь кнопки редактирования на правой стороне панели подробной информации, чтобы скорректировать объект точнее.

Кнопка редактирования на панели подробной информации

Коснувшись кнопки редактирования, вы увидите экран настроек для выбранного объекта. Вы сможете скорректировать такие свойства объекта, как название объекта, его размещение и его внешний вид. Конкретные опции зависят от объекта. Для подтверждения сделанных изменений нажмите кнопку "Готово" в правом верхнем углу.

Кнопка

Или же коснитесь кнопки "Назад", чтобы покинуть экран настроек без внесения каких-либо изменений.

Кнопка

Для удаления объекта нажмите и удерживайте его, чтобы открыть его панель подробной информации. Затем нажмите кнопку "Удалить" в правой верхней части панели подробной информации, чтобы удалить выбранный объект.

Подтверждение удаления объекта

Открытие позиций и размещение ордеров

Открыть позицию или разместить ордер можно и на экране котировок, и на экране графиков. Чтобы открыть сделку на экране графиков, просто коснитесь самой правой кнопки ("Новый ордер") на панели инструментов.

Значок нового ордера на экране графиков

На экране котировок коснитесь тикера инструмента, которым хотите торговать, а затем выберите в меню "Новый ордер".

Меню торговли на экране котировок

Выбрать инструмент для торговли можно напрямую на экране нового ордера. Для этого нажмите на значок доллара в правом верхнем углу экрана и выберите из выпадающего меню тикер нужного инструмента.

Кнопка тикера на экране торговли

Выберите вид ордера в выпадающем списке вверху экрана.

Выбор вида сделки

Возможен выбор мгновенного исполнения (купить/продать по текущей цене), лимитного ордера на покупку, лимитного ордера на продажу, стоп-ордера на покупку, стоп-ордера на продажу.

Меню видов сделок

Ниже вы сможете увидеть размер позиции. Его можно уменьшить на 0,1 или 0,01, коснувшись соответствующих кнопок слева, или увеличить на заранее определенные величины, коснувшись кнопок справа.

Корректировка размера позиции

Коснитесь самого размера позиции, чтобы ввести его вручную.

Ручная корректировка размера позиции

Ниже вы увидите две цены. Цена слева – это цена продажи, а цена справа – цена покупки.

Цены продажи и покупки

Если вы выбрали ордер любого вида кроме мгновенного исполнения, воспользуйтесь ценами покупки/продажи в поле ниже, чтобы ввести цену, по которой хотите купить или продать данный инструмент. Используйте знаки + и - по сторонам этого поля, чтобы увеличить или уменьшить этот размер, или коснитесь самого поля, чтобы ввести нужную цифру вручную.

Поле для установки цены ордера

Ниже находятся два поля – красное и зеленое. Введите свой стоп-лосс в красное поле, а тейк-профит – в зеленое поле. Используйте знаки + и - по сторонам поля, чтобы увеличить или уменьшить эту цифру, или коснитесь самого поля, чтобы ввести нужную цифру вручную.

Поля стоп-лоссов и тейк-профитов

Следующее поле, которое вы увидите, зависит от того, ордер какого вида вы выбрали.

Если вы выбрали мгновенное исполнение, то увидите поле для ввода отклонения, позволяющее устанавливать максимальное отклонение от цены котировки в пипсах, если ваш брокер не сможет исполнить ордер по цене котировки. Это поле работает так же, как поля, упоминавшиеся выше: цифру можно скорректировать с помощью знаков + и - или ввести напрямую путем касания поля.

Поле отклонения

В остальных случаях вы увидите выпадающее меню для выбора даты экспирации ордера.

Меню экспирации

У вас две опции: До отмены и Дата и время. "До отмены" означает, что ордер будет действителен до его исполнения или отмены трейдером вручную.

Опция GTC

Если же выбрать опцию Дата и время, то потребуется ввести дату и время вручную. Если такой ордер не исполняется до оговоренной даты, он автоматически отменяется.

Опция меню

Вы сможете установить день, месяц, год, час, минуту путем нажатия и удержания значения, которое нужно изменить, а затем прокручивания вверх или вниз.

