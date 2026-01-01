التداول باستخدام نماذج الرسم البياني قد يكون مهمة سهلة إذا كنت تعرف كيفية التمييز بينها وقادر على وضع أوامر الدخول والخروج بشكل صحيح. هناك العديد من نماذج الرسم البياني المعترف بها من قبل المتداولين في الأسواق المالية. ولكن من وجهة نظري الشخصية، يقتصر الأمر عند تداول الفوركس على خمسة نماذج هي الأكثر أهمية وشيوعاً في هذا المجال: المثلثات الصاعدة والهابطة والمتماثلة، بجانب الوتد الصاعد والهابط. نعرض فيما يلي شرح لهذه النماذج وأوصافها المميزة.

المثلث الصاعد

بشكل عام، يمكن وصفه بأنه نموذج استمراري صاعد مع ملاحظة أن الاختراق وارد في كلا الاتجاهين. إذا كنت على استعداد لتقبل درجة أعلى من المخاطرة، يمكنك الشراء فور رصد هذا النموذج على الرسم البياني. أما إذا كنت تفضل التزام الحذر، فمن الأفضل الانتظار حتى حدوث كسر حاسم في أحد الاتجاهين. الأجزاء الأكثر أهمية في المثلث الصاعد هي الخط الأفقي والخط المائل لأعلى. من الضروري أيضاً أن يلامس السعر كلا الخطين مرتين على الأقل قبل حدوث الاختراق. تعتبر هذه القاعدة ضرورية بالنسبة لجميع نماذج الرسم البياني في الفوركس التي سنعرضها في هذه المقالة. وكما ترى في الصورة أدناه، اختبر السعر الخط المنحدر ثلاثة مرات والخط الأفقي مرتين قبل أن يكسر خارج النموذج لاحقاً. يجب وضع وقف الخسارة أسفل الخط الأفقي بمسافة قصيرة. وفي ظل إمكانية حدوث ارتداد معتدل يمكننا وضع أمر وقف الخسارة بالقرب من المستوى 70% على المسافة الفاصلة بين الخط المائل والخط الأفقي عند حدوث الكسر. يمكن وضع مستوى أخذ الربح وفقاً لدرجة ميل الخط المائل المساعد والذي يمتد من أعلى زاوية المثلث اليسرى الموازية للخط الرئيسي المائل. بالإضافة إلى ذلك، لا تنسى وضع هدف الربح عند مستوى الخط المساعد في وقت حدوث الاختراق.

المثلث الهابط

المثلث الهابط هو نموذج استمراري هبوطي مع إمكانية حدوث اختراق في كلا الاتجاهين. وكما شرحنا في النموذج السابق، يمكنك الدخول في صفقة بيع بمجرد رصد هذا النموذج، أو الانتظار حتى حدوث اختراق سعري على أحد الجانبين للدخول في صفقة ذات احتمالات أقوى للنجاح. الأجزاء الأكثر أهمية في المثلث الهابط هو الخط الأفقي والخط المائل لأسفل. يجب أن يلامس السعر كلا الخطين لمرتين على الأقل قبل حدوث الاختراق. وكما تظهر الصورة أدناه، اختبر السعر الخط المائل ثلاثة مرات والخط الأفقي مرتين قبل الكسر أسفل النموذج. من المفضل وضع مستويات إيقاف الخسارة وأخذ الربح باستخدام نفس المبادئ التي ذكرناها عند الحديث عن المثلث الصاعد.

