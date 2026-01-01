Revisión de Autochartist

Los traders profesionales siempre usan escaneadores del mercado para escanear e identificar acciones, bonos, pares de divisas u otros activos que satisfacen sus parámetros de inversión. Mientras que los traders de Forex experimentados y exitosos pueden hojear fácilmente los gráficos para detectar oportunidades de trading fácilmente, puede que no sea así en el caso de un trader principiante. Incluso un trader exitoso puede perderse algunas entradas rentables si está revisando cientos de instrumentos financieros. Por lo tanto, sería beneficioso tener un programa automatizado que supervise todos los activos negociados en tiempo real y proporcione una representación visual de las mejores oportunidades de trading. El programa Autochartist precisamente hace eso. Fue lanzado por primera vez en 2002 para servir a los traders de la bolsa de Johannesburgo. A medida que ganó popularidad, el servicio se amplió al mercado estadounidense en 2004. En los siguientes 2 años empezaron a servir a los mercados de materias primas y Forex. Forex.com fue el primer Broker de Forex en ofrecer el Autochartist a sus traders en 2006. Autochartist es el líder mundial en el escaneo de mercados totalmente automatizado y la herramienta analítica que cubre todo el espectro de activos comercializados en los mercados financieros: acciones, pares de divisas, materias primas, índices, futuros, etc. Por lo tanto, sería vital entender hasta qué punto este software puede ayudar a un trader a tener éxito. Esta guía es un intento de revisar en detalle las posibilidades y desventajas del software Autochartist. Para satisfacer las necesidades de todos los participantes del mercado financiero, Autochartist Limited, con sede en Chipre, ofrece su servicio principalmente a través de una interfaz web. Sin embargo, también ofrece un plugin personalizado para los traders de Forex que usan la plataforma MetaTrader 4. Para empezar con él, echemos un vistazo a la interfaz basada en la web.

Interfaz web de Autochartist

El primer aspecto notable de la interfaz web es que podemos acceder a todas las funcionalidades ofrecidas en una sola página. Por lo tanto, el trader no necesita estar dando vueltas mientras utiliza la interfaz Web. Tan pronto como el trader accede al sitio web, la interfaz web muestra por defecto los gráficos de los activos que ofrecen oportunidades de trading en ese momento. Los gráficos auto-ilustrativos indican claramente la naturaleza de los patrones encontrados, los niveles de soporte/resistencia clave, el precio objetivo, el momento en el cual se identificó el patrón, la probabilidad de éxito, el símbolo del activo y el mercado donde se negocia.

Junto a los gráficos, los activos financieros se clasifican juntos según el mercado en el que se negocian y luego se enumeran en la pestaña de Grupo en orden alfabético para una fácil selección. Así, por ejemplo, todas las últimas oportunidades del mercado de divisas identificadas por el software Autochartist estarán disponibles en la sección de Forex de la pestaña Grupo. La intención principal de mostrar todas las oportunidades de trading bajo nuestra pestaña de Favoritos es permitir a un trader principiante hacerse una idea de lo que se está ofreciendo. Sin embargo, permite al usuario limitar el número de resultados desde un mínimo de 5 hasta un máximo de 25 utilizando la lista desplegable. Además, el usuario puede filtrar las oportunidades disponibles sobre la base de la probabilidad mínima de éxito (entre el 60% y el 80%, utilizando incrementos del 5%) evaluada contra el rendimiento pasado con respecto al tipo de patrón, el instrumento y la hora del día en que fue identificado. Cuando se identifica un nuevo patrón, se muestra un signo de exclamación en color blanco sobre el fondo naranja junto al nombre de búsqueda en el gráfico.

Seguimiento personalizado

En el momento de registrarse en Autochartist, se le pide (a través de una casilla de verificación) que elija una lista de los activos que desea supervisar para las oportunidades de trading. El software Autochartist utiliza la lista para buscar patrones. Bajo el enlace de Búsquedas de la pestaña Oportunidades de Trading, se enumeran todos los activos que ha seleccionado en el momento de registrarse. La pestaña de Nueva Búsqueda también facilita la adición de nuevos activos a su lista de Búsquedas en el futuro. Si surge una nueva oportunidad de trading, la interfaz web nos proporciona una alerta sonora en tiempo real.

Al visitar la pestaña Oportunidades de Trading, se pueden estudiar los detalles relevantes de la nueva oportunidad de trading (según su elección de activos). En la pestaña Oportunidades de Trading también se proporciona un gráfico de precios del activo en tiempo real con una visualización del patrón que se está formando o los niveles de soporte/resistencia clave a los que se dirige el precio del activo. Además, junto con el gráfico también se proporcionan los siguientes detalles:

Bolsa negociada - mencionada como Forex en caso de un par de divisas.

