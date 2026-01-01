Script para Borrar todas las órdenes pendientes en MT4

Las órdenes pendientes son un aspecto importante del Forex y del trading en general. De hecho, algunas estrategias se basan totalmente en órdenes pendientes. A continuación, aprenderá acerca de las órdenes pendientes y cómo enviar y eliminar órdenes pendientes múltiples y opuestas en MetaTrader. También podrá descargar un script gratuito de código abierto para eliminar todas las órdenes pendientes en MT4 con solo unos clics.

¿Qué son las órdenes pendientes?

Hay dos tipos principales de órdenes:

Órdenes a mercado

Órdenes pendientes

Las órdenes a mercado son aquellas que se envían inmediatamente al bróker y se ejecutan al precio actual del mercado.

Las órdenes pendientes, por su parte, son órdenes que se envían al bróker, pero con la instrucción de ser ejecutadas a un precio determinado.

Las órdenes pendientes suelen dividirse en cuatro subtipos principales:

Órdenes Buy Stop

Órdenes Buy Limit

Órdenes Sell Stop

Órdenes Sell Limit

La orden que se utilice dependerá de la dirección de la operación, el precio de entrada y el precio actual.

Estas imágenes muestran las diferencias entre los cuatro tipos de órdenes pendientes:

Buy Stop — Orden colocada por encima del precio y activada cuando el precio sube

Buy Limit — Orden colocada por debajo del precio y activada cuando el precio baja

Sell Stop — Orden colocada por debajo del precio y activada cuando el precio cae

Sell Limit — Orden colocada por encima del precio y activada cuando el precio sube

Órdenes pendientes en MT4

La plataforma MetaTrader está equipada para gestionar los cuatro tipos de órdenes pendientes mencionados, pero con algunas limitaciones.

Si desea crear una nueva orden pendiente, puede hacerlo creando una nueva orden y seleccionando Orden pendiente.

A continuación, puede seleccionar el tipo de orden pendiente, el precio de apertura y los niveles opcionales de stop-loss y take-profit.

Para editar o eliminar una orden pendiente, puede utilizar la pestaña de operaciones y gestionar las órdenes pendientes una por una.

Una de las mayores limitaciones en MT4 para la gente que utiliza en gran medida las órdenes pendientes es que, con MetaTrader, solo se puede actualizar o eliminar una orden pendiente a la vez.

Por qué abrir órdenes pendientes de compra/venta opuestas

Hay casos en los que los operadores necesitan abrir órdenes pendientes opuestas al mismo tiempo. Pero, ¿por qué?

Tener posiciones opuestas abiertas al mismo tiempo puede considerarse como cobertura, o limitación del riesgo, pero no debe confundirse con órdenes pendientes opuestas.

Las órdenes pendientes opuestas son como gatillos, a la espera de que se verifique una condición para que la orden se ejecute.

Algunas estrategias se basan en tener órdenes pendientes opuestas abiertas y listas para ejecutarse.

Esto suele hacerse cuando una estrategia quiere aprovechar movimientos rápidos de los precios.

Cuando el precio se mueve rápidamente, es posible que una operación no sea lo suficientemente rápida para captar el movimiento, mientras que una orden pendiente siempre está lista para activarse. En caso de que la acción del precio se produzca cuando el ordenador está desatendido, tener órdenes pendientes preparadas es una solución lógica.

Los siguientes son ejemplos del uso de múltiples órdenes pendientes de compra/venta opuestas.

Operar en noticias con órdenes pendientes opuestas

Las noticias suelen ser causa de un aumento de la volatilidad en el mercado. A menudo, antes de una noticia importante programada, se puede observar una disminución de la volatilidad mientras se espera el resultado de un informe o los detalles de un comunicado de prensa.

En este caso, los operadores de noticias prefieren colocar órdenes pendientes opuestas para captar el movimiento del precio una vez que se publique la noticia.

Operaciones de rotura con órdenes pendientes opuestas

Las operaciones de rotura son otra estrategia popular. Cuando el precio ha estado oscilando durante un tiempo, los operadores empiezan a esperar una rotura.

Algunos operadores apuestan entonces por la rotura y colocan órdenes opuestas de compra y venta en los límites del rango.

De este modo, pueden captar la rotura justo cuando se produce.

Operaciones de retroceso con órdenes pendientes opuestas

Al igual que la estrategia de roturas, la estrategia de retrocesos funciona a la inversa.

Cuando el precio ha estado oscilando durante un tiempo, algunos operadores podrían esperar una mayor consolidación.

Estos operadores apuestan entonces por el retroceso del precio una vez que toque los bordes, por lo que colocan órdenes buy limit y sell limit opuestas en los bordes del rango.

¿Cómo abrir órdenes pendientes de compra/venta opuestas en MT4?

Como se mencionó anteriormente, MT4 no puede gestionar múltiples órdenes pendientes simultáneamente a través de la interfaz gráfica. Sin embargo, hay herramientas que pueden ayudar.

Si desea disponer de una forma de enviar órdenes pendientes opuestas de compra y venta al mismo tiempo, la siguiente herramienta es la solución:

El EA One Click Trading Pro para MetaTrader 4 puede enviar órdenes opuestas con un solo clic.

Puede decidir el precio de apertura, la distancia y otros parámetros.

Cómo eliminar múltiples órdenes pendientes (script)

En cuanto a la eliminación de múltiples órdenes pendientes de compra/venta opuestas, MT4 no puede hacerlo con un solo clic.

Sin embargo, puede descargar este sencillo script gratuito para que pueda eliminar la orden pendiente opuesta con un solo clic.

Parámetros disponibles

El script admite varios parámetros de entrada para ayudarle a filtrar las órdenes pendientes que desea eliminar y también el proceso de ejecución de la eliminación.

Descargas El script puede descargarse gratuitamente: ➥ Descargar script Borrar todas las órdenes pendientes. Descargas

Instalación del script Borrar todas las órdenes pendientes en MT4

Para instalar el script, siga las siguientes instrucciones:

Descargue el archivo del script. Abra la carpeta de datos de MetaTrader 4 (mediante Archivo→Abrir carpeta de datos). Abra la carpeta MQL4. Copie todas las carpetas del archivo directamente en la carpeta MQL4. Reinicie MetaTrader 4 o actualice la lista de scripts haciendo clic derecho en la subventana Navegador de la plataforma y seleccionando Actualizar.

También puede leer unas instrucciones más detalladas sobre cómo realizar la instalación.

Asegúrese de activar permitir el comercio algorítmico o Live Trading en la pestaña Común al ejecutar este script y también en el menú de la plataforma Herramientas→Opciones→Asesores Expertos. De lo contrario, no podrá eliminar ni una sola orden pendiente.

Conclusión

Las órdenes pendientes son una herramienta poderosa para los operadores, pero en algunos casos MT4 limita su uso. Para un uso avanzado, puede aprovechar el EA One Click Trade Pro para abrir órdenes pendientes de compra y venta opuestas al mismo tiempo.

Si en cambio desea eliminar varias órdenes pendientes, puede descargar y utilizar el script que presentamos aquí.