Установка определенной даты

На графике ниже вы увидите две линии. Синяя линия показывает цену продажи, а красная линия – цену покупки. Если вы установили стоп-лосс и тейк-профит, они будут тоже отображаться на графике. Стоп-лосс обозначается чуть более темной красной линией с буквами SL. Тейк-профит обозначается зеленой линией с буквами TP. В случае лимитного или стоп-ордера вы также увидите темно-серую линию с пометкой "Цена", указывающую цену, установленную вами для исполнения ордера.

График экрана торговли

Когда вы все установите, коснитесь кнопки "Продать" или "Купить", чтобы исполнить ордер мгновенно (мгновенное исполнение).

Кнопки для мгновенной купли-продажи

Или нажмите "Разместить", чтобы разместить стоп-ордер или лимитный ордер.

Кнопка для размещения ордера

Экран торговли

Чтобы открыть экран торговли, коснитесь значка торговли в меню навигации внизу.

Выбор экрана торговли в меню навигации

Или же выберите соответствующую опцию в главном меню.

Выбор экрана торговли в главном меню

Экран торговли позволяет видеть остаток на счете, а также видеть и менять все открытые позиции и ордеры. Вверху экрана можно увидеть чистую прибыль или убытки от всех открытых позиций. В случае положительной цифры, то есть прибыли, фон будет синим, а в случае отрицательной цифры, то есть убытков, фон будет красным.

Чистый остаток открытых сделок

Ниже вы увидите информацию об остатке на вашем счете. Остаток показывает остаток на счете без учета какой-либо прибыли или убытков от ваших открытых позиций. Средства показывают остаток на счете с учетом чистой прибыли или убытков от ваших открытых позиций. Свободная маржа показывает средства на счету, не относимые ни на одну из открытых позиций. Уровень маржи – сумма средств на счету, деленная на маржу, требуемую для открытия позиции. Маржа показывает сумму средств, относимых на открытые позиции.

Подробная информация о вашем счете на экране торговли

Раздел "Позиции" показывает все ваши открытые позиции.

Раздел позиций на экране торговли

Каждая запись содержит информацию о конкретной позиции: тикер, сумму покупки или продажи, цену покупки или продажи данного актива, текущую цену, текущие убытки или прибыль по позиции.

Подробная информация о позициях на экране торговли

Раздел "Ордеры" показывает все размещенные вами ордеры.

Раздел ордеров на экране торговли

Каждая запись содержит информацию о конкретном ордере: тикер, вид ордера, сумму покупки или продажи, желаемую цену покупки или продажи, текущую цену.

Подробная информация о ордерах на экране торговли

Касание любой записи позволяет увидеть дополнительную информацию. Сведения, сообщаемые об открытых позициях и ордерах, частично совпадают: уровень стоп-лосса, уровень фиксации прибыли, идентификатор конкретной сделки. Дополнительные сведения о любой позиции включают сумму свопа, сумму налога и комиссионные. Об ордерах сообщаются свои дополнительные сведения: цена, при которой ордер подлежит исполнению, а также дата и время экспирации, если вы установили, что ордер утратит силу в случае неисполнения до этой даты. Коснитесь данной записи снова, чтобы скрыть дополнительные сведения.

Дополнительная информация на экране торговли

Нажмите и удерживайте любую запись, чтобы открыть меню и изменить ее. Какое откроется меню, зависит от того, что вы нажали – позицию или ордер. Если вы нажали на открытую позицию, то в меню будут следующие опции: "Закрыть ордер", "Новый ордер" (которая откроет экран нового ордера, упоминавшийся в предыдущей главе), "Изменить ордер", "График" (с переходом на экран графиков для этого инструмента).

Меню для изменения позиции

Если вы нажали на ордер, то в меню будут следующие опции: изменить ордер, удалить ордер, графики (с переходом на экран графиков).

Меню для изменения ордеров

Если провести пальцем по любой записи влево, то появится быстрое меню для этой записи с тремя опциями. Значок галочки позволяет перейти на экран "Закрыть ордер".

Значок

Значок карандаша позволяет изменить ордер.

Значок

Значок с графиком переведет вас на экран графиков для этого инструмента.

