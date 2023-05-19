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La plataforma MetaTrader 4 es sin duda una de las mejores plataformas de trading en circulación. MetaTrader incluye muchas funciones de gráficos, gestión de órdenes, indicadores y mucho más. Sin embargo, algo que puede mejorarse es la capacidad de gestionar las órdenes con rapidez. El EA One-Click Trade Pro para MT4 le permite colocar, ver, actualizar y cerrar órdenes en tan solo unos clics.

¿Qué es One-Click Trade Pro MT4 EA?

El One-Click Trade Pro es un asesor experto, similar a un indicador, pero con capacidades de automatización de órdenes.

Con One-Click Trade Pro, usted tiene un sencillo panel que se puede utilizar para gestionar una orden en MetaTrader 4. Se trata básicamente de una interfaz que le permite una interacción más rápida con sus órdenes.

One-Click Trade Pro es una herramienta extraordinaria que puede hacer la vida más fácil para muchos traders principiantes y experimentados.

¿Por qué utilizar One-Click Trade Pro MT4 EA?

Usted debe estar pensando "¡Ya puedo hacer eso en MetaTrader!" y en realidad es cierto, sin embargo, One-Click Trade Pro proporciona algunas funcionalidades más.

Es muy común cuando se opera utilizar estrategias que siempre colocan stop-loss a una cierta cantidad de pips de distancia. También es común cuando se utiliza la automatización del trading y asesores expertos el uso de un número mágico para identificar las órdenes.

MetaTrader 4 no permite enviar órdenes asociándolas a un número mágico en su interfaz gráfica. Además, no permite enviar órdenes con stop-loss y take-profit expresados en pips.

One-Click Trade Pro EA puede hacer lo que MetaTrader 4 no puede.

El panel de One-Click Trade Pro facilita la realización de algunas tareas en MetaTrader, especialmente en cuanto a la gestión de órdenes.

Con One-Click Trade Pro, usted puede:

Enviar una orden a mercado con precios de stop-loss y take-profit.

Enviar una orden pendiente con precios de stop-loss y take-profit.

Especificar un número mágico para las órdenes enviadas.

Especificar un comentario para las órdenes enviadas.

Enviar una orden a mercado con stop-loss y take-profit en pips.

Enviar una orden pendiente con stop-loss y take-profit en pips.

Consultar el tamaño de posición recomendado teniendo en cuenta su configuración de riesgo.

Ver todas las órdenes abiertas.

Actualizar el stop-loss y take-profit de las órdenes abiertas.

Cerrar órdenes.

Tomar automáticamente una captura de pantalla del gráfico cuando se envía una orden.

Como puede ver, este "plugin" de trading le permite realizar operaciones que normalmente requieren mucho trabajo en MT4.

Ventajas

Más opciones : con One-Click Trade, puede incluir más datos en una operación, como un número mágico.

: con One-Click Trade, puede incluir más datos en una operación, como un número mágico. Ahorrar tiempo : One-Click Trade está diseñado para agilizar la operativa.

: One-Click Trade está diseñado para agilizar la operativa. Mejor experiencia: One-Click Trade hace que la experiencia de operar sea más ágil.

Con One-Click Trade, enviar una orden es muy fácil. Solo tiene que configurar todas las opciones, incluido el comentario y el número mágico, y enviar.

También puede ver el tamaño de posición recomendado para respetar sus normas de gestión del riesgo.

Puede enviar órdenes pendientes de forma fácil y rápida, estableciendo una distancia a partir de un precio inicial.

¡También puede enviar órdenes pendientes opuestas al mismo tiempo para prepararse para las roturas!

Una de las mejores características de One-Click Trade Pro es la posibilidad de configurar las operaciones utilizando líneas en lugar de escribir los precios.

Puede crear líneas fácilmente y arrastrarlas a los niveles de apertura, stop y take-profit y enviarlas. ¡Hecho!

