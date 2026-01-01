Patrones gráficos en Forex

Operar con patrones gráficos puede resultar fácil si sabe cómo distinguirlos y cómo colocar las órdenes de entrada y salida correctamente. Hay muchos patrones gráficos diferentes reconocidos por los traders expertos en mercados financieros. Pero, en mi opinión, en el trading de Forex, hay 5 patrones muy importantes y muy frecuentes: triángulos ascendentes, descendentes y simétricos además de las cuñas alcistas y bajistas. Aquí encontrará los modelos de estos patrones y sus descripciones:

Triángulo ascendente

Por lo general, es un patrón alcista de continuación, pero puede romperse en cualquier dirección. Si le gusta asumir riesgos, puede entrar en largo inmediatamente después de detectar este patrón. Pero, si quiere ser cuidadoso, se recomienda esperar hasta que tengamos la ruptura en una u otra dirección. Las partes más importantes del triángulo ascendente son la línea horizontal y la línea de pendiente alcista. También es importante que el precio toque cada una de esas líneas al menos 2 veces antes de que se materialice la ruptura. Esta regla es vital para los 5 patrones gráficos de Forex que presentamos en este artículo. Como puede ver en la imagen, el precio ha tocado la línea de pendiente 3 veces y la línea horizontal 2 veces y entonces rompió la última. El stop-loss debería colocarse ligeramente por debajo de la línea horizontal. Como un retroceso moderado es posible, considere colocar el stop-Loss cerca del nivel del 70% en el camino desde la línea de pendiente hasta la línea horizontal en el momento de la ruptura. El take-profit debería colocarse en función de la línea de pendiente auxiliar que va desde el ángulo superior izquierdo del triángulo en paralelo con la línea de pendiente. Considere colocar su objetivo en el nivel de la línea auxiliar en el momento de la ruptura.

Triángulo descendente

Un triángulo descendente es un patrón de continuación, pero es posible que se rompa en cualquier dirección. Como en el patrón anterior, puede entrar en corto inmediatamente después de localizarlo. Espere la ruptura por cualquier lado para colocar una posición de alta probabilidad. Las partes más importantes de un triángulo descendente son la línea horizontal y la línea de pendiente descendiente. El precio debería tocar cada una de esas líneas al menos 2 veces antes de la ruptura. Como muestra la imagen, el precio ha tocado la línea de pendiente 3 veces y la línea horizontal 2 veces y entonces rompió a la baja. Los niveles de stop-loss y take-profit están colocados usando los mismos principios que en el triángulo ascendente.

Triángulo simétrico

Como en el caso de los otros 2 patrones de triángulo, es un patrón de continuación que rompe en la dirección de la tendencia previa. Sin embargo, en la práctica, puede romper en cualquier dirección. Como siempre, puede decidir abrir una posición en la dirección de la tendencia anterior inmediatamente cuando detecta este triángulo. Si espera que tenga lugar la ruptura, entonces tendrá más posibilidades de éxito. Las partes más importantes del triángulo simétrico son las líneas de pendiente ascendente y descendente y la línea horizontal que divide el ángulo creado por las 2 primeras líneas. La última línea debería ser realmente horizontal (se admiten unos grados de error) o, en caso contrario, estaríamos ante un tipo de patrón de cuña y no de triángulo simétrico. Como siempre, el precio debería tocar cada una de las líneas de pendiente principales al menos 2 veces antes de que tenga lugar la ruptura. El triángulo simétrico que se muestra en la imagen, rompe a la baja después de tocar la línea inferior 3 veces y la línea superior múltiples veces. El stop-loss debería colocarse cerca del nivel del 70% en el camino desde la línea de pendiente opuesta hasta la línea horizontal en la base del triángulo (no en el punto de ruptura como antes). El take-profit puede colocarse cerca de la línea horizontal auxiliar, que va desde el ángulo superior o inferior (depende de la dirección de la ruptura) del triángulo y es paralela con la línea horizontal principal.

Cuña alcista

Normalmente, este patrón gráfico señala una reversión de la tendencia previa, pero es posible que rompa en la otra dirección. Puede colocar una operación arriesgada justo cuando ve este patrón. Espere una ruptura clara para colocar una posición de más alta probabilidad. Las partes clave de la cuña alcista son las dos líneas de pendiente alcista que forman la cuña. El precio debería tocar cada una de ellas al menos 2 veces antes de que tenga lugar la ruptura. En la imagen de abajo, puede ver que el precio tocó la línea superior 2 veces y la línea inferior múltiples veces. Se muestra la ruptura bajista. El stop-loss puede establecerse en la línea auxiliar que divide el ángulo de la cuña; colóquelo cerca del nivel de la línea auxiliar en el momento de la ruptura. El take-profit se establece cerca de la línea auxiliar (no mostrado en la imagen) que va desde el ángulo superior o inferior (dependiendo de la dirección de la ruptura) de la cuña y es paralela a la línea de pendiente opuesta. Por ejemplo, en la cuña de ejemplo, la línea debería comenzar en el ángulo inferior de la cuña y ser paralela a la línea de pendiente superior. El take-profit debería colocarse cerca del nivel de esa línea auxiliar en el momento de la ruptura.

Cuña bajista

Como en la Cuña Alcista, este patrón gráfico a menudo señala una reversión de la tendencia previa, pero puede romperse en cualquier dirección. Para colocar una posición arriesgada, coloque la posición tan pronto como vea este patrón gráfico. Espere una ruptura clara para colocar una posición de más alta probabilidad. Las partes principales del patrón de cuña bajista son las 2 líneas de pendiente descendente que forman una cuña. El precio debería tocar cada una de ellas al menos 2 veces antes de la ruptura. En la imagen puede ver que el precio tocó la línea inferior 2 veces y la línea superior múltiples veces. La ruptura alcista se muestra. Los niveles de stop-loss y take-profit es colocan usando los mismos principios que en el caso de la cuña alcista.