Значок графика в быстром меню экрана торговли

Чтобы выбрать порядок записей, нажмите на значок со стрелками вверх и вниз ("Сортировка") на панели инструментов. Появится сверху меню с доступными способами сортировки. Нажмите на желаемый способ. Нажмите на него еще раз для сортировки в противоположном направлении.

Значок сортировки на экране торговли

Справа от значка сортировки находится значок нового ордера. Вы попадете на экран нового ордера, упоминавшийся в предыдущей главе.

Значок нового ордера на экране торговли

Экран истории

Экран истории показывает все ваши реализованные сделки. Чтобы вызвать этот экран, выберите его внизу в меню навигации.

Выбор экрана истории в меню навигации

Или же выберите опцию "История" в главном меню.

Выбор экрана истории в главном меню

Этот экран показывает чистую прибыль или убытки за рассматриваемый период, депозиты/вывод средств, а также изменение общего остатка.

Остаток на экране истории

Ниже можно увидеть все реализованные позиции за выбранный период.

Список позиций на экране истории

Подробная информация для каждой записи аналогична этой информации на экране торговли: тикер, покупаете вы или продаете, размер позиции, цена, при которой позиция была открыта, цена, при которой позиция была закрыта, дата и время закрытия позиции, итоговая прибыль или убытки.

Подробная информация о позициях на экране истории

Больше информации о позициях на экране истории

Для просмотра дополнительной информации коснитесь любой записи. Эта информация отличается от информации на экране торговли только тем, что вы увидите также дату и время открытия позиции. Коснитесь данной записи снова, чтобы скрыть дополнительные сведения.

Дополнительная информация о позициях на экране истории

Касание значка $("Тикер") на панели инструментов вызовет выпадающее меню, позволяющее выбрать, историю какого инструмента вы будете видеть. Или же вы сможете по умолчанию видеть историю за выбранный период для всех инструментов.

Значок тикера на экране истории

Касание значка со стрелками вверх и вниз (значка сортировки) вызовет выпадающее меню для выбора сортируемых записей. Оно работает так же, как аналогичное меню на экране торговли: коснитесь опции, чтобы выбрать способ сортировки, и коснитесь ее снова, чтобы сортировать в обратном порядке.

Значок сортировки на экране истории

Для выбора периода, за который будет показываться история, коснитесь значка календаря на панели инструментов. По умолчанию история показывается только за текущий день (настройка "Сегодня"). Возможен выбор из следующих предварительно установленных настроек: Сегодня, Последняя неделя, Последний месяц, Последние три месяца.

Значок периода на экране истории

Кроме того, можно установить пользовательский период.

Опция пользовательского периода на экране истории

Тогда появится экран для установки дня, месяца и года для начала и конца периода. Проведите пальцем вверх или вниз по каждому значению, чтобы изменить его. Нажмите "Готово", когда закончите устанавливать пользовательский период. Или нажмите "Отменить", если вы передумали и не хотите больше устанавливать пользовательский период.

Настройка пользовательского периода на экране истории

Экран новостей

Чтобы открыть экран новостей, выберите его внизу в меню навигации.

Выбор экрана новостей в меню навигации

Или же выберите опцию "Новости" в главном меню.

Выбор экрана новостей в главном меню

Новости предоставляются вашим брокером. Не все брокеры пользуются этой функцией, поэтому не удивляйтесь, если увидите пустой экран новостей.

Экран сообщений

Чтобы открыть экран сообщений, коснитесь значка сообщений в меню навигации внизу.

Выбор экрана сообщений в меню навигации

Или же выберите опцию "Сообщения" в главном меню.

Выбор экрана сообщений в главном меню

Для пользования чатом необходимо зарегистрироваться на сайте MQL5. Если вы зарегистрированы на этом сайте, то сможете участвовать в чате с другими трейдерами, зарегистрированными на сайте MQL5.

Почтовый ящик

Коснитесь опции "Почтовый ящик" в главном меню, чтобы увидеть электронные сообщения, полученные вами в приложении MetaTrader 4.

Выбор экрана почтового ящика в главном меню

Экран почтового ящика показывает список всех электронных сообщений, полученных вами с этой платформы. Существует вероятность того, что ваш брокер тоже отправит вам письмо через эту платформу, хотя скорее всего ваш брокер сообщит вам любую важную информацию напрямую по телефону или электронной почте.

