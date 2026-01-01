如果您知道如何分辨图表形态以及如何正确地设置入场和出场订单，则通过图表形态进行交易并不难。专业的金融交易者能够识别许多不同的图表形态。不过，依我之见，外汇交易中有五种出现频率的最重要的形态：上升三角形、下降三角形、对称三角形、上升楔形和下降楔形。以下是这些形态的模式和介绍：

上升三角形

一般而言，它是一种看涨持续形态，但它的每个方向都可能出现突破。如果您喜欢冒险，见到此形态之后，您可以立即做多。但如果您希望保持谨慎的态度，建议您等到它在任意方向出现突破之后再进行操作。上升三角形最重要的部分是水平线和上行斜线。此外，还有一点也很重要：在实际突破出现之前，价格至少要触及这些线两次。对于本文中的五种外汇形态图表而言，这条规则是至关重要的。您可以在图中发现，价格三次触及斜线，两次触及水平线，然后在后者突破。止损位应设置于略低于水平线的位置。由于可能出现温和的回落，应考虑将突破时的止损位设置在接近从斜线到水平线走势中的 70% 的位置。获利了结位应根据辅助斜线设置；该线从左上角延伸，并且与主斜线平行。应考虑将突破时的目标位设在辅助线上的价位。

下降三角形

下降三角形是一个看跌的持续形态，但它的每个方向都可能出现突破。与前一个形态相同，见到下降三角形之后，您可以立刻做空。请等待任一方向的突破，以进入一笔高概率的交易。下降三角形最重要的部分是水平线和下行斜线。出现突破之前，价格至少要触及这些线两次。如图所示，价格触及斜线三次，水平线两次，然后向下突破。应按照上升三角形的原则来设置止损位和获利了结位 。

对称三角形

与其他两种三角形相同，这也是一个持续形态，而且它在前一个趋势的方向上出现突破。不过，实际上，它的每个方向都可能出现突破。与往常一样，当您发现这种三角形时，您可以立刻决定在前一个趋势的方向上建仓。如果您等到突破之后再进行操作，您的成功几率可能会更高。对称三角形最重要的部分是下行斜线、上行斜线以及将这两条线所形成的角二等分的水平线。最后一条线应该呈现真正的水平方向（细微错误是可以接受的），否则这就是某种楔形，而不是对称三角形。按照一贯规则，出现突破之前，价格至少应触及每条主斜线两次。图中的对称三角形在触及底线三次、顶线多次之后出现了向下突破。止损位应设置于接近从相反斜线到三角形底部水平线（与之前提到的突破点不同）的走势的 70% 的价位。获利了结位可以设置于接近辅助水平线的位置；该水平线从三角形顶部或底部角（取决于突破方向）延伸出来，并且与主水平线平行。

上升楔形

通常，这种图表形态标志着前一个趋势将出现逆转，但它也可能会出现向上或向下突破。当您见到此形态时，您可以立即进入一笔风险交易。您可以等清晰的突破出现之后再进入一笔概率更高的交易。上升趋势的关键部分是构成楔形的两条向上斜线。出现突破之前，价格至少要触及每条线两次。在上图中，您可以发现，价格触及顶线两次、底线多次。下行突破已经出现。止损位可以设于将楔形角二等分的辅助线上；出现突破时，将它设于接近辅助线的价位。获利了结位被设于接近辅助线的位置（图中未显示）；该辅助线从楔形的顶部或底部角（具体取决于突破方向）延伸出来，而且与相反的斜线平行。例如，在楔形图表示例中，这条线应该以楔形底角为起点，并且与顶部斜线平线。出现突破时，获利了结位应设置于接近辅助线的价位。

下降楔形

与上升楔形一样，这种图表形态标志着前一个趋势将出现逆转，但它也可能会出现向上或向下突破。如要进入一笔风险交易，您可以在见到这种图表形态之后立即操作。您可以等清晰的突破出现之后再进入一笔概率更高的交易。下降楔形的主要部分是构成楔形的两条下行斜线。出现突破之前，价格至少应触及每条线两次。在图中，您可以发现，价格触及底线两次、顶线多次。上行突破已出现。应使用与上升楔形相同的原则设置止损位和获利了结位。