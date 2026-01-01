Интернет-маркетинг против Форекс-трейдинга

Замечали ли вы, что когда кто-то пытается продать что-нибудь — вроде системы зарабатывания денег — он всегда старается представить её как более простой способ, чем он есть на самом деле?

Давайте рассмотрим два интернет-бизнеса, практически диаметрально противоположных настолько, насколько это возможно — Интернет-Маркетинг и Форекс-трейдинг.

Вы, наверняка, слышали старую интернет-поговорку — сделайте лучший сайт и они придут. Так вот, это не правда!

Вы можете потратить много денег на рекламу своего сайта, но они так и не приходят — потому что не знают, где искать!

Давайте подумаем, что вам понадобиться, чтобы построить успешный бизнес в сфере интернет-маркетинга.

Прежде всего, вам нужен продукт. Если вы читали последние рекламные объявления интернет-маркетинга, вы уже знаете, что вам необходим нишевый продукт.

На самом деле, новая вещь – это субнишевый продукт, но, как бы они его не называли, вам нужен продукт, на который будет высокий спрос и небольшое предложение.

Поиск подходящей ниши – самая трудная часть всего процесса, но, предположим, у вас уже есть потенциально хитовый продукт, что ещё вам понадобится?

Список.

Спросите любого интернет-маркетолога и он скажет вам, что самая важная часть вашего бизнеса – это ваш список рассылк.

Для того, чтобы люди подписались на вашу рассылку, вы должны предложить им что-то ценное, например, бесплатную электронную книгу или обзор по теме, связанной с вашим основным продуктом.

Чтобы поддерживать их интерес, вы должны оставаться с ними на связи и предлагать дополнительную информацию, советы и подсказки.

Сайт.

Для продвижения вашего списка рассылки вам потребуется сайт (хотя существуют и другие способы продвижения) с функциями, которые будут способствовать тому, чтобы люди подписывались на вашу рассылку.

Вам также понадобится супер-сайт с супер-рекламой для описания — и продажи — вашего супер-продукта. Он может быть тем же, который вы использовали для списка рассылки.

Супер-текст.

Возможно, вы не самый лучший копирайтер. Существует множество книг по на эту тему или вы можете нанять кого-то для написания хорошего рекламного текста.

Вам потребуется доменное имя, желательно, связанное с вашим продуктом, но сейчас все труднее найти хорошее не занятое доменное имя.

Реклама.

Для того, чтобы люди посещали ваш сайт, в первую очередь, вам потребуется зарегистрировать его в поисковых системах.

SEO (Поисковая оптимизация) – это отдельное искусство. Вы можете самостоятельно его изучить или нанять кого-то для этого (но помните, что не все эксперты на самом деле хорошо в этом разбираются).

Вы также можете разместить свою рекламу в других рассылках и информационных бюллетенях. Лучшие из них взимают плату за размещение, хотя вы можете разместить объявление бесплатно в обмен на статью.

Автоответчик.

Для того, чтобы автоматизировать свой бизнес, вам потребуется автоответчик. Эти устройства автоматически отправляют ответные электронные письма всем адресатам из вашего списка рассылки с определенными интервалами и содержат заданные копии.

Например, вы можете написать серию писем, содержащих, скажем, пять частей бесплатного курса, для отправки в один день или за первые пять дней.

Затем эти письма должны будут отправляться раз в неделю, каждый раз рекламируя разные товары.

Каждый раз, когда кто-то подписывается на вашу рассылку, они автоматически начинают с начала, так, все получают полный цикл маркетинговых материалов.

И мы даже не затронули аффилированные продажи и маркетинг, но я уверен, вы поняли основную мысль.

Основная идея торговли через интернет звучит неплохо, но подразумевает намного больше, чем осознают многие люди.

Форекс-трейдинг

Однажды кто-то сказал, что трейдинг – это последний рубеж, последнее место, где мужчины и женщины могут найти убежище и обороняться от окружающего мира.

Это звучит как описание фильма про Дикий Запад, но в основном, так и есть! Вы выигрываете или проигрываете исключительно собственными усилиями и, если вы выигрываете, это всё равно, что иметь собственный банк.

Однако даже владеть банком – это бизнес и вам по-прежнему нужно трудиться, чтобы вкладывать в него деньги — и держать его на плаву!

В отличие от интернет-маркетинга, где все ваши усилия в той или иной форме направлены на то, чтобы заставить людей подписаться на вашу рассылку, а затем продать им свой товар,

в торговле валютой нет клиентов. Это следует повторить — в торговле валютой вам не нужны клиенты.

Отсутствие клиентов означает, что вам не понадобится соответствующие приспособления, которые используются в интернет-маркетинге, например:



Продукты

Сайт

Доменное имя

Список рассылки

Реклама

Электронные книги и обзоры

Автоответчик

Любые другие маркетинговые средства

Пока всё отлично, но что вам потребуется делать и что для этого нужно? Вам нужно будет знать, в каком направлении движутся цены на валюты.

Вы можете получить список цен в конце каждого рабочего дня на многочисленных сайтах о форексе. Если вы хотите торговать в течение дня — внутридневная торговля, вы можете получать актуальные цены за номинальную плату от нескольких поставщиков информации.

На рынке обмена иностранной валюты, который обычно называют Форекс, вы можете получить эти данные и программы для составления графиков бесплатно на многих сайтах.

Ок, это довольно просто. Для того, чтобы торговать валютой, вам нужно будет анализировать данные и определять, в каком направлении меняется цена.

Другими словами, вам нужна система, а разработка её потребует обучения и преданности делу.

Вам нужно будет узнать многое, естественно — торговые термины, маржу, кредитное плечо, типы ордеров, психологию трейдинга и многое другое.

Но всё это есть в открытом доступе в интернете.

Вам также потребуется некоторая сумма денег, чтобы открыть собственный торговый счет. Вы можете начать торговать на Форексе с 300-500 долларов, хотя, рекомендуется начинать с больших сумм.

Итак, хотя перед вами и не стоит задача поиска новых клиентов, новых продуктов и изобретения новых техник продаж, вам необходимо получить образование или пройти курс обучения, вам также потребуется дисциплина в процессе торговли.

Чтобы получить больше информации о том, как начать торговать валютой, посетите: www.webkept.com

Зарабатывание денег требует усилий, независимо от того, как это происходит, онлайн или офлайн. Убедитесь, что вы знаете, что от вас потребуется прежде, чем начинать и помните, чем больше вы вложите в свой бизнес, тем проще он станет.