المثلث المتماثل

كما شرحنا مع المثالين السابقين، يمكن وصف المثلث المتماثل بأنه نموذج استمراري ينتهي في الغالب إلى الكسر في نفس اتجاه الترند السابق. برغم ذلك، تظهر الملاحظة العملية أن الاختراق وارد في كلا الاتجاهين. يمكنك أيضاً أن تقرر فتح مركز تداول في اتجاه الترند السابق فور رصد هذا النموذج على الرسم البياني. ولكن كما ذكرنا آنفاً، يفضل الانتظار إلى حين حدوث الكسر السعري لتحسين فرص نجاح الصفقة. الأجزاء الأكثر أهمية في المثلث المتماثل هي الخطوط المنحدرة لأعلى وأسفل بجانب الخط الأفقي الذي يشطر الزاوية الناشئة عن تلاقي الخطين الأولين. يجب أن يكون الخط الأول أفقياً (لا توجد مشكلة في وجود درجة من الميل) وإلا سنكون بصدد إحدى نماذج الوتد وليس مثلث متماثل. وبنفس القاعدة السابقة، يجب أن يلامس السعر الخطوط المنحدرة الرئيسية مرتين على الأقل قبل حدوث الاختراق السعري. كما يظهر في الشكل أدناه، كسر السعر أسفل المثلث المتماثل بعد ملامسة الخط السفلي ثلاثة مرات والخط العلوي عدة مرات. يجب وضع أمر إيقاف الخسارة بالقرب من مستوى 70% على المسافة الفاصلة بين الخط المائل المعاكس للخط الأفقي في الجزء السفلي من المثلث (وليس عند نقطة الاختراق في الأمثلة السابقة). يمكن وضع أمر أخذ الربح بالقرب من الخط المساعد الأفقي والذي يمتد من زاوية الأساس العليا أو السفلى للمثلث (بحسب اتجاه الاختراق) ويكون موازياً للخط الأفقي الرئيسي.

الوتد الصاعد

يعطي هذا النموذج عادةً إشارة بحدوث انعكاس للترند السابق، ولكن مع ملاحظة أن الكسر وارد في كلا الاتجاهين. يمكنك الدخول في صفقة تتسم ببعض المخاطرة فور رؤية هذا النموذج، أو الانتظار حتى حدوث كسر فعلي لتحسين فرص نجاح الصفقة. الأجزاء الرئيسية في نموذج الوتد الصاعد هي الخطين المائلين لأعلى واللذان يشكلان نموذج الوتد. يجب أن يلامس السعر كلا الخطين مرتين على الأقل قبل حدوث الاختراق. كما يظهر في الصورة أدناه، يمكننا ملاحظة أن السعر قد لامس الخط العلوي مرتين والخط السفلي عدة مرات قبل حدوث الاختراق الهابط. يمكن وضع أمر إيقاف الخسارة عند الخط المساعد والذي يقطع زاوية الوتد؛ كما يمكنك وضع أمر الوقف بالقرب من مستوى الخط المساعد في وقت حدوث الاختراق. يمكن أيضاً تعيين أمر أخذ الربح بالقرب من الخط المساعد (غير ظاهر على الصورة) والذي يمتد من زاوية الأساس العليا أو السفلى لنموذج الوتد (بحسب اتجاه الاختراق) ويكون موازياً للخط المائل العكسي. على سبيل المثال، يظهر نموذج الوتد في الصورة أدناه أن الخط يجب أن يبدأ من الزاوية السفلى على أن يكون موازياً للخط العلوي المائل. يجب وضع أمر أخذ الربح بالقرب من مستوى الخط المساعد في وقت حدوث الاختراق.

الوتد الهابط

كما هو الحال مع النسخة الصاعدة، يشير هذا النموذج إلى حدوث انعكاس للترند السابق مع إمكانية حدوث اختراق في كلا الاتجاهين. يمكنك الدخول في صفقة تتسم ببعض المخاطرة فور رؤية هذا النموذج، أو الانتظار حتى حدوث كسر فعلي لتحسين فرص نجاح الصفقة. الأجزاء الرئيسية في نموذج الوتد الهابط هي الخطين المائلين لأسفل واللذان يشكلان نموذج الوتد. يجب أن يلامس السعر كلا الخطين مرتين على الأقل قبل حدوث الاختراق. كما يظهر في الصورة أدناه، يمكننا ملاحظة أن السعر قد لامس الخط السفلي مرتين والخط العلوي عدة مرات قبل حدوث الاختراق الصاعد. يمكن وضع مستويات إيقاف الخسارة و أخذ الربح باستخدام نفس القواعد التي ذكرناها في مثال الوتد الصاعد.