Símbolo - código del símbolo en caso de una acción negociada en una bolsa.

Marco temporal del gráfico donde se encontró el patrón.

Nombre del patrón – Autochartist tiene la capacidad de identificar los siguientes patrones: Triángulos (ascendentes, descendentes y simétricos). Canales (alcistas y bajistas) Rectángulos Cuñas (alcistas y bajistas – continuación y reversión) Cabeza y Hombros (además de Cabeza y Hombros Inverso) Doble techo y Doble piso Triple techo y Tripe piso Además, puede identificar: Principales niveles de soporte/resistencia Niveles de retroceso y extensión de Fibonacci. ABCD Gartley (patrón armónico) Mariposa (patrón armónico)

Además, puede identificar: Longitud del patrón (número de velas) Por ejemplo, un patrón con una longitud de 20 en el gráfico H1 significaría que el patrón se formó durante 20 horas.

Tendencia (alcista o bajista).

Hora de identificación – indica la hora a la que se alcanzó el nivel de soporte/resistencia clave.

Si el patrón es un patrón de continuación o de reversión.

Pronóstico de precio - también se muestra en el gráfico como una caja gris. Para una referencia rápida, también se ofrece una flecha que conecta el precio actual con el nivel del objetivo.

La herramienta Autochartist también proporciona algunos detalles clave que permitirán al trader evaluar la fortaleza de un patrón. Los detalles se muestran en forma de una serie de barras (similar al icono de cobertura de un teléfono móvil). El número de bandas varía de 1 a 10.

Tendencia inicial – indica la calidad de la fuerza que precede al patrón. Un patrón de la alta calidad tendrá una tendencia larga y estable.

Uniformidad – refleja la uniformidad del espacio entre los puntos claves que superponen los niveles de soporte y resistencia.

Claridad – indica la fluidez del patrón. Un patrón que carezca de claridad tendrá varios movimientos de precios aleatorios.

Ruptura– indica la decisión mostrada en la ruptura.

Volumen – muestra el aumento relativo del volumen negociado en el momento de la ruptura a través del nivel de soporte o de resistencia.

Calidad – una media de todos los indicadores tratados anteriormente.

Análisis de la volatilidad

El software Autochartist también proporciona análisis de volatilidad de un activo que está siendo supervisado por el trader. El estudio muestra el rango de precios probable para los próximos 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas y todo el día en forma de gráfico. Además, en el gráfico de precios también se muestra el rango del movimiento de precios por hora junto con la media de las últimas 11 horas. De forma similar, se muestra el rango de movimiento de precios por día y su media para cada día de la semana comenzando desde el lunes.

En todos los casos, también se muestra la probabilidad de alcanzar el rango de precios. Todos los detalles relacionados con el análisis de volatilidad se pueden descargar como una hoja de Excel. Los detalles permiten a un trader identificar el mejor momento para negociar un activo y afinar las entradas y salidas.

Filtrado de los resultados

El Filtro de Resultados ampliable proporciona una rápida referencia de las oportunidades disponibles. Las casillas de verificación se pueden utilizar para filtrar patrones gráficos completados/emergentes o formaciones de Fibonacci. Incluso se pueden seleccionar u omitir las rupturas de un nivel de clave y los acercamientos según necesite el trader.

La tabla cuidadosamente organizada no sólo presenta los detalles clave de las oportunidades de trading activas (bolsa, símbolo, tendencia, plazo, nombre del patrón, período identificado, calidad, tipo – emergente, completado o acercándose, longitud y tiempo – cuántas velas han pasado después de la formación), sino también las oportunidades de trading expiradas. Eso permite al trader comprobar el rendimiento pasado de acuerdo con los requisitos personales.

Análisis de impacto del evento

La herramienta de Análisis de Impacto de Eventos de la interfaz web de Autochartist sirve específicamente a los traders de noticias económicas. Esta herramienta muestra la correlación entre los datos económicos positivos o negativos y su impacto en un par de divisas al final de un período de 4 horas, 12 horas y 2 días. Sin embargo, sólo se pueden seleccionar los datos económicos más importantes relativos a los siguientes países para el estudio de la correlación:

Australia

Canadá

Francia

Alemania

Gran Bretaña

Italia

Japón

Nueva Zelanda

Suiza

Estados Unidos

Unión Económica y Monetaria Europea

Los traders pueden estudiar el impacto de los datos económicos en los siguientes pares:

AUD/USD

EUR/USD

GBP/USD

NZD/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

USD/ZAR

XAG/USD

XAU/USD

Por ejemplo, un trader puede comprobar si existe una correlación entre los datos del PIB de Australia y el movimiento de USD/ZAR (Dólar Estadounidense contra el Rand Sudafricano), 4 horas, 12 horas o 2 días después de que se publique la noticia.