Экран почтового ящика

Изначально все сообщения в списке набраны жирным шрифтом, указывающим на то, что вы их не читали. Чтобы открыть сообщение, которое хотите прочитать, коснитесь его. Когда прочтете сообщение, коснитесь кнопки "Назад".

Сообщение на экране почтового ящика

Уже прочитанные сообщения показываются набранными обычным шрифтом.

Сообщение, набранное обычным шрифтом

Чтобы удалить нежелательные сообщения, коснитесь кнопки "Удалить" на панели инструментов.

Кнопка

Экран "Удалить" работает так же, как экраны "Удалить", рассматривавшиеся ранее. Коснитесь пустого окошка против сообщения, которое хотите удалить. В окошке появится галочка, показывающая, что это сообщение выбрано для удаления. Можно выбрать несколько сообщений или коснуться окошка с галочкой, чтобы отменить выбор данного сообщения. Для выбора всех сообщений коснитесь кнопки "Выбрать все" на панели инструментов.

Кнопка

Кнопка "Выбрать все" изменит свой вид, если вы коснетесь ее для выбора всех сообщений. Повторное касание этой кнопки отменит выбор всех сообщений.

Кнопка

Галочка в левом верхнем углу экрана "Удалить" показывает количество выбранных сообщений. Коснитесь этой галочки, чтобы уйти с экрана удаления без удаления сообщений.

Галочка на экране почтового ящика

Касание кнопки "Удалить" на панели инструментов удалит выбранные сообщения.

Удаление сообщений в почтовом ящике

Чтобы написать свое электронное сообщение, коснитесь значка карандаша (кнопки "Составить электронное сообщение") на панели инструментов.

Кнопка

Вы сможете написать сообщение системному администратору или службу поддержки, по крайней мере, если ваш брокер это позволит. Укажите, кому вы отправляете письмо, в поле "Кому". Можно выбрать только одного получателя. На демо-счетах MetaQuotes у трейдера есть два варианта: служба технической поддержки и отдел обеспечения качества.

Поле

Укажите в поле темы тему вашего письма.

Поле

Затем напишите само сообщение в поле "Ваше сообщение".

Поле

Когда закончите его писать, коснитесь кнопки "Отправить письмо" в правой верхней части экрана, чтобы отправить сообщение.

Отправить электронное сообщение

Или коснитесь кнопки "Назад", если захотите уйти с экрана без отправки сообщения.

Кнопка

Журнал

Коснитесь опции "Журнал" в главном меню, чтобы попасть на экран журнала.

Выбор экрана журнала в главном меню

Экран журнала показывает все события, которые произошли с вашей платформой MetaTrader 4. Важно помнить, что экран журнала показывает только технические события с вашей платформой и не показывает ваших сделок. Для просмотра активных сделок перейдите на экран торговли. Для просмотра закрытых сделок перейдите на экран истории.

Экран журнала

Кнопка "Обновить" на панели инструментов позволяет обновить список событий.

Кнопка

Кнопка "Показать список логов" открывает список всех имеющихся логов. Отдельный лог имеется для каждого торгового дня.

Список логов на экране журнала

Если у вас возникнут технические проблемы с платформой MetaTrader 4, используйте кнопку "Отправить лог", чтобы сообщить о проблеме службе поддержки. Выберите лог за день, в который возникла проблема, и коснитесь кнопки "Отправить лог".

Кнопка

Тогда вас попросят описать проблему. Когда вы закончите писать отчет о проблеме, коснитесь "Готово" в правом верхнем углу экрана, чтобы отправить лог и отчет.

Кнопка

Или коснитесь кнопки "Назад" в левом верхнем углу, чтобы выйти без отправки отчета.

Кнопка

Экономический календарь

Опция "Экономический календарь" в главном меню позволяет использовать приложение Tradays для просмотра экономического календаря.

Выбор экономического календаря в главном меню

Если у вас нет приложения Tradays, касание этой опции в главном меню позволит вам попасть на страницу приложения в Google Play. Коснитесь "Установить", если захотите установить это приложение.

