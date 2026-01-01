网络销售 VS 外汇交易

你注意到没有当有人试图卖给你一些东西时—例如赚钱的系统—他们始终使的它看起来比实际上简单许多?

让我们了解两种网络生意, 几乎是截然相反的两种可能— 网络销售和外汇交易.

你或许曾经听过老的互联网格言— 建立一个好的网站,他们会来.实际上不是真实的!

你可能张贴网站广告但仍然没有人来— 因为他们不知道从哪里看!

望我们了解下为了建立成功的网络销售生意你需要什么.

首先,你需要一种产品. 如果你已经阅读过最近的网络销售报告则你将知道你需要一种有特色的产品.

实际上,新的东西是最新的但是无论如何称呼,你需要一种需求高但供应低的产品.

发现合适的新产品是整个过程中最困难的部分,但是例如你有一款杀手级产品,其它你需要做的是?

列表.

询问任何互联网商人,他们将说你生意的最重要的部分是你的选择加入列表.

对那些加入你列表的人,你通常需要给他们一些有价值的东西例如免费的电子书或者你主要产品线的相关报告.

保持他们的兴趣, 你需要与他们保持联系并提供额外的信息,建议和要点.

网站.

宣传你的选择加入列表你需要一个有特色的网站(尽管有其它的方式宣传你的列表)并鼓励人注册你的列表.

你也需要一个杀手级网站和杀手级的描述 —并销售—你的杀手级产品.这与你用于可选择列表中的或许相同或者或许不同.

杀手级的编写.

或许你不是一位好的广告编写人. 有许多电子书可以帮助你或者你可以支付给别人为你编写.

你需要一个域名, 最好与你的产品相关的,但是好的域名变的越来越难发现.

广告.

让人首先浏览你的网站你需要在搜索引擎注册.

SEO (搜索引擎优化)本身是一种艺术. 你可以突击学习或者支付别人为你工作(但是需要注意的是并不是所有的专家都会给你工作!).

或许你也打算在报纸和杂志上为你的列表打广告. 尽管或许你会以一篇文章作为回报获得免费的广告.但是好的都会收取你费用.

自动回复.

使你的生意自动化你需要自动回复. 这些设置在预先设定的时间间隔和预先设定的编写内容自动的发送邮件到你可选择列表.

例如, 你可以建立一系列的邮件,比如,免费的课程中的5个部分一天发送一部分.

则邮件每周发送一次不同的产品广告.

无论合适有人注册你的列表,都会自动开始发送,因此每一个人都能得到完成的销售资料.

我们甚至没有了解会员制销售,但我确认你已经了解了.

网络上销售的基本思想听起来很好,但是比许多人所认识的要多很多.

外汇货币交易

有人说交易是最后的新领域, 男人和女人可以站起来与世界斗争的最后的地方.

听起来有点粗鲁但是大部分是正确的!你通过自己的努力盈利或者完全亏损,如果你盈利,就象你拥有了自己的银行.

然而,即使拥有一家银行,你也仍然需要努力的工作以存钱在那里— 并且保持它!

不象网络销售一样,你的所有的努力,以一种形式或其它, 是面向使人们加入你的列表并销售他们产品,

货币交易没有客户.是值得重复的— 交易货币, 你不需要客户.

没有客户意味着你不需要任何象网络销售一样的相关的装备,例如:



产品

网站

域名

可选择列表

广告

电子书和报告

自动回复

任何其他的销售助手

到目前为止还不错,但是你需要做什么以及你需要什么? 好,你需要了解货币价格正在做什么.

你可以从许多网站上获得免费的每天停盘价格列表. 如果你想在当天内交易 — 日内交易,你可以花很少的钱从几个数据提供商那里获得实时价格.

在货币兑换市场, 一般称为外汇,你可以从网站免费获得这些数据和图表软件.

好,非常简单.为了交易货币,你需要分析数据并决定价格的方向.

换句话说你需要一个系统,这要求研究和培训.

你也需要了解其它的一些许多信息 — 交易术语, 保证金, 杠杆, 资金管理, 订单类型, 交易者心理和更多其它的.

但是所有的这些都能在电子书和网络上的课程中发现.

你也需要一些资金存到你的交易账户. 尽管你被建议以更多的资金开始,你可以以低至$300-500开始外汇交易.

因此如果你美意持续的探索新的客户,新的产品和销售技巧,在你开始前你确实需要一些交易或培训并且在你交易时需要纪律.

更多的开始外汇交易的信息,访问: www.webkept.com

无论是在线或者线下,赚钱都需要努力.在你开始前确认所涉及的东西并记住你投入的越多,就越容易获得.