Autochartist muestra si hay una correlación. Cuando no hay una correlación significativa, también se menciona. Por alguna razón desconocida, algunos pares de divisas, como el USD/MXN y el EUR/GBP, y las materias primas, como el petróleo y el gas natural, no están disponibles para el análisis de impacto de los eventos. Además, para una referencia rápida, también se muestran los 12 eventos de datos más recientes y los gráficos del par de divisas. Los gráficos de precios también proporcionan una visualización gráfica del impacto de un evento en un par de divisas al final del período de estudio seleccionado. El valor Delta para cada uno de los 12 informes de prensa económicos también permitiría a un trader entender si hay un aumento o una disminución significativos de la correlación.

Alertas

Por defecto, cuando se inscriba en el servicio, la interfaz web de Autochartist comienza a enviarnos alertas por correo electrónico. Los correos electrónicos con alertas o Instantáneas de Mercado se envían sólo para los activos seleccionados al momento de registrarse. Sin embargo, la casilla de verificación permite a un trader seleccionar o deseleccionar los activos en función de sus necesidades. El trader también puede cancelar la suscripción para no recibir correos electrónicos. Para las divisas y materias primas, Autochartist puede enviar hasta 3 alertas diarias para las sesiones de Asia, Europa y Estados Unidos. Sin embargo, mediante la casilla de verificación, el trader puede evitar recibir las alertas o restringir las alertas a un mínimo de una. En caso de las acciones, las alertas se envían una vez al día para las sesiones bursátiles de Tokio, Nueva York y Londres. Las alertas pueden ser recibidas en cualquiera de los 21 idiomas disponibles además del inglés. El trader incluso puede elegir recibir alertas en varios idiomas.

Además de las Instantáneas del Mercado, el trader de Forex puede optar por recibir señales de correlación por separado. Las alertas se envían en cualquiera de los 22 idiomas elegidos por el trader. Incluso podemos recibir alertas de las publicaciones de datos de alto impacto por separado en nuestro correo electrónico. El trader puede optar por recibir noticias financieras relacionadas con una o las tres sesiones (Asiática, Europea, Americana). También se ofrece la lista de eventos para los que se envían las alertas. Además hay una opción para agregar un evento concreto al calendario de Outlook/Google.

Análisis de rendimiento de la herramienta Autochartist

Por último, un escáner de mercado de esta magnitud sólo puede considerarse creíble cuando hay un historial detallado de rendimiento, y Autochartist también ofrece esto. Ofrece un informe detallado para cada mercado (acciones, materias primas, Forex, etc.) y sus activos individuales.

El rendimiento se analiza por separado para los patrones gráficos y los niveles clave identificados: rupturas y acercamientos. Además, la validación se realiza utilizando los datos de los últimos 6 meses. Al principio de cada análisis se detalla el número total de patrones evaluados, el número de patrones correctos y el porcentaje de éxito. Eso complacerá a los traders que no quieren perder el tiempo sumergiéndose en una montaña de datos estadísticos.

Para los traders expertos se ofrece un análisis detallado como se muestra abajo: Sobre la base de los patrones gráficos, Autochartist proporciona un estudio de la tasa de éxito:

por el nombre del patrón;

por el nombre y la dirección del patrón;

en función de la dirección (alcista y bajista);

en función del marco temporal del análisis (M30, H1, H4, D1)

desglosado por intervalo de los datos y la dirección;

del patrón roto a la baja por símbolo para cada intervalo (M30, H1, H4, D1);

en función del nombre y la dirección del patrón;

para diferentes horas del día (zona horaria UTC-4);

en función del nombre del patrón y el intervalo de datos (M30, H1, H4, D1);

desglosado por el intervalo de datos y la hora del día.

Además, proporciona una lista de 50 símbolos en los que la herramienta Autochartist alcanzó la mayor precisión . También ofrece en el análisis el número total de patrones gráficos identificados para cada activo y su correspondiente tasa de éxito. Autochartist proporciona un estudio de la tasa de éxito en función de los niveles clave (rupturas y acercamientos):

desglosado por el nombre del nivel (soporte/resistencia);

en función de la dirección (alcista/bajista);

en función del marco temporal del análisis (M30, H1, H4, D1)

para diferentes horas del día (zona horaria UTC-4);

desglosado por símbolo para cada intervalo de tiempo (M30, H1, H4, D1);

por intervalo de los datos y la dirección;

por el nivel (resistencia/soporte) y el intervalo de datos;

desglosado por el intervalo de datos y la hora del día.