Установка приложения Tradays

Касание опции "Экономический календарь" в главном меню приложения MetaTrader 4 после установки приложения Tradays откроет приложение Tradays.

Приложение Tradays

Настройки

На экран настроек, позволяющий корректировать поведение приложения MetaTrader 4, можно попасть из главного меню.

Выбор экрана настроек в главном меню

Галочка в окошке означает, что соответствующая настройка активирована. Пустое окошко означает, что она дезактивирована. Коснитесь окошка, чтобы переключиться с одного режима на другой.

Некоторые из настроек обсуждались в предыдущих главах. В этой главе мы обсудим остальные.

Котировки

Этот раздел позволяет менять настройки для экрана котировок.

Выбор экрана настроек в главном меню

Как уже отмечалось, настройка "Расширенный режим" позволяет переключаться с простого режима экрана котировок на расширенный и обратно. Настройка "Звуки ордера" позволяет включать или отключать звуковые сигналы об изменении статуса вашего ордера.

Графики

Этот раздел позволяет менять настройки для экрана графиков.

Раздел графиков на экране настроек

Как уже говорилось в разделе "Экран графиков", настройка "Вид линии" позволяет выбрать вид графика.

Вот примеры доступных видов графиков:

Свеча

Свечной график

График баров

График баров

Линейный график

Линейный график

Настройка OHLC определяет, будут ли на экране графиков показываться цена открытия, максимальная, минимальная цена и цена закрытия для последней свечи или для свечи, на которую наведено перекрестие.

Настройка "Окно данных" вызывает и скрывает всплывающее окно, которое показывает значения индикатора для свечи или бара, на которые наведено перекрестие.

Окно данных на экране графиков

Настройка "Показывать объемы" позволяет видеть на графике объемы торговли.

Объемы торговли на экране графиков

Настройка "Показывать уровни торговли" определяет, будет ли график показывать цены отложенных ордеров, а также уровни стоп-лоссов и тейк-профитов.

Если включить независимую настройку графиков, то графические объекты будут создаваться только на графике текущего тикера и на выбранном таймфрейме. Если ее отключить, то в описании будет сказано, что графические объекты будут создаваться на графиках всех тикеров и на всех таймфреймах.

Независимая настройка графиков

Но на практике похоже, что объекты будут создаваться только на графике текущего тикера, даже если эта настройка отключена, хотя они будут показываться на всех таймфреймах для выбранного тикера.

Настройка "Показывать разделители периода" позволяет добавлять на график вертикальные линии, которые показывают границы более длинного таймфрейма. Для месячных и недельных таймфреймов она будет показывать годы. Для дневного таймфрейма она будет показывать месяцы.

А для всех таймфреймов короче дневных она будет показывать дни.

График с разделителями.

Разделители на графике

И без них.

График без разделителей

Линия цены предложения (Ask) определяет, будет ли график показывать красную линию предложения.

Линия предложения на графике

Цвета

Настройка "Цвета" перенаправляет на отдельный экран, позволяющий изменить цвет различных элементов на графике.

Экран

В выпадающем меню в опции "Схема" можно выбрать одну из стандартных цветовых схем. Можно выбрать "черное на белом" (стандартную схему), "зеленое на черном" (схему, благодаря которой приложение выглядит похожим на настольную версию) или пользовательскую (вашу собственную) схему.

Выбор цветовой схемы

График с цветовой схемой "черное на белом".

Цветовая схема

График с цветовой схемой "зеленое на черном".

Цветовая схема

Если вы захотите создать собственную пользовательскую схему, то настройка "Фон" позволит вам выбрать белый или черный фон.

Выбор цвета фона

Коснитесь конкретного элемента графика, который хотите выбрать. Появится цветовая палитра с галочкой, показывающей цвет, выбранный для этого элемента сейчас. Коснитесь цвета, в который вы хотите перекрасить данный элемент.

Цветовая палитра

Коснитесь кнопки "Готово", чтобы сохранить сделанные изменения.

Кнопка

Или коснитесь кнопки "Назад", чтобы покинуть экран без сохранения изменений.

Кнопка

Помните, что выбор одной из стандартных схем удалит вашу пользовательскую схему. Повторный выбор пользовательской схемы не восстановит ваших пользовательских настроек.

