Графические фигуры на Форексе

Торговля с помощью графических фигур не сложна, но для этого необходимо умение видеть эти фигуры и правильно заключать и закрывать сделки. Таких фигур выделяют немало, однако, на наш взгляд, наиболее важными и частотными фигурами являются восходящие, нисходящие и симметричные треугольники, а также восходящие и нисходящие клинья. Рассмотрим эти фигуры более подробно.

Восходящий треугольник

Как правило, это бычья фигура продолжения, но возможен пробой в любом направлении. Те, кто готов рисковать, могут заключать сделку на покупку сразу после обнаружения такого треугольника. Более же осторожным трейдерам мы советуем сначала подождать и посмотреть, в какую сторону будет пробой. Наиболее важными составляющими восходящего треугольника являются горизонтальная и наклонная линии. Важно также, чтобы график цены «отбился» от обеих линий как минимум дважды перед пробоем (кстати, это условие справедливо для всех описываемых в данной статье фигур). Как видно на следующем рисунке, цена отбилась трижды от наклонной линии и дважды от горизонтальной, прежде чем сформировать пробой. Стоп-лосс следует устанавливать чуть ниже горизонтальной линии. Возможен небольшой откат, поэтому лучше всего ставить стоп-лосс рядом с уровнем 70% относительно диагональной линии в момент пробоя.Тейк-профит должен находиться согласно вспомогательной диагональной линии, которая идет от верхнего левого угла треугольника к основной диагональной линии.

Нисходящий треугольник

Как правило, это медвежья фигура продолжения, но возможен пробой в любом направлении. Как и в случае с предыдущей фигурой, сделку можно заключать сразу, только теперь уже на продажу. Для того чтобы максимально увеличить шансы, подождите, пока случится пробой в любом направлении. Наиболее важными составляющими нисходящего треугольника являются горизонтальная и наклонная линии. График цены должен "отбиться" от обеих линий как минимум дважды перед пробоем Как видно на следующем рисунке, цена отбилась трижды от наклонной линии и дважды от горизонтальной, прежде чем сформировать пробой.Стоп-лосс и тейк-профит ставятся по тем же принципам, что и при восходящем треугольнике.

Симметричный треугольник

Как и в случае с двумя предыдущими, этот треугольник также является фигурой продолжения с пробоем в направлении предыдущего тренда, хотя на практике пробой может быть в любую сторону. Тут также можно открывать сделку сразу же после обнаружения фигуры, однако если дождаться пробоя, шансов будет больше. Наиболее важными составляющими симметричного треугольника являются наклонные линии в обе стороны и горизонтальная линия, разделяющая треугольник. В данном случае она должна быть именно горизонтальная (отклонением на несколько градусов можно пренебречь), в противном случае это будет уже не треугольник, а клин. Как и в других случаях, цена должна подойти к наклонным линиям минимум дважды, прежде чем случится пробой. На графике ниже показан симметричный треугольник, где происходит пробой вниз после того, как цена трижды подошла к нижней линии. Стоп-лосс нужно ставить на 70% от противоположной наклонной линии у основания треугольника (не у линии пробоя, как в предыдущих случаях). Тейк-профит ставится рядом со вспомогательной горизонтальной линией, которая идет от нижнего или верхнего угла основания (в зависимости от направления пробоя).

Восходящий клин

Как правило, это фигура разворота, однако пробой возможен в любом направлении. Сразу по обнаружении фигуры можно торговать, но сделка будет рискованная, после пробоя шансов будет больше. Основными составляющими восходящего клина являются две восходящие наклонные линии. График цены должен "отбиться" от обеих линий как минимум дважды перед пробоем. На представленном ниже графике видно, что цена дважды отбилась от верхней линии и несколько раз от нижней. Пробой направлен вниз. Стоп-лосс можно ставить на вспомогательной линии, которая делит угол клина, тейк-профит следует располагать рядом с другой вспомогательной линией (на графике она не показана), которая проходит у верхнего или нижнего угла основания (зависит от направления) и параллельна противоположной наклонной линии. На данном графике линия должна начинаться от нижнего угла клина и быть параллельна верхней диагонали.

Нисходящий клин

Как и в случае с восходящим клином, это фигура разворота, однако пробой возможен в любом направлении. Сделку можно открывать сразу, однако после пробоя шансов будет больше. Основными составляющими нисходящего клина являются две нисходящие наклонные линии. График цены должен "отбиться" от обеих линий как минимум дважды перед пробоем. На графике видно, что цена дважды отбилась от нижней линии и несколько раз от верхней. Пробой направлен вверх. Стоп-лосс и тейк-профит ставятся по тем же принципам, что и на восходящем клине.