Mercadotecnia De Internet Contra Comercio Monetario De Forex

¿Ha notado usted que cuando alguien trata de venderle algo — como un sistema para hacer el dinero — siempre hacen parecerlo mucho más fácil que ello es?

Vamos a echar un vistazo a dos negocios de Internet, casi tan diametralmente opuestos como es posible — Mercadotecnia De Internet y Comercio Monetario De Forex.

Usted ha oído probablemente el viejo proverbio de Internet — construye un mejor sitio web y ellos vendrán. ¡Bueno, no es verdad!

¡Usted podría presentar un sitio que anuncia dólares para una moneda de diez centavos y todavía no vendrían — porque no sabrían dónde mirar!

Vamos a ver que usted tiene que tener en el lugar con el fin de construir un negocio de mercadotecnia de Internet exitoso.

En primer lugar, usted necesita un producto. Si ha estado leyendo la información publicitaria de mercadotecnia de Internet reciente sabrá que necesita un producto para nichos de mercado.

Realmente, la cosa nueva es el producto de sub-nicho, pero no importa como lo llamen, usted necesita un producto para el cual hay demanda alta, pero oferta baja.

Encontrar un lugar adecuado es la parte más difícil de todo el proceso, pero digamos que usted tiene un producto asesino, ¿qué más necesita usted?

La Lista.

Pregunte usted a cualquier comercializador de Internet y le dirá que la parte más importante de su negocio es la lista opt-in.

Si usted quiere que la gente se afilia a su lista por lo general les tiene que dar a la gente algo de valor como libro electrónico gratuito o informar sobre un sujeto relacionado con su línea de productos principal.

Para mantener su interés, es necesario mantener el contacto con ellos ofreciéndoles información adicional, propinas y consejos.

Sitio Web.

Promover su lista opt-in usted necesita una página web (aunque hay otras maneras de promover su lista, también) con características que animan a la gente a suscribirse a su lista.

También necesita un sitio web asesino con la copia del producto asesino para describir — y vender — su producto asesino. Esto puede o no puede ser el mismo que usted utiliza para su lista opt-in.

Copia Asesina.

Puede ser que usted no es un buen redactor. Hay muchos libros electrónicos sobre el tema que le pueden ayudar o puedes pagar a alguien para escribir una copia para usted.

Usted necesita un nombre de dominio, de preferencia uno con alguna relación al producto, pero buenos nombres de dominio son cada vez más difíciles de encontrar.

Anuncios.

Para que la gente visite su sitio web en primer lugar usted necesita registrarlo en los motores de búsqueda.

SEO (Optimización De Motores De Búsqueda) es un arte en sí mismo. Usted puede examinar en el tema o pagar a alguien para hacer el trabajo para usted (¡Pero tenga en cuenta que no todos son los expertos!).

Usted también podría querer colocar anuncios para su lista en boletines de noticias y revistas electrónicas. Los mejores pueden tomar el pago pero es posible que obtenga un anuncio gratis, a cambio de un artículo.

Autorespondedor.

Para automatizar su negocio usted necesita un autorespondedor. Estos dispositivos inteligentes automáticamente envían correos electrónicos a cada uno en su lista opt-in en intervalos predeterminados y contienen la copia predeterminada.

Por ejemplo, podría crear una serie de correos electrónicos que contienen, supongamos, cinco partes de un curso libre para ser enviados una por día durante los cinco días primeros.

Entonces los correos electrónicos se enviarían una vez por semana anunciando un producto diferente cada vez.

Cada vez alguien se suscribe a la lista automáticamente comienza desde el principio por tanto cada uno consigue el ciclo lleno del material de mercadotecnia.

No hemos examinado las ventas y mercadotecnia afiliados pero estoy seguro que usted entiende la situación.

La idea básica de la venta a través de Internet suena bien, pero hay mucho más que piensa la mayoría de la gente.

Comercio Monetario De Forex

Alguien dijo que el comercio es la última frontera, el último lugar donde hombres y mujeres pueden levantarse y enfrentar a sí mismos contra el mundo.

¡Parece muy de Salvaje Oeste pero la mayor parte de ello es verdad! Gana o pierde completamente por su propios esfuerzos y si gana, parece a tener su propio banco.

¡Sin embargo, aún la posesión de un banco es un negocio y usted todavía tiene que trabajar mucho para poner el dinero allí — y guardarlo!

A diferencia de la mercadotecnia de Internet donde todos los esfuerzos, en una forma o la otra, están orientados a que la gente se afilia a su lista para que luego usted podría vender cosas a ellos,

El Comercio De Divisas no tiene clientes. Hay que repetir esto — con el comercio de divisas, usted puede trabajar sin clientes.

Ningún cliente significa que no necesita ninguna de las cosas que van asociadas con la mercadotecnia del Internet, tales como:



Productos

Sitio web

Nombre del dominio

Lista opt-in

Anuncios

Libros electrónicos e informes

Autorespondedor

Cualquier otro recurso de mercadotecnia

Hasta ahora todo está bien, pero ¿qué es lo que usted tiene que hacer y qué es lo que necesita? Bueno, usted tiene que saber que hacen los precios de divisas.

Usted puede obtener una lista de los precios al cierre de cada día de comercio gratuitamente de muchos sitios web. Si usted quiere comerciar durante el día — comercio de un día, puede conseguir precios de tiempo real por una tarifa nominal de varios proveedores de datos.

En el mercado de cambio de divisas, comúnmente llamado forex, usted puede obtener estos datos y el software de gráficos gratuitamente de muchos sitios web.

Bueno, es la parte fácil. Con el fin de comerciar con divisas, es necesario analizar los datos y determinar a dónde se dirige el precio.

En otras palabras usted necesita un sistema y esto requerirá el estudio y la dedicación.

Hay un montón de otras cosas que usted tiene que saber, también — terminología comercial, margen, acción de palanca, gestión del dinero, tipos de pedido, psicología del comerciante y más.

Pero todo esto está disponible en libros electrónicos y cursos y en la Red.

También usted necesita un poco de dinero por adelantado para financiar su cuenta de comercio. Con forex usted puede comenzar con tan poco como $ 300-500 aunque se aconseja empezar con más.

Así que mientras usted no tiene la búsqueda constante de clientes nuevos, productos nuevos y técnicas de venta de la invención, usted necesita algún tipo de educación o entrenamiento antes de comenzar y usted necesita disciplina, mientras que usted está comerciando.

Para obtener más información sobre cómo comenzar en el comercio de divisas Forex, visite usted: www.webkept.com

Ganar dinero necesita trabajo ya sea en línea o fuera. Asegúrese de saber lo que está involucrado antes de empezar y recuerde que cuanto más pone usted en un negocio, más fácil se hace.