Сообщения

Этот раздел позволяет менять настройки для уведомлений.

Раздел сообщений на экране настроек

Идентификатор MetaQuotes показывает идентификатор терминала на вашем устройстве. Он может использоваться для отправки сообщений на это устройство. Касание этой настройки вызовет окно с идентификатором, объяснением его назначения и двумя кнопками. Коснитесь "Копировать", чтобы скопировать идентификатор в буфер обмена. Коснитесь "ОК", чтобы закрыть это окно.

Окно настроек идентификаторов сообщений

Настройка "Вибрация" определяет, будет ли телефон вибрировать при получении вами уведомлений. Доступны следующие опции: "всегда" (телефон вибрирует при получении каждого уведомления), "только в беззвучном режиме" (телефон вибрирует только в беззвучном режиме и не вибрирует, если звук включен), "никогда" (телефон не вибрирует получении уведомлений).

Окно настроек вибрации сообщений

Настройка Рингтон уведомлений позволяет выбрать рингтон для уведомлений среди установленных на вашем телефоне.

Настройка Автозагрузка контента определяет, будут ли вложения в сообщения загружаться на ваш телефон автоматически. Имеются следующие опции: "всегда" (вложения будут загружаться автоматически), "использовать только Wi-Fi" (вложения будут загружаться только при подключении к сети Wi-Fi, чтобы снизить использование мобильного интернета и соответствующие затраты), "никогда" (вложения будут загружаться только вручную при нажатии на них).

Окно настроек автоматической загрузки сообщений

Новости

Настройка "Включить новости" определяет, будете ли вы получать новую информацию во вкладке "Новости".

Раздел новостей на экране настроек

Интерфейс

Если вы пользуетесь планшетом, а не телефоном, включите настройку "Интерфейс планшета", чтобы изменить интерфейс приложения MetaTrader 4 на более подходящий для планшетов.

Раздел

Опции, отсылающие на сайт MQL5

Несколько оставшихся опций в главном меню отправят вас на сайт MQL5.

Опции в главном меню, отсылающие на сайт MQL5

Две из них, "Мониторинг счета" и "Сообщество трейдеров", отправляют вас на страницу регистрации.

Страница регистрации MQL5

Торговые приложения перенаправляют вас на страницу, позволяющую скачать торговые приложения, которым для работы требуется платформа MetaTrader 4 для Windows.

Страница приложений MQL5

MQL5 требуется платформа MetaTrader 4 для Windows

Различия между настольной и мобильной версиями

Настольная и мобильная версии платформы MetaTrader 4 обладают одинаковыми функциями, но между ними существует несколько ключевых различий, которые трейдеры должны учитывать.

Самая очевидное отличие – это интерфейс. Настольный интерфейс предназначен для больших экранов и поэтому более удобен для изучения графиков. Интерфейс клавиатуры и мыши также более удобен, различные клавиши быстрого доступа помогают упростить и ускорить распространенные операции, хотя это и во многом дело вкуса.

А у мобильного приложения есть то преимущество, что им намного удобней пользоваться в дороге в связи с портативностью телефонов и планшетов. Настольной версией можно тоже пользоваться в дороге, если установить ее на ноутбук, но ноутбуки обычно не так портативны, как планшеты, не говоря уже о телефонах.

Для профессиональных трейдеров самая заметная разница заключается, наверно, в отсутствии в мобильном приложении редактора MetaEditor и невозможности в связи с этим пользоваться скриптами и торговыми советниками. Пользовательские индикаторы также недоступны. Поэтому некоторые трейдеры, особенно полагающиеся на алгоритмическую торговлю, считают мобильное приложение сильно ограниченным из-за невозможности автоматизированной торговли.

Другая важная функция, отсутствующая в мобильной версии платформы MT4 скользящий стоп – установить автоматизированный скользящий стоп здесь невозможно.

Судя по дискуссиям в Интернете, трейдеры пользуются мобильным приложением в основном для мониторинга рынков в дороге, но предпочитают настольную версию для проведения реальных сделок.

Если вы захотите поделиться своим мнением, наблюдениями, заключениями или просто задать вопрос о мобильном приложении MetaTrader 4, присоединяйтесь к дискуссии на нашем форуме.