Las líneas también le mostrarán el potencial de la operación.

Características

Posibilidad de enviar y ver números mágicos.

Cálculo del tamaño de posición recomendado.

Presentación simultánea de órdenes pendientes opuestas.

Visualización del potencial y riesgo de la operación.

Apertura de operaciones mediante líneas horizontales.

Captura de pantalla automática del gráfico cuando se envía la orden.

Actualizar la operación directamente desde el panel.

Asesor experto de código abierto que puede modificar para adaptarlo a sus objetivos de trading.

Interfaz gráfica intuitiva

La interfaz de usuario es muy sencilla y el objetivo es evitar confusiones. Al pasar el ratón por encima de un botón o sección, se muestra su función.

Interfaz única para órdenes a mercado y pendientes

Desde la interfaz gráfica, puede seleccionar enviar una orden a mercado o una orden pendiente, sin necesidad de cambiar a otra ventana.

Tamaño de posición recomendado

Si establece reglas para la gestión del riesgo, por ejemplo arriesgar el 2 % del capital, One-Click Trade EA para MT4 puede mostrarle el tamaño de la posición recomendada en función del stop-loss que utilice. La gestión del riesgo es importante

Stop-Loss y Take-Profit por precio o pips

Antes de enviar la orden, puede establecer el stop-loss y el take-profit como niveles de precios o en pips de distancia desde el precio de apertura. Esto facilita la vida del operador cuando utiliza estrategias con un SL y TP fijos.

Puede asociar un número mágico y un comentario a cada orden que envíe. Esto es muy importante para discernir las órdenes generadas por diferentes estrategias.

Captura de pantalla automática

Si se activa en las opciones, One-Click Trade MT4 EA toma una captura de pantalla automáticamente cada vez que envíe una orden. Esta función le simplifica la tarea de llevar un diario de trading.

Lista de órdenes abiertas y pendientes

MetaTrader 4 ya le muestra la lista de órdenes abiertas, pero sin incluir el número mágico. One-Click Trade EA le muestra la lista de órdenes abiertas y sus números mágicos asociados. Esto puede ser útil cuando tiene asesores expertos en ejecución y desea identificar las órdenes enviadas por ellos.

Parámetros disponibles

Requisitos y asistencia

MetaTrader 4 : este asesor experto solo es compatible con MetaTrader 4.

: este asesor experto solo es compatible con MetaTrader 4. Gratuito : no requiere comprarlo u obtener una licencia.

: no requiere comprarlo u obtener una licencia. Múltiples instrumentos : puede utilizar esta herramienta con múltiples pares y activos.

: puede utilizar esta herramienta con múltiples pares y activos. Múltiples dispositivos: puede configurar este software en tantos dispositivos como desee.

Descargas Puede descargar el asesor experto utilizando el siguiente enlace e instalarlo siguiendo las instrucciones indicadas. ➥ Descargar MQLTA One-Click Trade Pro para MT4 Descargas

La instalación es muy fácil de realizar; lo mismo ocurre con el uso. Una vez que ejecute el asesor experto, podrá establecer todos los parámetros de entrada necesarios.

Asegúrese de activar Live Trading en la pestaña Common al adjuntar el EA y también en el menú de la plataforma Herramientas→Opciones→Asesores Expertos. De lo contrario, no podrá abrir órdenes.

Instalación de One-Click Trade Pro EA en MT4

Para instalar el EA, siga las siguientes instrucciones:

Descargue el archivo del asesor experto. Abra la carpeta de datos de MetaTrader 4 (mediante Archivo→Abrir carpeta de datos). Abra la carpeta MQL4. Copie todas las carpetas del archivo directamente en la carpeta MQL4. Reinicie MetaTrader 4 o actualice la lista de asesores expertos haciendo clic derecho en la subventana del Navegador de la plataforma y pulsando en Actualizar.

O puede leer unas instrucciones más detalladas sobre cómo realizar la instalación.