Además, proporciona una lista de 50 símbolos en los que la herramienta Autochartist logró la mayor precisión . También ofrece en el análisis el número total de patrones gráficos identificados para cada activo y su correspondiente tasa de éxito. Anteriormente en esta guía, habíamos mencionado que la herramienta Autochartist proporciona detalles importantes acerca de la fuerza del patrón en forma de bandas. Las estadísticas de rendimiento también ofrecen un estudio detallado sobre la tasa de éxito para los indicadores de claridad, uniformidad, calidad y tendencia inicial. Una tasa de éxito del 70% o superior se marca en color verde claro, mientras que una tasa de éxito por debajo del 60% se marca en color rosa claro.

Plugin para MT4

Teniendo en cuenta la popularidad de las plataformas MetaTrader 4 y MetaTrader 5 entre los traders de Forex y CFDs, Autochartist ha creado un plugin que puede ofrecer casi todas las funcionalidades de su interfaz web en la plataforma MetaTrader. Este plugin también está disponible para la plataforma jForex. Sin embargo, después del período de prueba, el trader debe suscribirse a sus servicios (suscriptor usuario directo) o abrir una cuenta de trading con uno de los brokers de Forex listados en su sitio Web. Si usted ya tiene una cuenta existente con un broker de Forex que aparezca en su sitio web, entonces puede continuar haciendo uso de esta herramienta de forma gratuita. Una vez que insertemos el asesor experto de Autochartist en un gráfico, este se conectará al servidor de Autochartist y recuperará todos los patrones identificados de acuerdo con los activos ofrecidos por el broker de Forex del trader. Mediante la casilla de verificación Mostrar todos los símbolos, el trader puede restringir el asesor experto para que sólo recupere los datos para un par de divisas en concreto. De forma similar a la interfaz Web, la subventana en el gráfico de MT4 ofrece la lista de pares de divisas y el patrón que se está formando. El trader puede ver todos los patrones o filtrarlos en función de la probabilidad de éxito, que varía del 60% al 80%. Modificando los ajustes, el trader puede suscribirse a uno o varios informes en varios idiomas. Además, el trader también puede optar por recibir informes para una o más sesiones (Asia/Europa/Estados Unidos). También se ofrece un filtro para ver los niveles clave completados o emergentes, gráfico o patrón de Fibonacci en función del marco temporal elegido. El trader puede estudiar las estadísticas de rendimiento utilizando los enlaces proporcionados en el botón Web. Una vez que se haga clic en el símbolo de la subventana, un archivo DLL personalizado importa datos relevantes del servidor de Autochartist y proporciona una visualización gráfica de los patrones, niveles de Fibo, de soporte/resistencia y otros detalles importantes. De este modo evita la necesidad de mantener múltiples gráficos abiertos al mismo tiempo. En el gráfico también se traza el rango de volatilidad para diferentes marcos temporales. Incluso se puede estudiar la fortaleza de un patrón en detalle usando la ventana de Detalles. El gráfico de precios del par CHF/JPY que se muestra abajo no tiene nuevos patrones gráficos. Sin embargo, muestra los niveles clave (resistencia) y el rango de precios probable para los gráficos H1, H4 y D1.

A continuación se muestra un patrón de continuación emergente en el par EUR/USD y un patrón de triángulo completado en el USD/JPY.

Abajo mostramos el gráfico del EUR/GBP, que ha formado un patrón de ABCD. También muestra los niveles de Fibonacci y el rango de precios potencial.

Materiales educativos

En la sección de comunidad de trading, el Autochartist también ofrece una amplia cantidad de materiales educativos en forma de documentos en PDF y vídeos para que los traders entiendan los diferentes tipos de patrones, niveles de Fibonacci y niveles clave. También cuenta con videos que explican cómo usar las herramientas disponibles para obtener el máximo rendimiento. Es destacable que también ofrezca un documento que enseña la importancia de la disciplina en el trading.

Pros y contras

La lista de ventajas de Autochartist incluye:

Permite al trader supervisar cientos de activos 24 horas al día y 7 días a la semana.

En teoría, no se pierde ninguna oportunidad de trading.

Puesto que se especifican los niveles clave junto con el objetivo, el trader sólo necesita invertir muy poco tiempo en el análisis.

Es gratis si usted es cliente de uno de los brokers de Forex listados en su sitio Web.

Permite una personalización fácil según lo requerido por el trader.

Las desventajas de Autochartist se enumeran abajo: